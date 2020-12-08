"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ. ФОТОрепортаж
Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1, и 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных сил ВСУ.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем", - говорится в сообщении.
Согласно информации, МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.
"В общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29", - подытожили в "Укроборонпроме".
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Гораздо целесообразней закупить б/у Ф16 и не выделываться
Мы не можем быть производителями всего и всея...и при этом держать планку качества! У нас, не тот бюджет, что у США или даже Рашки!
Возьмите к примеру Германию: они выпускают боевые самолеты, ракетные системы и т.п....НЕТ!!! Они производят то, что у них хорошо получается, продают и покупают лучшее из того, что не могут произвести сами (те же F16 ). Так почему вы думаете, что умнее чем немцы?!!!
Надо производить то, что мы умеем и хорошо умеем, а остальное закупать!
А будем пытаться произвести все, то либо разоримся либо будем вынуждены выпускать технику уровня катапульт. Это я вам как экономист говорю!!!!
PS Был бы я министром Минобороны, а вы были бы в числе советников, то я бы вас уволил. Серьезно
Я же просил не генерировать глупости?! Но у вас срачка!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно странно, что Минобороны, про Цензор.нет и Бутусова знает, поэтому полюбому должны знать и про Игорька. Но Бутусова работать в Минобороны пригласили, а Игорька - нет! Ну почемууууу!!!
Анекдот вчера ещё вспомнился:
- Вывести на парад танки!
- Все?
- Конечно все!
- Что, все два?!
Отлично, правда сомневаюсь шо не будет такого как всегда -
1 легкий вариант
: ой, мы чет забыли установить т.к. это Рашка изделивает(в Якутии)
2.
: ой, мы вообще то не знали что(прилетает ракета)
Почему на нем не модернизируют?
2017 - 49 шт
2018 - 50 шт
2019 - 23 шт
Где диванные вояки которые с пеной у рта доказывают "да если дали бы приказ, мы бы до Москвы дошли за 2 дня!"??