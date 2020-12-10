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Новости Фото Силовики
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В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня в Мариуполе мужчина с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение, захватив в заложники трех сотрудниц. В результате спецоперации злоумышленника задержали. Заложницы освобождены, никто не пострадал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция 01

Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.

В ходе переговоров с мужчиной начальник Левобережного отделения полиции и командир КОРДа предложили обменять женщин на себя. Однако злоумышленник не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Полицией было принято решение задерживать его.

В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция 02

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В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецк. Заложницы освобождены. Нож и подозрительный предмет изъят. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено.

В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция 03
В Мариуполе задержан мужчина, захвативший трех заложников и угрожавший взорвать отделение банка, - Нацполиция 04

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

заложник (1491) Мариуполь (5713) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
У всех едет крыша.
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10.12.2020 17:42
+2
Агаа, кака и однодурового "бульдозериста"..
Зе послєдыш ПЕ..
🤣🤣
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10.12.2020 17:56
+1
Понеслось.
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10.12.2020 17:40
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Понеслось.
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10.12.2020 17:40 Ответить
У всех едет крыша.
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10.12.2020 17:42 Ответить
Нє, нормальныя "булыжниками" пролєтаріата запасаютца...))
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10.12.2020 17:54 Ответить
По прикиду виглядає як ЗЕізбіратель. Така вже ЗЕкарма
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10.12.2020 17:45 Ответить
Агаа, кака и однодурового "бульдозериста"..
Зе послєдыш ПЕ..
🤣🤣
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10.12.2020 17:56 Ответить
Бл...Вот,ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЯ?Есть хоть одна тема,чтоб шокобыдло не начало вякать про Зелю?Чем вы,шоколадные упорыши,лучше зеленых упорышей?
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10.12.2020 19:05 Ответить
Отчего же так возбудился, лехейлех))? Заскрепился?
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10.12.2020 20:36 Ответить
Ты знаешь смысл слова "возбудиться"?Это примерно то,что происходит с тобой,когда целуешь портрет Свынарчука,а тут оно саусем не в тему)
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10.12.2020 21:59 Ответить
лехейлех, пора на йолку))
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11.12.2020 20:38 Ответить
Это ты про Петрушкиного кореша с ностальгией вспоминаешь?Ты еще Медведчука вспомни:перед тем,как создать ПР и грабить Украину в Кабмине Азирова,Питруня и в СДПУ(о) секретарем Политсовета успел поработать)Знаешь,чем занимались в СДПУ(о) и на чьи деньги?Правильно:занимались всем,что поможет уничтожить Украину на кацапские деньги.Йолка ты,бл))))))
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11.12.2020 21:02 Ответить
лехейлех заскрепилось)) В 90-е и нулевые сидело терпилой, нынче справедливости на старости возжелало. Сухари суши да на лекарства откладывай.
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12.12.2020 15:41 Ответить
Думаешь удивить базаром дешевой сявки?Ну-ну)
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12.12.2020 16:13 Ответить
лехейлех - твое нутро недостойно человеческого общения.
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12.12.2020 17:26 Ответить
Нутро общается?Что ты мелешь,шелуха?И писать научись,ущербное
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12.12.2020 17:38 Ответить
лапти полощи, козломордое..
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12.12.2020 22:36 Ответить
КАК можно полоскать лапти?Пытаешься выпендриться,а мозгов не хватает.Чучело ты убогое)
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13.12.2020 13:12 Ответить
козломордость - диагноз неизлечимости, передающийся от поколения у поколению для уничтожения рода. Твои еще не все у праотцов?
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13.12.2020 14:57 Ответить
"Диагноз НЕИЗЛЕЧИМОСТИ"?Ты реально думаешь,что меня как-то тревожат высказывания ничтожества,не способного связно говорить и правильно писать?
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13.12.2020 15:05 Ответить
Не увиливай, - твои еще не все на небесах?
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13.12.2020 15:11 Ответить
О,Боже))))Ты решил все знаки препинания ставить,которые знаешь?И прикинь:все равно не угадал)Вместо замысловатого комбо "запятая-тире"-просто двоеточие)))Ты че тупое такое?
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13.12.2020 15:17 Ответить
Сиди на бутылке ровно, лишнехромосомный)
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13.12.2020 15:21 Ответить
Вот и я о том же:твои умственные способности сравнимы с орангутаном.
P.S. Средних способностей орангутаном)
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13.12.2020 15:26 Ответить
Сепарок, покури напоследок.
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13.12.2020 15:28 Ответить
"Сепарок"?Это мне пишет поклонник медведчуковского и азировского подельника и министа Яныка?Ну-ну,покварталь,юморист)
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13.12.2020 15:43 Ответить
Просил беспрепятственный проезд в даунбаский оазис и и кучу денег на первое время. Не поняли....
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10.12.2020 17:48 Ответить
ПриватБанк??
🤔
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10.12.2020 17:52 Ответить
 
 