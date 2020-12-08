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Новости Фото ДТП
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Под Одессой из-за гололеда легковушка въехала в автобус: есть погибший. ФОТОрепортаж

Сегодня утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск в поселке Таирово произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель "ВАЗа", не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

Под Одессой из-за гололеда легковушка въехала в автобус: есть погибший 01

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции и следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Одесской области.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Под Одессой из-за гололеда легковушка въехала в автобус: есть погибший 02
Фото: сайт полиции

гололедица (113) ДТП (7673) Одесская область (3567)


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Топ комментарии
+2
Да это капец! Там на той дороге ганяют как потерпевшие.Я сам вчера там ехал ,начал притормаживать и АБС включился,смотрю в зеркало с зади жигуль несётся ещё и классика!
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08.12.2020 11:59
+2
сегодня на КЛАССИКЕ ездят одни БОМЖИ !!!! они за 300 баксов НАКУПИЛИ себе чермета и НОСЯТСЯ по дорогам как черти и им по.... что другие участники движения ездят на ДОСТОЙНЫХ и ДОРОГИХ авто с ДЕТЬМИ и БЛИЗКИМИ !!! у нас вся улица такая , топят ДРОВАМИ и особенно ценно на коротком участке (обычно квартал ) пролететь как ракета !!!
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08.12.2020 12:12
+2
Техосмотр покупается и продается!
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08.12.2020 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Водите ТАЗов всегда считают себя хозяевами Астон Мартина. Жаль человека.
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08.12.2020 11:56 Ответить
тебе правда ,,это,, жалко ????
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08.12.2020 12:25 Ответить
Человека любого жалко!!! Не его вина, что он таким родился.
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08.12.2020 12:31 Ответить
а себя не ЖАЛКО ??? представь СЕБЕ , лежишь в ОБЛАСНОЙ в гипсе ждешь ОПЕРАЦИЮ после дтп с таким УШЛЕПКОМ , твоих уже ПОХОРОНИЛИ , а впереди РЕАБИЛИТАЦИЯ , СУДЫ и бескрайнее ГОРЕ !!! а ОНО ходит себе и ЛЫБИЦА !!! ну как ???
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08.12.2020 13:00 Ответить
мне не ЖАЛКО таких педе.....ов !!! УМИРАТЬ надо на своей ПОЛОСЕ !!!
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08.12.2020 13:01 Ответить
Очень много приходиться ездить по Украине (работа такая) и не по наслышке знаю кто такие ТАЗовцы, но ...
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08.12.2020 13:11 Ответить
Укрувотодор такой:
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08.12.2020 11:58 Ответить
Да это капец! Там на той дороге ганяют как потерпевшие.Я сам вчера там ехал ,начал притормаживать и АБС включился,смотрю в зеркало с зади жигуль несётся ещё и классика!
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08.12.2020 11:59 Ответить
сегодня на КЛАССИКЕ ездят одни БОМЖИ !!!! они за 300 баксов НАКУПИЛИ себе чермета и НОСЯТСЯ по дорогам как черти и им по.... что другие участники движения ездят на ДОСТОЙНЫХ и ДОРОГИХ авто с ДЕТЬМИ и БЛИЗКИМИ !!! у нас вся улица такая , топят ДРОВАМИ и особенно ценно на коротком участке (обычно квартал ) пролететь как ракета !!!
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08.12.2020 12:12 Ответить
.....не дождусь ВВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА !!! чтоб этих сук СДУЛО с дороги !!!
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08.12.2020 12:15 Ответить
Техосмотр покупается и продается!
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08.12.2020 12:32 Ответить
.....так у них ДЕНЕГ и на это НЕТ !!! а ты ПОДУМАЛ , что я надеюсь ИХ там будут ВАЛИТЬ и не пускать на дороги ))))))
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08.12.2020 12:56 Ответить
расскажи, а при чем здесь техосмотр? от техн.неисправностей несколько процентов ДТП.
и здесь факт нарушения ПДД - не выбрал скорость, не сменил покрышки. а ТехОсмотрт при чем?
или ты из тех, кто денежку на этом "зарабатывал". или из тех кто мозгом не пользуется?
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08.12.2020 14:00 Ответить
Ещё одна коррупционная схема ) как и с сервечными центрами.Ежели в пандемию записываться в очередь то целый день проведешь,или 100 уе и через час заберёшь документы и номера)
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08.12.2020 12:46 Ответить
і шо іномарки перестануть вискакувати на зустрічну смугу?
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08.12.2020 12:46 Ответить
А у нас суды такие,что с место дтп свалить тебе символический штраф) а ежели жертвы то условно ,или дадут срок через год выйдешь по удо или типо по болячки вроде переляка пердячей кишки!
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08.12.2020 12:51 Ответить
Жена Авакова тоже ждёт, ей мало денег.
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08.12.2020 12:48 Ответить
А на евро бляхах не так?!! Утром ехал по городу скорость 60 ,тело на мерсе компрессоре показалось медленно и давай по дороге вилять за сотню,с крайнего левого в крайний правый и на оборот,и номера LT!
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08.12.2020 12:48 Ответить
ТЕЛО не копило на свое АВТО лет 10 и его жена не ходила в ОДНИХ трусах столько же , ему НАСРАТЬ на всех , ОНО ЕДЕТ как хочет !!!
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08.12.2020 13:03 Ответить
Тебе не зрозумієш. То ти багатенький Буратіно на якісному та дорогому авто і дровами принципово не топиш, то жінка в тебе 10 років в одних трусах ходить....
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08.12.2020 13:13 Ответить
твою МАМУ , это МЕТАФОРА !!! это ОБРАЗНО ))))) человек который КОПИТ деньги , всегда СЕБЕ в чем отказывает , но не в ТРУСАХ же в самом деле !!!))) .....ять , где я ЖИВУ !!!! (((((
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08.12.2020 13:40 Ответить
....и еще когда ЧЕЛОВЕК копит на дорогую покупку , то и относится он к ней будет БЕРЕЖНО , а не то что дом БАБЦИ в сели продалы и купылы малому БМВ на лохобляхе !!! зрозумив ???
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08.12.2020 13:47 Ответить
Ну так ти ж розумієш що для когось БМВ- як для тебе нові капці, а для когось і сраний жигуль- як для тебе беха?
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08.12.2020 13:51 Ответить
У нас судебная система на столько лояльная ,что когда наши полицмейстера с горячими сердцами и холодной башкой сталкиваются и понимают что проще морду отвернуть или сбить денег чем по судам бегать где в конце тело заплатит 340 и будет дальше гонять до первых жертв! Я когда-то в суд нелегала привез с 8 утра до 12 ночи с ним возился! Судья спрашивает а этот заплатит штраф ,я откуда знаю заплатить или нет? Судья в ответ ежели не заплатит то я не буду рассматривать дело! И что хочешь то и делай .
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08.12.2020 13:22 Ответить
.....а мне не ЖАЛЬ , а если бы в твое такое ВЪЕХАЛО ???? он шел километров 140 так и ВЛИП в автобус !!!!
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08.12.2020 11:59 Ответить
ВАЗ, конечно, то еще говно, но, думаю, при скорости каждого из них даже в 50 км. из тазика вполне могла получиться эта куча металлолома.
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08.12.2020 12:30 Ответить
Но и на "засыпку" - еду я на "Славуте" - х., ну, Путин кто уступит дорогу, еду я на Таз - 10 там короче - спокойно уступают.
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08.12.2020 12:00 Ответить
воот...а должны уступать дорогу согласно приоритетности движения по знакам или разметке.
на крайняк-согласно правил пересечения нерегулируемых перекрестков.
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08.12.2020 12:39 Ответить
народу по...... , что на улице ЗИМА !!! смотрите где это ВЛИПЛО , уже на встречной ОБОЧИНЕ !!!!
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08.12.2020 12:01 Ответить
Чо орём то?
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08.12.2020 12:16 Ответить
не чО , а чЁ !!! еще один НАРИСОВАЛСЯ ((((
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08.12.2020 12:19 Ответить
.....заголовок ПРИКОЛЬНЫЙ : из-за ГОЛОЛЕДА !!! не хухры мухры , а может из-за ПРОКЛАДКИ ????? зиму надо ОТМЕНИТЬ !!! бо хололед !!!
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08.12.2020 12:18 Ответить
укравтодор ДОЛЖЕН ответить , за удота !!! не посыпал и не ПОДМЕЛ дорогу и не ВЫСУШИЛ !!!
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08.12.2020 12:21 Ответить
надо себе купить такой ПАЗИК и магнитить их )))) надоели !!!
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08.12.2020 12:23 Ответить
На такой дороге и 50 много. ТАЗик, похоже, шёл под сотню....
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08.12.2020 12:41 Ответить
Цікавить стан гуми на машині у нього.
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08.12.2020 13:13 Ответить
Я так понял автобус ехал 130 км. , или нет , 9-ка? Судя по фото шел хорошо , куда летел куда ? Cтаж.
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08.12.2020 13:17 Ответить
мне так ОДНАЖДЫ влип воробей в радиаторную решетку , тоже ***** под соточку летел !!!
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08.12.2020 13:36 Ответить
Оголошення в газеті: «В зв»язку з приходом зимового сезону, випаденням снігу та обледенінням доріг при районних та міських відділеннях ДАІ починають працювати місцеві секції еліт-клубів «Любителів літньої та лисої гуми».
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08.12.2020 13:33 Ответить
У мене гума нова, але я сьогодні більше 90 не давив.
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08.12.2020 13:52 Ответить
У знайомого, на "торпеді", справа від керма, напис: "Не "швиди"... На той світ завжди встигнеш...". Наклеїв, коли дружина "задовбала" своїми "підказками"... Тепер їздять мовчки...
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08.12.2020 15:41 Ответить
И опять ВАЗ
А ВИНОВАТЫ всегда почему то 10 летние евробляхи 😀😀😀
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08.12.2020 13:55 Ответить
У нас нещодавно беха-євробляха на супер модній низькопрофільній, хоча й стертій до корта гумі стовпа обійняла. Як гадаєш, хто винний?
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08.12.2020 14:05 Ответить
Хто хто ??

Васадзе и Южанина.

Пора их на ёлку
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08.12.2020 14:19 Ответить
А, ну.... Логічно, що тут скажеш.
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08.12.2020 14:27 Ответить
Надо не говорить , а ёлку ставить 😀😀😀
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08.12.2020 14:28 Ответить
 
 