В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники выявили в автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, груз сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По информации от оперативников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, правоохранители проверили микроавтобус "SEAT". Им из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не был аккредитован в Украине.
В результате проведенного осмотра автомобиля совместная группа, состоящая из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГТС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".
Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гвалт! 😂
Он себе этот паспорт может в задницу засунуть - он неакредитован в Украине
Это типа как поехать в Молдавию и всем показывать удостоверение почетного пчеловода