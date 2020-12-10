В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня в Мариуполе мужчина с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение, захватив в заложники трех сотрудниц. В результате спецоперации злоумышленника задержали. Заложницы освобождены, никто не пострадал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.

В ходе переговоров с мужчиной начальник Левобережного отделения полиции и командир КОРДа предложили обменять женщин на себя. Однако злоумышленник не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Полицией было принято решение задерживать его.

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В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецк. Заложницы освобождены. Нож и подозрительный предмет изъят. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено.





Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.

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