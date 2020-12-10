Чиновник Одесской таможни пойман на взятке в $1,1 тыс., - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность руководителя одного из отделов таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Гостаможслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что указанный сотрудник, при посредничестве гражданского лица - бывшего работника таможни требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду сумме 1100 долларов США за несоздание искусственных препятствий при растаможивании пяти автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

9 декабря 2020 чиновника Одесской таможни и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас руководителю одного из отделов таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Гостаможслужбы Украины и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В дальнейшем будет решаться вопрос об отстранении должностного лица таможни от занимаемой должности и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и причастных лиц. Также проверяется причастность подозреваемых к другим коррупционных правонарушений, совершенных во время служебной деятельности.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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