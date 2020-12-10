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Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо. ФОТОрепортаж

Обновленный полигон "Широкий Лан" проинспектировал журналист Александр Махов, сделав фотографии санузлов и казарм.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я проверил. Даже смывается! И руки помыть можно в теплой воде. И даже душ есть!" - написал Махов.

По словам журналиста, на полигоне всего 11 казарм - 10 для мужчин - общая спальная комната на 120 человек. И одна казарма для женщин - комнаты на 5-6 человек. Всего городок рассчитан на 3000 солдат.

"Обещают, что первая бригада заедет сюда в январе-феврале", - подытожил он.

Смотрите также: Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж

Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 01
Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 02
Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 03
Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 04
Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 05

Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне Широкий Лан: Двери руками держать уже не надо 06

военнослужащие (6137) полигон (338)


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Топ комментарии
+21
Приповзло 2 кацапи в коменти шоб подивитись - шо таке унітаз.
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10.12.2020 16:14
+13
А в это время за поребриком в па-Раше

Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо - Цензор.НЕТ 8028
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10.12.2020 16:14
+7
так норм ?Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 7093
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10.12.2020 17:07
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Так известное дело: любимое развлечение касабов-хлестать боярку, а потом садиться на бутылку. Вот и все мысли у ваших насчёт продырявливания. Оно и неудивительно, заднеприводные же.
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10.12.2020 16:16 Ответить
Головна проблема цих казарм це відсутність підвалу та технічного поверху. Немає вентиляції та можливості обслуговувати комунікації, казарми побудовані за технологією дешевих будівель для агровиробництва - курників та свинарників. Будівльники через це бетонували каналізаційні труби прямо в підлогу і вони ремонту не підлягають! Треба буде видовбувати бетон щоб почистити чи замінити каналізаційну трубу.
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10.12.2020 16:24 Ответить
Оооо, опять этот иксперд в воду перднул. А о технологии фундамента Утепленная Шведская Плита ты что-то знаешь?
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10.12.2020 16:41 Ответить
Технологія фундаменту не має відношення до технології будівництва підлоги! Підлогу в казармах заливали бетоном разом з каналізаційними трубами!
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10.12.2020 16:56 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 2549
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10.12.2020 17:00 Ответить
Це нормально коли каналізаційні труби сховані наприклад у підлозі. Цокльний поверх в 1/3 - 1/2 підвищує вартість будівництва. Того дешевше просто залити в фундамент. Якщо вже щось не так, плиту розбивають локально. Труби міняють. Але ******* пластикові труби не гниють. І так вже давно будують. Люди живуть в таких будинках і не мають проблем...
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10.12.2020 17:58 Ответить
Це ненормально будувати свинарники для солдат в 21 столітті. Ось казарми НАТО в місті Тапа Естонія, де всі інженерні системи є в легкому досупі, а казарма це не кімната на 300 солдат, а окремі кубрики на відділення 8-10 осіб, з умивальниками, вентиляцією, великими вікнами, окремими шкафами.
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 5161
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10.12.2020 18:26 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 8227
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10.12.2020 18:32 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 7130
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10.12.2020 18:32 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 1936
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10.12.2020 18:32 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 5175
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10.12.2020 18:33 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 1157
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10.12.2020 18:33 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 3365
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10.12.2020 18:34 Ответить
Ну звісно ми ж така багата країна... Ні звісно могли би і краще... Але якщо порівняти казарми ще пару років тому назад. То не погано. Дуже не погано. А за комунікації. Будь-ласка подивіться відео в ютубі як будуються зараз будинки.
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11.12.2020 00:43 Ответить
Этот тупой икспЭрд Игорок, не понимает разницы в казармах Широкого Лана и в Тапе.
В Тапе - казарма, для постоянного личного состава в ППД. Пункте постоянной дислокации.
В Шри-Ланке - казарма, для личного состава, который проходит период слаживания, перед отправкой в ООС. У такого подразделения, ППД, может находиться в районе Полтавы или Винницы, где нет соответствующих полигонов.
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11.12.2020 12:00 Ответить
Ты идиот или притворяешься? В шведской плите тоже все заливается в фундамент.
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10.12.2020 20:17 Ответить
дырявилки давно нет ,а вы не заметили
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10.12.2020 16:16 Ответить
Ну да, Это же как пересрали "вяликие", что на два катера и портовый буксир послали группу из 18 (!) суден, пары сушек и пары вертушек. Вот это вот обделались по настоящему. И при этом еще дятлы умудрились продырявить собственные корабли. Видео "долбо.....ы и буксир" помнят все.
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10.12.2020 16:19 Ответить
А в это время за поребриком в па-Раше

Журналист Махов показал санузлы в казармах на полигоне "Широкий Лан": Двери руками держать уже не надо - Цензор.НЕТ 8028
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10.12.2020 16:14 Ответить
Это дедовщина в армии Финляндии. В статье написано про пытки (tortyrbildern), но призывники выглядят довольными. Они же все-таки европейцы.
https://www.expressen.se/nyheter/tortyrbilderna-skakar-finland/

Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 8992
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10.12.2020 16:50 Ответить
так норм ?Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 7093
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10.12.2020 17:07 Ответить
Это при шойгу?
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10.12.2020 18:49 Ответить
те,кого он кончил выглядят как-то не очень - они всё таки азиатыЖурналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 6712
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10.12.2020 17:10 Ответить
Человек с ником Салаутдин который не любит азиатов.)
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10.12.2020 17:32 Ответить
человек с руцким ником https://censor.net/ru/user/478767,который с3,14дел так,как обычно это делают его кацапские братья..
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11.12.2020 09:13 Ответить
Ну да. Неуставные отношения и дедовщина ж ассоциируются в первую очередь с Финляндией, а не с Совком и Роисей.
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10.12.2020 17:31 Ответить
А что я такого написал. Я просто опроверг очередной фейк на Цензоре.
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10.12.2020 17:38 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&client=opera&hs=Hw6&sxsrf=ALeKk03bF_cjz9-v2Hqhzt6zHJ_bVDeBkQ:1607614892942&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6goSV4MPtAhWtpYsKHaOcD7gQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1880&bih=1069 https://www.google.com/search?q=дедовщина+Россия&client=opera&hs=Hw6&sxsrf=ALeKk03bF_cjz9-v2Hqhzt6zHJ_bVDeBkQ:1607614892942&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6goSV4MPtAhWtpYsKHaOcD7gQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1880&bih=1069
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10.12.2020 17:41 Ответить
Саме слово "очередной" показує вашу упередженність,а не об'єктивність.....тому....вся ваша інформація має нездоровий присмак....
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10.12.2020 18:54 Ответить
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 4368
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10.12.2020 19:25 Ответить
Проинспектировал нужники, обнаружил, что они работают и даже вода сливается?Ну просто высший пилотаж журналистики. Ирония если что.
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10.12.2020 16:09 Ответить
Приповзло 2 кацапи в коменти шоб подивитись - шо таке унітаз.
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10.12.2020 16:14 Ответить
Маю ,мож, надію, що це не "потьомскія деревні"..
🤗
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10.12.2020 16:16 Ответить
та ні, проблема у іншому: то все на рік користування, через рік буде ужас.
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10.12.2020 16:26 Ответить
То для распила бабла - а дальше трава не расти.... «З очка месседжі піліти..... Це пі#дець інтелекту..» Навіть не покоління пепсі.... я не знаю як назвати «ооно....»
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10.12.2020 18:17 Ответить
Подставки под вантуз можно было и скромнее купить.
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10.12.2020 16:22 Ответить
В голове у тебя вантуз. Это называется ёршик.
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10.12.2020 16:28 Ответить
В ёршиках и вантузах ты, конечно, лучше разбираешься.
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10.12.2020 16:33 Ответить
В элементарных бытовых предметах даже умственно отсталые часто разбираются, но тебе и до них далеко.
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10.12.2020 16:34 Ответить
У меня такими бытовыми проблемами занимаются, как раз, специалисты типа тебя.
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10.12.2020 16:36 Ответить
Специально обученный человек дежурит возле йоршика? А по туалетной бумаге есть заместитель?
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10.12.2020 16:59 Ответить
Ищешь работу?
Я подумаю.
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10.12.2020 17:53 Ответить
вантуз или шморгалка, испоьзуются для прочистки засора, а ёршик для очистки ночной вазьі от налипаний.
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10.12.2020 18:32 Ответить
Подставки брали с учётом пожеланий командного состава.
На их замену постепенно приобретут обычные пластмассовые.
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10.12.2020 16:31 Ответить
да, ее можня взять по руку и унести.
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10.12.2020 18:33 Ответить
Унитаз давно не чистили.
А зачем урна? Газетами вроде уже не принято.
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10.12.2020 16:32 Ответить
Если убрать урну, нужно ставить биде.
Хотя... гимно-стёрка всё стерпит.
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10.12.2020 16:34 Ответить
в українських тулетах загального користування не можна нічого кидати в унітаз окрім виділеннь тіла. бумажка хоч яка б вона тонка не була, каналізаційна система її не витримує, або на всякий пожежний забороняють кидати в унітаз.
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10.12.2020 18:37 Ответить
уже б кубриков понастроили..хотя бы разделенные цветочками-ужеб уютней было...
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10.12.2020 16:30 Ответить
не придирайся, усе там норм. через рік буде капєц.
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10.12.2020 18:38 Ответить
если так хорошо, может туда ОП переселить?
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10.12.2020 16:32 Ответить
НЕТ! это еще при Петре побудувалы. ОП на парашу
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10.12.2020 17:00 Ответить
Впервые вижу сифон для писсуара. Это для почечных камней?
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10.12.2020 16:35 Ответить
Що в одній кабінці роблять два унітази
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10.12.2020 16:37 Ответить
А-а...Придворний "журналіст". Там у нього є ще одне чудо.Новенький танк.Збудований за нової влади.Каже:в Карабаській війні використовувались.Вірменами.
Журналіст Махов показав санвузли в казармах на полігоні "Широкий Лан": Двері руками тримати вже не треба - Цензор.НЕТ 3616
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10.12.2020 16:39 Ответить
"В подальшому на базі такої гумової техніки будуть створені підрозділи у ЗСУ, які використовуватимуть на фронті.
Така гумова техніка застосовувалася Вірменією у Нагорному Карабаху під час 6-тижневої війни. Такі надувні підрозділи є на озброєнні РФ.

Тепер таке є і у нас."https://www.facebook.com/photo?fbid=4034826219880789&set=a.895556933807749
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10.12.2020 16:43 Ответить
І за совка були - називались фортификационние і маскировочние батальйони. Всякі ложні КП і навіть аеродроми будували, надувні ракетні позиції, різні отражатєлі й тд.тп. Знаю точно бо вчивсь у КПВВІКУ та служив в інж.військах.
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10.12.2020 17:52 Ответить
Одна тумбочка на двоих - это такой стандарт?
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10.12.2020 16:42 Ответить
У нас в армии было на четырех. Сейчас похоже больше вещей стало у солдата. А вот двухэтажные кровати, это очень плохо.
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10.12.2020 16:50 Ответить
Для чоловіків треба теж робити окремі кімнати.
В цілому можна казати непогано.
Ніякого порівняння з тим що було в радянській армії.
Наша казарма була єдиною в часті з гарячою водою. Поки не дійшла черга ремонту. Ротний сказав що солдату гаряча вода не потрібна. Курва.
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10.12.2020 16:56 Ответить
Бгг. На Цензоре хвалят Зеленского. Что-то в лесу сдохло?
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10.12.2020 17:00 Ответить
Коли почали будівництво Широкого Лану?
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10.12.2020 17:38 Ответить
Москаль, ти якою мовою пишеш?

___________
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10.12.2020 17:51 Ответить
Станом на травень 2019 завершується зведення першої черги бригадного табору. Наразі відбуваються роботи з внутрішнього оздоблення приміщень казарм і встановлюється необхідне обладнання. Приміщення казарм будуються у відповідності до потреб особового складу, що перебуває на табірному зборі, тому в кожному приміщенні передбачені душові кімнати, пральні, сушильні та приміщення для відпочинку особового складу.Загалом будується 11 таких казарм, окрім них стаціонарний бригадний табір на полігоні буде включати в себе штаб, їдальню з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 харчоблоком , медичний центр, спортивний комплекс.Будівництво спортивного комплексу здійснювалось особовим складом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту та було завершено наприкінці 2018.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] Зведення решти будівель неодноразово призупинялось через недобросовісного будівельника, який розпочинав роботи у 2017 та зривав терміни, встановлені проектом. З рештою Міністерство оборони України розірвало угоди з ним та восени 2018 на майданчик зайшла нова будівельна компанія, яка відновила будівництво.
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10.12.2020 17:52 Ответить
У зв"язку з чим така "інспекція"?..Наскільки пригадую,на будівництво цього військового містечка було виділено мільйони ще за Пороха...І ще за Пороха то все успішно розікрали...А тепер повернули?..чи як той репортаж розуміти?..
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10.12.2020 17:04 Ответить
Ширлановський степ....сидиш....дверцят нема.....далеко видно....обрій....небосхил...
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10.12.2020 19:03 Ответить
Ну, такое. Одна огромная комната на сто с лишним рыл, двухэтажные койки, одна тумбочка на двоих, очень узкие проходы (во время тревоги там будет твориться армагеддец) - даже для совка не айс. Туалеты с тёплой водой, конечно хорошо, но в 21 веке это стандарт, который должен быть по-умолчанию, без возгласов " Вау!". А учитывая сколько оно времени строилось и сколько там распилили бабла, я бы это не преподносил вообще как какое-то достижение. Хотя, учитывая наши реалии, таки да, это просто героическая стройка, сродни савецкому БАМу.)
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10.12.2020 21:05 Ответить
Ух-х ти ... Оце діло !! Нормально так , - Порох всьо покрав !
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10.12.2020 22:01 Ответить
шота я не понял - писуары для карликов или детей повесили? или это обман зрения?
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10.12.2020 22:29 Ответить
100 человек на 70-100 квадратных метрах -- это ужас. представляю какой штын по ночам стоять будет.
чем тут гордиться? чуть-чуть лучше, чем свиньям в хлеву - это уже повод для радости и гордости? когда ж этот совок уйдет из голов "начальства".....
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10.12.2020 22:35 Ответить
если показывают только санузлы - значит, это объект не просто секретный, суперсекретный, прикрытый с воздуха сортирами, ну а внизу - настоящие учебные заведения, полигон, совершено секретные образцы техники и вооружений... вот так... это не бубль-гум по карманам тырить... воин должен стоически и героически переносить лишения воинской службы, с таким усердием создаваемый руководством вооруженных сил Украины... смотришь, кто-то из-за долбо*бизма руководства и героем станет... ну, а то, что семья военнослужащего, отдающего свою жизнь за Украину, живет на последние гроши - так это нормально... зачем детям образование...у пульковником и генералом толстозадобезумных свои дети и внуки...
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11.12.2020 03:08 Ответить
 
 