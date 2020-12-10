"Я хочу умереть": мужчина в одесском "Макдональдсе" угрожал взорвать "гранату". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе мужчина угрожал взорвать "Макдональдс" на Дерибасовской. Он зашел в ресторан и, держа руку под курткой, сказал, что у него граната.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Правонарушитель требовал вызвать полицию. В силу ввели специальную операцию "Гром". После нескольких минут переговоров с мужчиной копы задержали его.

Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни. Полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.





Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.