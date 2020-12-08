РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4300 посетителей онлайн
Новости Фото
9 991 65

Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожской области в Гуляйполе фермер распахал под урожай зерновых старинное еврейское кладбище.

В полиции открыли уголовное производство, но не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео Вікна-новини

"25 ноября следователи Гуляйпольского ОП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель) Уголовного кодекса Украины. Наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет", - прокомментировали в полиции.

Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев 01

Речь идет о земельном участке площадью около 0,5 га, который является старинным еврейским кладбищем. Некоторым погребениям более 150 лет. Сейчас часть из них уничтожена, а поле - буквально усеяно костями.

"У нас есть целая папка обращений. Начиная с 2017 года мы писали письма и местной власти, и полиции. Однако правоохранители не хотели вносить информацию в ЕРДР. Через суд мы таки заставили их это сделать, но дело открыли по факту захвата земли, а где дело о надругательстве над могилами?", - сообщила в телефонном разговоре депутат Гуляйпольского ОТГ Олеся Шингур.

Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев 02

В полиции уверяют, что ОТГ не имеет документов на кладбище, а следовательно это просто земельный участок, который самовольно захватил фермер.

В свою очередь, местная власть утверждает, что никаких разрешений на распахивание кладбища не давала.

Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев 03

"Кладбище - это патогенная зона и, насколько мне известно, даже после его закрытия, оно не может быть отведено под сельхозугодья. У нас есть старый и новый генпланы города и в них почему-то изменены границы кладбища. В новом генплане вообще нет части кладбища", - добавила Шингур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

Пока полиция занимается расследованием, местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.

Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев 04
Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев 05
Фото: "Укринформ"

кладбище (280) Запорожская область (3083) вандализм (601)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Який ще голодом для євреїв???? Очнися - в містах жили євреї. Їм карточки давали на їжу. Це українців голодом морили.
То все НКВДшники та чекісти. Або їх батьки.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:46
+13
Глубина вспахивания не более 20-25 см. Какие еще кости на такой глубине??? Трупы вообще не закапывали что ли?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:16
+9
Евреи боятся физического труда как черт ладана. Настолько, что в процессе глобализации уничтожают не всех гоев, а только непокорных, чтобы оставшаяся часть смиренных их обслуживала на физических работах.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фермера !?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:41 Ответить
Да пофіг. Хай Коломойський захищає своїх. Українців він же не захищає, а грабує. Може хоч своїх захистить.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:42 Ответить
Я знаю многих евреев которые на много больше украинцы, чем некоторые ( 73% ) малороссы!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:27 Ответить
наприклад, Єрмак, Зеленський, Рабінович, Коломойський, Бужанський, Бойко,...
показать весь комментарий
08.12.2020 16:06 Ответить
Ермак и Бойко евреи???
показать весь комментарий
08.12.2020 16:11 Ответить
ні,"українці", такі як Гепа і Допа
показать весь комментарий
08.12.2020 16:29 Ответить
Ще додати сина німецьеого поліцая Медведчука.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:24 Ответить
Фильм ужасов.Но вопрос, почему захоронения "взял" плуг? Или хоронили не глубоко в голодомор, или массовьіе расстрельі
показать весь комментарий
08.12.2020 14:42 Ответить
Який ще голодом для євреїв???? Очнися - в містах жили євреї. Їм карточки давали на їжу. Це українців голодом морили.
То все НКВДшники та чекісти. Або їх батьки.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:46 Ответить
НКВДшники та чекісти и были евреями
показать весь комментарий
08.12.2020 22:43 Ответить
Там все просто. Фермерок решил разорать землю впритык к кладбищу, хотя по закону метров 50 должно быть минимум до кладбища и вот реезультат.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:52 Ответить
Він питає про глибину.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:06 Ответить
У меня в селе кладбище и поле раделяет только полевая дорога.Со времён совка.ВХарькове на Гиганте ещё при савке сравняли с землёй старинное (18-19век) кладбище с видными горожанами,евреями в том числе.Разбили Молодёжный парк,спорткомплекс построили, и Памятник Чернобыльцам и Упа. (после обретения независимости.)Евреи должны ухаживать за своими могилами,а они даже не огорожены.У нас этим занимается власть,и то когда за барки возьмёшь.И ещё знаю в городе буквально заброшенное кладбище,не еврейское.Часть мусульманского кладбища с землёй сравняли.Нехорошо ,конечно распахивать еврейское кладбище,но такова жизнь.Никто,кроме местных евреев не будет заниматься обустройством.Тем более еврейские общины всегда выделялись неуёмным богатством.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:13 Ответить
а
показать весь комментарий
08.12.2020 17:39 Ответить
а шо эти козлы сделали с кладбищем в Одессе за привозом
показать весь комментарий
08.12.2020 17:41 Ответить
Евреи боятся физического труда как черт ладана. Настолько, что в процессе глобализации уничтожают не всех гоев, а только непокорных, чтобы оставшаяся часть смиренных их обслуживала на физических работах.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:07 Ответить
І хто ж буде працвати? Ледащі і тупі кацапи, як ти? Подивись на Ізраіль, як його мешканці за 70 років зробили з пустелі квітучий рай. А ви з своєї зеплі, та захоплених чужіх земель зробили смердючий смітнік.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:33 Ответить
В этот квітучий рай высасываются десятки миллиардов долларов из других народов через политическое лобби и финансовые организации на разнице ветхозаветной и новозаветной морали. Все потому что ослы твоей породы расставляют уши под их масс-медиа.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:48 Ответить
Когда ждать видосик от зеленого поца..
показать весь комментарий
08.12.2020 14:43 Ответить
шрека пересмотрел что ли?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:47 Ответить
Скільки там поховано батьків всяких НКВДшників? Скільки там батьків чекістів? Ну ось . . справедливість таки досягла цілі.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:44 Ответить
Це ще що... Он, 40 років тому в Кам'янці на старому єврейському кладовищі зробили забудову багатоповерхівок, і назвали мікрорайон "октябрьским"
показать весь комментарий
08.12.2020 14:45 Ответить
А українські де цвинтарі??? Чому немає українських цвинтарів???? Де кістки наших предків?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:50 Ответить
Твої предки - брудні мокші, що паскудять св*яту землю Русі-України. Геть у свої мокшанськи болота!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:07 Ответить
В Бердянську на місці єврейського цвинтаря побудували Міськгаз. Кілька могилок ще й досі вціліло, які були поза-огорожею.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:07 Ответить
Усеяно костями громко сказано.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:53 Ответить
Там не вырастет ниХЕРА.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:55 Ответить
решил паприколу пшеничку на трупах взрастить, впрочем так же как и голосовал..
показать весь комментарий
08.12.2020 15:03 Ответить
это попахивает международным скандалом из-за членоголового рэднека
показать весь комментарий
08.12.2020 15:04 Ответить
В Израиле христианские и другие могилы копают и фамилию не спрашивают.В Бангладеш к покойникам начинают подселять других покойников через3 месяца после похорон.Во многих местах -целые братские могилы мусульман.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:25 Ответить
у нас тоже разрешено подхаранивать родственников
показать весь комментарий
08.12.2020 16:08 Ответить
только за бабки и опять евреям
показать весь комментарий
08.12.2020 19:22 Ответить
за бабки все, но всем киевлянам если родственники и на закрытах уже кладбищах
показать весь комментарий
08.12.2020 19:46 Ответить
Ни фига. Я не еврей, и не имею к ним никакого отношения. Мы маму похоронили к ее бабке на историческом кладбище бесплатно. Причем, все документы мама сделала сама при жизни.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:38 Ответить
Ну, якщо вже на те пішло - наскільки пам"ятаю, існує законодавчий акт ще радянських часів, згідно з яким дозволяється знос кладовищ через 50 років після останнього поховання. Це раз. Є "виключення" - якщо кладовище визнане "пам"яткою культури". Крім того, місцева влада зобов"язана повідомить про цей знос, і запропонувать рідним людей, там похованих, що зберігають нагляд за окремими могилами, провести перепоховання в іншому місці.... Судячи з написів на надгробках, там останні поховання, мабуть, були на початку ХХ століття.
Те, що місцева влада "мишей не ловить" - проблеми влади.
Тепер стосовно дій поліції: кладовище визнане пам"яткою культури"? Ні. А порушить, додатково, кримінальну справу, за "осквернення могил", можна і в ході розслідування "самоуправства"... Привід проводить слідчі дії є? Є... От хай і розслідують...
показать весь комментарий
08.12.2020 15:06 Ответить
В Україні немає господаря; в Запоріжжі немає господаря і совісті. Чому не назвати Прізвища і Ім'я по-батькові того фермера, того тракториста які це зробили... І "хозяїна" тої поліція, яка... І голову тої громади... І ту партію при якій таке твориться... Впевнений не КПРС і не https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ALeKk01-**************************:1607432872700&q=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3ME23zHjEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWscZdmHthw8W2Czsu7Luw98KGC7t1LzZe2AcWAHIu7LjYeLEJSLZf2AoU3wVU2q8AVLf1wh6gQBtU4GIDUO1GoK52iPx-INUA1tYPABrb7kOjAAAA Национал-социалистическая немецкая рабочая партия т. Гітлера.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:08 Ответить
Глубина вспахивания не более 20-25 см. Какие еще кости на такой глубине??? Трупы вообще не закапывали что ли?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:16 Ответить
В Херсоні на старому єврейському кладовищі побудували гаражі. Частина цвинтаря досі існує, але дуже занедбане.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:28 Ответить
а у нас на еврейском кладбище стоит зоопарк
показать весь комментарий
08.12.2020 16:24 Ответить
А хто і за який кошт повезе ваші кістки у рідні Мещерські болота?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:37 Ответить
Взагалі-то, згідно з іудейськими звичаями, перепоховання не допускається... Це було однією з причин, чого так носяться, "як дурень з ступою", з могилою цадика в Умані... . З іншого боку, у нас світська держава - це раз. Панівна релігія в Україні - християнство. Це - два... Існує закон про ліквідацію старих кладовищ, це - три. (а то ми, скоро, отримаємо півкраїни в кладовищах...).
показать весь комментарий
09.12.2020 03:46 Ответить
В тому-то й справа - "якщо захотять"... Це не така проста справа, як здається... І не така дешева... А ці люди вміють рахувать гроші, як свої, так і чужі...
показать весь комментарий
09.12.2020 08:06 Ответить
Это что ж за плуги такие чтоб аж с глубины в 1,5м достать останки?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:45 Ответить
интересные у них тогда памятники делали - с профессиями, сейчас по-проще стало.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:11 Ответить
Тоді євреї разом з Махно давали по морді всі хто на землю посягав. а зараз тільки одні жидки залишилися.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:25 Ответить
А чого Едік Долінський мовчить? Чи це йому не цікаво? Тут не зробиш піару.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:51 Ответить
Это уже за гранью. Хотя, какие грани для отморозков?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:50 Ответить
Израиль! Введи!
показать весь комментарий
08.12.2020 18:01 Ответить
В комментах нацисткий шабаш, не пойму, это мокши набежали делать картинку про укрофашистов или свои имбецилы воюют с покойниками
показать весь комментарий
08.12.2020 19:59 Ответить
Могилы, если не признано памяткой, можно сносить через 50 лет, вроде.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:33 Ответить
вроде как сто лет после последнего захоронения , лень искать в гугуле нормативы эти
показать весь комментарий
09.12.2020 10:27 Ответить
 
 