Задержан организатор группировки, планировавшей нападение на руководителя ОТГ на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации Служба безопасности Украины предотвратила разбойное нападение на руководителя одной из объединенных территориальных громад Сумщины и двух предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, преступление пыталось совершить организованная группировка, терроризировавшая граждан региона. Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько представителей криминальных кругов планируют завладеть деньгами трех жителей Конотопского района. Установлено, что объектами нападения были руководитель ОТГ, коммерсант и владелец местной агрофирмы.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленников и предотвратили разбойное нападение на коммерсанта. Организатор группировки был задержан с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ по месту жительства при распределении денег, полученных преступным путем.

В результате спецоперации сотрудники СБУ также предотвратили нападение фигурантов на руководителя одной из местных объединенных территориальных громад и предпринимателя из агробизнеса.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности. Проверяется информация об их возможной причастности к совершению других подобных преступлений.

Решается вопрос о сообщении подозрения всем участникам группы и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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