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"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1, и 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем", - говорится в сообщении.

Укроборонпром показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ 01
Укроборонпром показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ 02
Укроборонпром показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ 03
Укроборонпром показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ 04

Согласно информации, МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Читайте также: Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии

"В общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29", - подытожили в "Укроборонпроме".

самолет (3591) Укроборонпром (1238) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+16
у Гриценки в офшорах поколупайся. там как раз на информационные панели для всех самолётов, танков, катеров и боевых велосипедов денег найдёшь.
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08.12.2020 11:10
+12
За ДВА года отремонтировали одно совкое корыто, это поистине величайшее достижение зебобиков
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08.12.2020 11:09
+4
Потрібна більш глибока модернізація з заміною всіх старих приладів на ******* інформаційну панель на яку виводиться вся інформація.
"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5128
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08.12.2020 11:07
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Потрібна більш глибока модернізація з заміною всіх старих приладів на ******* інформаційну панель на яку виводиться вся інформація.
"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5128
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08.12.2020 11:07 Ответить
у Гриценки в офшорах поколупайся. там как раз на информационные панели для всех самолётов, танков, катеров и боевых велосипедов денег найдёшь.
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08.12.2020 11:10 Ответить
У Гриценки немає офшорів, а якби Гриценко був Президентом то взагалі ніяких офшорів в Україні ні в кого не було! І саме за це Гриценка панічно бояться всі олігархи та мафія.
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08.12.2020 11:17 Ответить
Відпрацьовуєш гриценьківське офшорне бабло, запроданець?
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08.12.2020 11:33 Ответить
У Гриценки немає бабла та ботів, він же чесний офіцер.
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08.12.2020 12:21 Ответить
Де служив після того, як розпродав армію? У жінки під юбкою? Хай там і сидить.
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08.12.2020 12:24 Ответить
Для тупих повторюю - Гриценко найкращий міністр оборони за всі часи! Це оцінка всіх експертів в сфері безпеки та оборони!
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08.12.2020 12:28 Ответить
Всіх двох експертів - тебе і твоєї мамки? Після того якою всі побачили ЗСУ у 2014 році цей "офіцер" мав застрелитися, але він рохля і слабак. Йому картоплю не можно довіряти чистити бо вкраде. Ще й на ботах екномить, взяв одного і той ідіот.
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08.12.2020 12:38 Ответить
ЗСУ в 2007 році були на піку своєї могутності, рік коли Гриценка вигнав Ющенко, за відмову від участі в брудних оборудках сина Ющенка на землі міноборони! В 2005-2007 роки це роки нечуваного підйому ЗСУ, коли ЗСУ стала найбільш потужною військовою силою в Європі. ВМСУ ввиводило в море більше кораблів ніж в чорноморському флоті росії могли відчалити від причальної стійки, льотчики, танкісти, спецназівців, десантники, морпіхі - не вилазили з навчань і мали більшу практику ніж солдати та офіцери НАТО!!!!! За це Гриценка поперли з посади, бо Румунія та Угорщина почали нервувати!
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08.12.2020 13:55 Ответить
иди проспись ))
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08.12.2020 14:04 Ответить
Анатоле, ты что ли?
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08.12.2020 15:16 Ответить
А літати воно буде? Чи то не важливо, головне :Добропожаловать в ціхраву країну"
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08.12.2020 11:55 Ответить
Для того щоб воно літало, потрібно розробити українські двигуни 5-го покоління для Міг-29.
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08.12.2020 12:22 Ответить
я бачу в твоїй дупі вже такий двигун стоїть. Тебе вже можна рахувати людиною- літаком.
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08.12.2020 12:25 Ответить
Україна розробила двигун 5-го покоління для китайського передового літака L-15 і виробляє його на заводі Мотор-Січ. Цей літак є унікальним, бо одночасно є винищувачем, штурмовиком, бомбардувальником та здатен робити акробатичні фигури вищого пілотажу в повітрі. Чому ж ми для власних літаків Міг-29, Су-24,25,27 не можемо зробити свої українські двигуни 5-го покоління, які дозволять нам нарощувати кількість авіації за рахунок придбання нових планерів радянських літаків на міжнародному ринку?
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08.12.2020 12:31 Ответить
Это слишком глубокая, не дешевая модернизация, требующая проектирования и полную разборку/сборку самолета, которая займет ХЗ сколько времени и денег, после которой все равно останется потребность в расейских запчастях (части двигателей, механика, гидравлика...)!!!
Гораздо целесообразней закупить б/у Ф16 и не выделываться
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08.12.2020 12:30 Ответить
Нам простіше робити самим Міг-29 в Україні і самим виробляти всі потрібні запчастини і двигуни! Цим ми забезпечимо себе бойовими літаками та посунемо росію з ринку озброєнь, продаючи власні Міг-29 закордонним замовникам.
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08.12.2020 12:34 Ответить
Хватит генерировать глупости!
Мы не можем быть производителями всего и всея...и при этом держать планку качества! У нас, не тот бюджет, что у США или даже Рашки!
Возьмите к примеру Германию: они выпускают боевые самолеты, ракетные системы и т.п....НЕТ!!! Они производят то, что у них хорошо получается, продают и покупают лучшее из того, что не могут произвести сами (те же F16 ). Так почему вы думаете, что умнее чем немцы?!!!
Надо производить то, что мы умеем и хорошо умеем, а остальное закупать!
А будем пытаться произвести все, то либо разоримся либо будем вынуждены выпускать технику уровня катапульт. Это я вам как экономист говорю!!!!
PS Был бы я министром Минобороны, а вы были бы в числе советников, то я бы вас уволил. Серьезно
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08.12.2020 13:51 Ответить
У нас є Китай, який вже давно зробив копії Міг-29 і може продати нам все що нам потрібно для збирання власних літаків Міг-29. А двигуни 5-го покоління ми робити можемо, на відміну від росії і наш Міг-29 буде в рази кращий за російські аналоги і буде мати перевагу на полі бою!
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08.12.2020 13:56 Ответить
Аааа, так у нас оказывается с Китааааем сопоставима экономика? Фух,а я и не знал, что у нас ВВП тоже под 13 триллионов долларов. Ну это ж другое дело, раз они смогли, то мы и подавно, берите напильник и начинайте! Надеюсь вам недели хватит? Я подключусь попозже когда вы выпилите "двигатель 5 поколения"....
Я же просил не генерировать глупости?! Но у вас срачка!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 14:34 Ответить
Нет, он же написал, у нас есть Китай, типа наша колония)))). А вообще-то мне нравится Игорь L, его наивный и безнадёжно глупый оптимизм, как минимум веселит))). Жаль, что анатоле не президент, хотелось бы посмотреть на недоуменное выражение лица игорька))))
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08.12.2020 15:13 Ответить
Лично меня удивляет другое, что с такими "талантами" его не пригласили в Зе-команду, там такие "профи" способные выдавать глупости на лету, да еще и подкрепляя их аргументами - на вес золота.
Особенно странно, что Минобороны, про Цензор.нет и Бутусова знает, поэтому полюбому должны знать и про Игорька. Но Бутусова работать в Минобороны пригласили, а Игорька - нет! Ну почемууууу!!!
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08.12.2020 15:27 Ответить
Уверен, что и Бутусову там нечего делать. Одно дело умняка лепить и пустую демагогию разводить, а другое быть ответственным за принятие важнейших решений.
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08.12.2020 15:32 Ответить
Может потому что ИгорьL это и есть Онотоле?))
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08.12.2020 15:33 Ответить
очень даже может быть. бо Онотоле видно только перед выборами - тогда с Цензора пропадает Игорь Ляшенко. и наоборот.
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08.12.2020 15:41 Ответить
Анатоле, Анатоле...
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08.12.2020 15:08 Ответить
За ДВА года отремонтировали одно совкое корыто, это поистине величайшее достижение зебобиков
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08.12.2020 11:09 Ответить
https://military-informant.com/analytic/ukrainskie-aviakonstruktoryi-vedut-razrabotku-novogo-mnogotselevogo-istrebitelya.html Украинские авиаконструкторы ведут разработку нового многоцелевого истребителя , но зелёные им не дадут завершить работу.
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08.12.2020 11:11 Ответить
Круто конечно покрасили, ну, а своё то уже когда начнём производить? Кстати, почему до сих пор миги и сушки не коммунизировали?
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08.12.2020 11:12 Ответить
сори, ошибочка вышла - не ДЕкоммунизировали
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08.12.2020 11:19 Ответить
Іди бояру "декомунізіруй", ракоцапе.
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08.12.2020 11:35 Ответить
где же я так прокололся что ты узнал о том что я кацап? А мокша?
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08.12.2020 12:24 Ответить
Копита за кілометр стирчать.
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08.12.2020 12:26 Ответить
вот чёрт, а я думал то твои копыта мокша
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08.12.2020 12:27 Ответить
Мої можеш винути із рота, вони вже чисті.
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08.12.2020 12:39 Ответить
Немає коштів, все витрачено на кабельний інтернет літака Найсвітлішого Нелоха.
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08.12.2020 11:24 Ответить
совок, иди на Путина. производство встанет в 20млрд. - давай, дай? м?
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08.12.2020 11:26 Ответить
Почему ты решил что я совок а не веник, а кацап? И речь у тебя какая то бессвязная. В следующий раз комменты без переводчика не печатай. Если переводчик рядом с тобой сидит, скажи ему пусть переведёт твой высер в нормальную речь
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08.12.2020 12:26 Ответить
Сколько заз не модернизируй мерседесом он не станет.
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08.12.2020 11:15 Ответить
И второй день мусолят об ОДНОМ модернизированном самолёте...
Анекдот вчера ещё вспомнился:
- Вывести на парад танки!
- Все?
- Конечно все!
- Что, все два?!
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08.12.2020 11:19 Ответить
Інформаційний вкид щодо питання чому не виконано жодної оборонної програми. А потрібно б було вкинути - скільки бариг вже в трибуналі?
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08.12.2020 11:22 Ответить
Чего все срут в комментах то?
Отлично, правда сомневаюсь шо не будет такого как всегда -

1 легкий вариант

: ой, мы чет забыли установить т.к. это Рашка изделивает(в Якутии)
2.
: ой, мы вообще то не знали что(прилетает ракета)
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08.12.2020 11:29 Ответить
А какой остаточный ресурс самого планера?
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08.12.2020 11:35 Ответить
Там уже все допустимые ресурсы вышли. Это если по советским нормам. Если по нашим, современным - будут продлевать ресурс до того момента, пока он не развалится. Я серьёзно. Кто-то, ранее, уже кидал тему, чтобы запретить им выполнять фигуры высшего пилотажа и вообще, вести себя в воздухе как истребитель, и перевести их в категорию "штурмовик".
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08.12.2020 14:12 Ответить
В Украине есть специализирующийся на Миг-ах завод "Миг ремонт".
Почему на нем не модернизируют?
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08.12.2020 11:40 Ответить
Просто для сравнения - поставки Рашей в войска новых самолетов:
2017 - 49 шт
2018 - 50 шт
2019 - 23 шт
Где диванные вояки которые с пеной у рта доказывают "да если дали бы приказ, мы бы до Москвы дошли за 2 дня!"??
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08.12.2020 11:42 Ответить
Те гівно не літає.
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08.12.2020 11:47 Ответить
а наше гівно, часів СРСР, літає
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08.12.2020 11:49 Ответить
В том то і справа, кацапскі новодєли ще гірші за радянські зразки.
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08.12.2020 11:57 Ответить
"блажен кто верует!"
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08.12.2020 12:08 Ответить
Індія і Бразилія повелись, даремно. Ватні лаптельоти міняють на пальмову олію і то не всі беруть бо хлам.
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08.12.2020 12:22 Ответить
Надо сдаваться американцам и переходить на F-16 / F-35
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08.12.2020 12:14 Ответить
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:22 Ответить
...вот самолёт)))).... а то такэ)))

"Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 1240
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08.12.2020 12:28 Ответить
..лютая новость! не дотягивающая и до 70-80г.г. прошлого века. здобулы наконец то)
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08.12.2020 12:34 Ответить
Хорошо покрасили !!!!
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08.12.2020 13:41 Ответить
Он то летать хоть будет?Ведь наш Гарант-пацифист может вслед за"не стрелять" ввести табу на все войсковые учения.."Зелень"она такая непредсказуемая..
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08.12.2020 14:29 Ответить
Так он один что ли покрашенный? Уже хотя бы два. Кстати, можно ещё Миг-21 модернизировать, на одесском авиационном заводе, этого хлама, навалом.
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08.12.2020 15:20 Ответить
 
 