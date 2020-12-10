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Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность руководителя одного из отделов таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Гостаможслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что указанный сотрудник, при посредничестве гражданского лица - бывшего работника таможни требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду сумме 1100 долларов США за несоздание искусственных препятствий при растаможивании пяти автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

9 декабря 2020 чиновника Одесской таможни и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас руководителю одного из отделов таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Гостаможслужбы Украины и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В дальнейшем будет решаться вопрос об отстранении должностного лица таможни от занимаемой должности и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и причастных лиц. Также проверяется причастность подозреваемых к другим коррупционных правонарушений, совершенных во время служебной деятельности.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР 01
Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР 02
Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР 03
Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР 04
Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР 05

Автор: 

взятка (6159) Одесса (7885) таможня (1959) ГБР (2989) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+2
Наверно сторож, или электрик
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10.12.2020 17:36
+1
Щось лише дрібненька тюлька трапляється нашим антікорупціонерам !! То де ті акули корупціі???)))
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10.12.2020 17:26
+1
Там больше в доле посредник...
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10.12.2020 17:30
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Мельчает взяточник.
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10.12.2020 17:19 Ответить
Там больше в доле посредник...
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10.12.2020 17:30 Ответить
Похоже на заказ.
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10.12.2020 17:33 Ответить
Конкуренция
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10.12.2020 17:35 Ответить
Наверно сторож, или электрик
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10.12.2020 17:36 Ответить
Щось лише дрібненька тюлька трапляється нашим антікорупціонерам !! То де ті акули корупціі???)))
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10.12.2020 17:26 Ответить
И зачем они нужны, эти таможенники? Знаю только одного , которого 'декомунизировала ' жена. Он был официально гол , как сокол, ездил на работу на ланосе , все имущество было записано на жену , нажитое непосильным трудом, с которой он был в фиктивном разводе. Результат, она сбежала от него в Германию, имущество распродала , даже не поставив его в известность. Сработала гораздо эффективней НАБУ.
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10.12.2020 17:29 Ответить
замечу - и эффективнее оффшорных фондов по легализации незаконно нажитых средств.
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10.12.2020 20:13 Ответить
Чью то заначку в электросчитке нашел.
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10.12.2020 17:39 Ответить
новый год скоро..., хочется "заработать"!
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10.12.2020 18:05 Ответить
Столько средств вбухали в это долбанное ДБР, а чем они занимаются? Таможенников ловят на всякой мелочевке. Тем же и СБУ промышляет - все хотят таможню контролировать, а вот с топ-корупцией ни у кого нет желания потягаться. Вот так и живем - семь нянек, а дитя без обеих глаз.
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10.12.2020 18:14 Ответить
Поймали и наказали - разные вещи. Ему абсолютно ничего не будет. У нас поймали на взятке районного военкома. У него дома при обыске нашли тетрадку в которой этот поц вел бухгалтерию - кто и сколько ему забашлял. И шо? Оно понесло какое-то наказание? Нет. Покажите хоть одну камеру с отбывающими наказание взяточниками. Таких нет.
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10.12.2020 18:40 Ответить
Народ ну это же "ТАМОЖЕННННИК" ну ,что с него взять??? Ни кола, ни двора и машины наверное у него тоже нет всё отобрали богатые и жадные родственники.
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11.12.2020 10:39 Ответить
 
 