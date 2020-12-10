В автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, обнаружен груз сигарет без акцизных марок, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники выявили в автомобиле гражданина Венгрии, который предъявил дипломатический паспорт, груз сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По информации от оперативников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, правоохранители проверили микроавтобус "SEAT". Им из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не был аккредитован в Украине.

В результате проведенного осмотра автомобиля совместная группа, состоящая из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГТС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".

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Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость.

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