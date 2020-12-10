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Новости Фото Силовики
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В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники выявили в автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, груз сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По информации от оперативников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, правоохранители проверили микроавтобус "SEAT". Им из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не был аккредитован в Украине.

В результате проведенного осмотра автомобиля совместная группа, состоящая из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГТС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".

В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ 01

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В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ 02
В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ 03

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.

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В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ 04

Автор: 

Венгрия (1945) Госпогранслужба (6431) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799) дипломаты (636) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+26
Ща уСиряйто завизжит о дискриминации венгров)
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10.12.2020 19:11
+16
А Шо по этому поводу скажетЬ сиятра?
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10.12.2020 19:09
+16
оооо это хунта венгров щимит срочно ес собрать
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10.12.2020 19:14
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А Шо по этому поводу скажетЬ сиятра?
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10.12.2020 19:09 Ответить
сіярто ще не знає, що ці сигарети зроблені на винниківській тютюновій фабриці біля Львова....
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10.12.2020 19:25 Ответить
ну дай бог если там. такими дьюти фри производства дыры забито пол Украины
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10.12.2020 20:33 Ответить
гарантую на 100%, що там..... кілька років тому, в них вже СБУ проводило обшуки.... далі хєрачать контрафакт
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10.12.2020 21:02 Ответить
опять мадяров бьют!
гвалт! 😂
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10.12.2020 19:34 Ответить
нуждо ждать вызов нашего посла для объяснений и вручения ноты протеста.
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10.12.2020 20:26 Ответить
Силятра будет визжать! НАТО, наших бьют!
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10.12.2020 21:43 Ответить
Ща уСиряйто завизжит о дискриминации венгров)
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10.12.2020 19:11 Ответить
***** - дипломат и контрабандист
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10.12.2020 19:13 Ответить
а как же.., дискриминация мадьярских свиней налицо, нужно заявку в ОБСЕ на мониторинговую группу подать, в НАТО и ЕС жалобы комплексно подавать на Украину.
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10.12.2020 20:30 Ответить
У НАС ПОЧНЕ НИТЬ МОСКАЛЬ,В УНІСОН СІЯРТІ.
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10.12.2020 21:16 Ответить
оооо это хунта венгров щимит срочно ес собрать
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10.12.2020 19:14 Ответить
Smokers die younger, especially if you are jobbiks
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10.12.2020 19:14 Ответить
"вЯликая Венгрия", *******!.. (:
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10.12.2020 19:17 Ответить
Стоило бы сейчас такие вот факты собирать и выкладывать. Может и не сильное оружие это, и не очень высоко---но то что нам лепят с той стороны не шутки ведь. Иногда все методы годятся. особенно когда с гамном дело имеешь!
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10.12.2020 19:26 Ответить
Как цыгана не назови, хоть венгром, хоть мадьяром, всё равно он останеться циганом. Вот он такой вЯликай цыган вЯликай Ху..нгарии.
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10.12.2020 19:31 Ответить
Из серии "нравы ********", йб .. их в качель ! 😂
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10.12.2020 19:36 Ответить
сєярта ще й тютюном барижить!
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10.12.2020 19:42 Ответить
****** такие ******.
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10.12.2020 20:14 Ответить
Начали гнобить за контрабанду. Нечего было гимны распевать.)
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10.12.2020 20:17 Ответить
оце і є закордонні справи, якими керує сєярта
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10.12.2020 20:36 Ответить
ну-ну...ждем реакцию сиярты и ноту протеста о незаконной проверке контрабаса-дипломаса)))
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10.12.2020 20:40 Ответить
Погранцы молодцы, сработали отлично и наводка была хорошей. Бо, если бы, не дай Бог, ничего не нашли и заставили открыть багажник у дипломата, то ****** во главе с сияртой нагавно бы изошли, крича о нарушении всяческих конвенций. А так, теперь, обтекают
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10.12.2020 21:08 Ответить
Ты статью плохо читал
Он себе этот паспорт может в задницу засунуть - он неакредитован в Украине
Это типа как поехать в Молдавию и всем показывать удостоверение почетного пчеловода
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11.12.2020 01:07 Ответить
"Дипломат" курящий и баба его тоже. Чего пристали? Он же эколог ,он шоб украинцы меньше травились.Медаль зеленому!
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10.12.2020 21:12 Ответить
Как это вой с сияртовских болот ещё не начался
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10.12.2020 21:13 Ответить
А як недавно за них голов.москаль вишиванку на собі рвав, не спростаааа... Видно що з кожної пачки курива йому мадяри по форинту відкидували
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10.12.2020 22:22 Ответить
Вот он, источник финансирования мадярского сепаратизма на Закарпатье !!!
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10.12.2020 22:27 Ответить
Ну а шо вы от цыгана хотели?
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11.12.2020 01:06 Ответить
который предъявил дипломатический паспорт, груз сигарет. Источник: https://censor.net/ru/p3236248 гы!!паспорт он предьявил!!дартаньян хренов!!конверт надо было туго набитый предьявлять!!а то что сигареты!!так эт мелочь там каждая (машина)с сигаретами с той только разницей в какой больше а в какой меньше!!
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11.12.2020 01:23 Ответить
***** ******* ****** віз.
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11.12.2020 01:33 Ответить
Тепер зрозуміло чому угорські дипломати так ******* відвідувати Закарпаття.
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11.12.2020 03:22 Ответить
 
 