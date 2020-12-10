В Албании застрелили нарушителя антиковидного комендантского часа: люди вышли на протест. ФОТОрепортаж

Полиция в столице Албании Тиране в среду вечером применила слезоточивый газ , чтобы разогнать сотни албанцев, протестующих против убийства полицией молодого человека, который, по словам властей, нарушил ночной комендантский час, введенный с целью остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25-летний Клодиан Раша был убит рано утром во вторник.

В полиции сначала заявили, что Раша не выполнил приказ сотрудника полиции остановиться и что у него было оружие. Но позже полиция заявила, что мужчина держал в руках какой-то предмет, а не оружие, как первоначально сообщалось.

Теперь протестующие требуют отставки министра внутренних дел. В результате стычек два сотрудника полиции и журналист получили травмы.

Офицер полиции, который предположительно убил Клодиана Роша, арестован. По делу начато расследование.

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