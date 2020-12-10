Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя. КАРТА
Популярный мессенджер Facebook Messenger не работает практически по всей Европе из-за серьезного сбоя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени.
Больше всего жалоб поступает насчет сообщений - большинство пользователей не могут отправить или прочитать сообщение.
Почти треть рассказывает о проблемах с подключением к серверу. А 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.
На карте Downdetector видно, что сбой больше всего задел пользователей в Центральной и Западной Европе.
Наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и у украинских пользователей.
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