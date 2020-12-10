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"Я хочу умереть": мужчина в одесском "Макдональдсе" угрожал взорвать "гранату". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе мужчина угрожал взорвать "Макдональдс" на Дерибасовской. Он зашел в ресторан и, держа руку под курткой, сказал, что у него граната.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Правонарушитель требовал вызвать полицию. В силу ввели специальную операцию "Гром". После нескольких минут переговоров с мужчиной копы задержали его.

Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни. Полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Я хочу умереть: мужчина в одесском Макдональдсе угрожал взорвать гранату 01
Я хочу умереть: мужчина в одесском Макдональдсе угрожал взорвать гранату 02

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

граната (998) Одесса (7885) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+12
Как это жизнь может быть сложной? Эпоха бедности ж закончилась. Это ж не при Барыге Мародере жить)))
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10.12.2020 13:36
+11
Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Правильно решение. Очень упростил себе жизнь.
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10.12.2020 13:31
+11
Зайди в мерию к трухе, макдональдс тут причем?
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10.12.2020 13:45
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Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Правильно решение. Очень упростил себе жизнь.
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10.12.2020 13:31 Ответить
Как это жизнь может быть сложной? Эпоха бедности ж закончилась. Это ж не при Барыге Мародере жить)))
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10.12.2020 13:36 Ответить
Бывшие зеки иногда так поступают. Вышел на свободу - ни кола, ни двора, нафиг никому не нужен, на работу не устроиться. Вот и создают специально ситуации, чтобы назад забрали.
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10.12.2020 14:00 Ответить
Чоловік доволі крупний, на ньому могла бути вибухівка, це міг бути терорист-смертник, крім того в терориста могли бути спільники, вибухівка могла бути схована десь біля МакДональдасу на вулиці, а терорист розташувався на другому поверсі біля вікна і це давало йому можливість привести в дію вибуховий пристрій дистанційно, або подати знак спільникам, які могли підірвати вибухівку. Поліція діяла рішуче але безглуздо і наступний такий випадок може закінчитись трагічно. Пожежні та поліціянти зупинились напроти вікон в 20 метрах від терориста в зоні ураження вибухового присторою, пішохідну зону біля МакДональдса не перекрили, сусідів не відселили, сапер не перевірили навколишні мусорні баки, урни, припарковані машини на наявність прихованої вибухівки, світло на поверсі де сидів терорист потрібно було вимкнути щоб не було видно що відбувається всередині і все приміщення відключити від електрики, на випадок вибуху і потреби в швидкому гасінні пожежі, всі Wi-Fi роутери та базові станції мобільного зв'язку навколо потрібно було вимкнути або заглушити, щоб терорист не міг скористатись мобільним або радіозв'язком для підриву закладки.
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10.12.2020 14:02 Ответить
Та закрити пів Одеси як спільників! Ділов...! )) Зараз в усіх складне життя!
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10.12.2020 14:11 Ответить
План операції "Гром" який вводять у випадку зарози теракту потрібно допрацьовувати, бо він аболютно не відповідає терористичним загрозам в умовах ведення війни з терористичною росією!
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10.12.2020 14:37 Ответить
если закрою- то там баланда есть...
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10.12.2020 13:50 Ответить
Ну все, на 6 лет все жизненные сложности позади)
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10.12.2020 13:35 Ответить
Нужно было сьесть пять БигМаков на время.. гарантировано бы крякнул..
а граната это муветон..
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10.12.2020 13:40 Ответить
Зайди в мерию к трухе, макдональдс тут причем?
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10.12.2020 13:45 Ответить
Ему вбили в пустую черепную коробку, что во всём американцы виноваты.
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10.12.2020 13:58 Ответить
Може він хотів у американську в'язницю?
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10.12.2020 14:12 Ответить
Голосовать за Зебила не нужно было бы,сами себя сделали вместе потом ноют что сложная жизнь,кто тебе доктор?
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10.12.2020 13:52 Ответить
Была у него сложная жизнь, стала-развесёлая.
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10.12.2020 13:54 Ответить
"...был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни" - а сейчас как,стало ему легче?
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10.12.2020 13:55 Ответить
канешна...баландой обеспечен хоть на время, плюс компанией и шконкой...
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10.12.2020 14:07 Ответить
Меню Макдональдса не понравилось? , Единственное место где можно поесть нормально и не боятся ,что тебя отравят сальмонеллой или не свежей едой с крысами и тараканами 🤫🤔
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10.12.2020 14:04 Ответить
В Україні нормальну їжу готують вдома.
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10.12.2020 14:14 Ответить
Бомж мабуть захтів в теплі зиму провести у тюрмі
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10.12.2020 14:07 Ответить
мусорская выстава.бэбэбэков напоминает,что он-глава бесстрашных "мусоров-не людей(с)
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10.12.2020 14:14 Ответить
Вывести идиота на пустырь и дать гранату...
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10.12.2020 14:20 Ответить
Опер такой резкий и вполне профессиональный
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10.12.2020 14:26 Ответить
Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Через важке життя вирішив імітувати гранату і викликати поліцію :?)
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10.12.2020 14:26 Ответить
Зашел бы в "ганделик",там ему бы быстро обьяснили шо такое "сложная жизнь".
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10.12.2020 14:34 Ответить
В тюрязі одежа і їжа - безкоштовні
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10.12.2020 14:41 Ответить
 
 