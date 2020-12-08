Чиновник налоговой службы требовал $3 тыс. взятки у предпринимателя на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

3 тыс. долларов США неправомерной выгоды чиновник требовал и получил от предпринимателя за непрепятствование его работе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В понедельник, 7 декабря првоохранители разоблачили противоправную деятельность чиновника налоговой службы.

Заместитель начальника управления - начальник отдела налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь обещал предпринимателю только при условии предоставления ему 3 тыс. долларов США "вознаграждения" принять положительное решение о снятии предприятия из группы "рискованных" и разблокировании налоговых деклараций.

Сразу после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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