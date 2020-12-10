Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо. ФОТОрепортаж

Обновленный полигон "Широкий Лан" проинспектировал журналист Александр Махов, сделав фотографии санузлов и казарм.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я проверил. Даже смывается! И руки помыть можно в теплой воде. И даже душ есть!" - написал Махов.

По словам журналиста, на полигоне всего 11 казарм - 10 для мужчин - общая спальная комната на 120 человек. И одна казарма для женщин - комнаты на 5-6 человек. Всего городок рассчитан на 3000 солдат.

"Обещают, что первая бригада заедет сюда в январе-феврале", - подытожил он.

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