Часть погребений уничтожены, а поле усеяно костями: в Запорожской области старое еврейское кладбище распахали под посев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожской области в Гуляйполе фермер распахал под урожай зерновых старинное еврейское кладбище.
В полиции открыли уголовное производство, но не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
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"25 ноября следователи Гуляйпольского ОП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель) Уголовного кодекса Украины. Наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет", - прокомментировали в полиции.
Речь идет о земельном участке площадью около 0,5 га, который является старинным еврейским кладбищем. Некоторым погребениям более 150 лет. Сейчас часть из них уничтожена, а поле - буквально усеяно костями.
"У нас есть целая папка обращений. Начиная с 2017 года мы писали письма и местной власти, и полиции. Однако правоохранители не хотели вносить информацию в ЕРДР. Через суд мы таки заставили их это сделать, но дело открыли по факту захвата земли, а где дело о надругательстве над могилами?", - сообщила в телефонном разговоре депутат Гуляйпольского ОТГ Олеся Шингур.
В полиции уверяют, что ОТГ не имеет документов на кладбище, а следовательно это просто земельный участок, который самовольно захватил фермер.
В свою очередь, местная власть утверждает, что никаких разрешений на распахивание кладбища не давала.
"Кладбище - это патогенная зона и, насколько мне известно, даже после его закрытия, оно не может быть отведено под сельхозугодья. У нас есть старый и новый генпланы города и в них почему-то изменены границы кладбища. В новом генплане вообще нет части кладбища", - добавила Шингур.
Пока полиция занимается расследованием, местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.
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То все НКВДшники та чекісти. Або їх батьки.
Те, що місцева влада "мишей не ловить" - проблеми влади.
Тепер стосовно дій поліції: кладовище визнане пам"яткою культури"? Ні. А порушить, додатково, кримінальну справу, за "осквернення могил", можна і в ході розслідування "самоуправства"... Привід проводить слідчі дії є? Є... От хай і розслідують...