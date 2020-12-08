Под Одессой из-за гололеда легковушка въехала в автобус: есть погибший. ФОТОрепортаж
Сегодня утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск в поселке Таирово произошло смертельное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.
По предварительной информации, 37-летний водитель "ВАЗа", не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции и следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Одесской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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и здесь факт нарушения ПДД - не выбрал скорость, не сменил покрышки. а ТехОсмотрт при чем?
или ты из тех, кто денежку на этом "зарабатывал". или из тех кто мозгом не пользуется?
на крайняк-согласно правил пересечения нерегулируемых перекрестков.
А ВИНОВАТЫ всегда почему то 10 летние евробляхи 😀😀😀
Васадзе и Южанина.
Пора их на ёлку