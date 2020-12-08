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Блокирована попытка вывоза комплектующих к ЗРК "Оса-АКМ" из Украины, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Блокирована попытка вывоза комплектующих к ЗРК

Контрразведчики СБ Украины задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые в нарушение действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля, предприняли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их демонстрации, определению их дальности, наблюдению и сопровождению цели.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности, как основание для таможенного оформления груза предоставили в таможенные органы Украины документы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименованиях товара и цели его целевого использования.

Любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.

Контрразведкой Службы безопасности Украины задокументированы материалы, в соответствии со статьями 214 и 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины и будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Блокирована попытка вывоза комплектующих к ЗРК Оса-АКМ из Украины, - контрразведка СБУ 01
Блокирована попытка вывоза комплектующих к ЗРК Оса-АКМ из Украины, - контрразведка СБУ 02
Блокирована попытка вывоза комплектующих к ЗРК Оса-АКМ из Украины, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) оружие (10217) СБУ (19898)


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Що ж тепер буде зі світовим ринком озброєння, якщо з України перестануть кіздити запчастини?
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08.12.2020 13:50 Ответить
Как там свинарчуки? 😁😁😁 Новые лица блд 😁😁😁
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08.12.2020 14:04 Ответить
Гладковські завозили а не вивозили.
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08.12.2020 14:27 Ответить
Це був сарказм.
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08.12.2020 14:34 Ответить
 
 