Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо. ФОТОрепортаж
Обновленный полигон "Широкий Лан" проинспектировал журналист Александр Махов, сделав фотографии санузлов и казарм.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я проверил. Даже смывается! И руки помыть можно в теплой воде. И даже душ есть!" - написал Махов.
По словам журналиста, на полигоне всего 11 казарм - 10 для мужчин - общая спальная комната на 120 человек. И одна казарма для женщин - комнаты на 5-6 человек. Всего городок рассчитан на 3000 солдат.
"Обещают, что первая бригада заедет сюда в январе-феврале", - подытожил он.
Топ комментарии
+21 MausMike
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+13 18c49ed2
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+7 Салаутдин
показать весь комментарий10.12.2020 17:07
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В Тапе - казарма, для постоянного личного состава в ППД. Пункте постоянной дислокации.
В Шри-Ланке - казарма, для личного состава, который проходит период слаживания, перед отправкой в ООС. У такого подразделения, ППД, может находиться в районе Полтавы или Винницы, где нет соответствующих полигонов.
https://www.expressen.se/nyheter/tortyrbilderna-skakar-finland/
🤗
Я подумаю.
На их замену постепенно приобретут обычные пластмассовые.
А зачем урна? Газетами вроде уже не принято.
Хотя... гимно-стёрка всё стерпит.
Така гумова техніка застосовувалася Вірменією у Нагорному Карабаху під час 6-тижневої війни. Такі надувні підрозділи є на озброєнні РФ.
Тепер таке є і у нас."https://www.facebook.com/photo?fbid=4034826219880789&set=a.895556933807749
В цілому можна казати непогано.
Ніякого порівняння з тим що було в радянській армії.
Наша казарма була єдиною в часті з гарячою водою. Поки не дійшла черга ремонту. Ротний сказав що солдату гаряча вода не потрібна. Курва.
___________
чем тут гордиться? чуть-чуть лучше, чем свиньям в хлеву - это уже повод для радости и гордости? когда ж этот совок уйдет из голов "начальства".....