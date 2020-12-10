В Албании застрелили нарушителя антиковидного комендантского часа: люди вышли на протест. ФОТОрепортаж
Полиция в столице Албании Тиране в среду вечером применила слезоточивый газ , чтобы разогнать сотни албанцев, протестующих против убийства полицией молодого человека, который, по словам властей, нарушил ночной комендантский час, введенный с целью остановить распространение коронавируса.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 25-летний Клодиан Раша был убит рано утром во вторник.
В полиции сначала заявили, что Раша не выполнил приказ сотрудника полиции остановиться и что у него было оружие. Но позже полиция заявила, что мужчина держал в руках какой-то предмет, а не оружие, как первоначально сообщалось.
Теперь протестующие требуют отставки министра внутренних дел. В результате стычек два сотрудника полиции и журналист получили травмы.
Офицер полиции, который предположительно убил Клодиана Роша, арестован. По делу начато расследование.
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Кстати где-то там есть вроде поселок - Рашка, или провинция. Короче очаг Рашки. Недурно они так любят Парашку шо всеми силами вступили в ЕС.
если вы слушал пранки, то я недурно усомнился шо ... как его там, мельникофф вроде - называл рашкинцев - "народ-пи*арас"
Но послушав пранки, где каждый второй "мужик" пранкеру обещает.... ну вы понял. а "кавказцы" даже чаще. - становишься просто "гнусофобом". как и Вольнов (ненавидишь русню)
руссия стала рахой только в интернете,и то благодаря английскому произношению .
так что не стоит историческую рашку приплетать к заболотью
Или отменить все ограничения, и из прынцыпа запретить вакцину и ИВЛ.
Наша курортна Одеса - Монте-Карло порівняно з їх курортним Дурресом!
Быдло должно быть провакцинировано и сидеть в стойле.
Написано ж: антиковідна комендантська година.
Це - один з "засобів гігієни" чи "боротьби".