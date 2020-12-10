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Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн. СКРИНШОТЫ

Назначенный оккупантами "мэр" Дебальцево Игорь Захаревич преподнес детсаду "подарок, который так необходим для приготовления пищи".

На щедрость Захаревича обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначенный боевиками "мэр" Дебальцево Игорь Захаревич сделал щедрый подарок детскому садику. Подарил кухонный венчик за 40 грн и похвастался этим в соцсетях!" - написал Казанский.

Он опубликовал скриншоты со страницы Захаревича в социальной сети "ВКонтакте" и с сайте "администрации" Дебальцево. Сейчас сообщения о щедром подарке Захаревича с сайта удалены.

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Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 01Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 02Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 03
Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 04
Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 05


Оккупационный мэр Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн 06

Автор: 

русский мир (614) Дебальцево (648) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+28
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7102
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10.12.2020 23:08
+23
У пацана взгляд, типа, "Дядя, ты дурак?"....
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10.12.2020 23:18
+18
не смешно... было недавно.... От "благодетеля" парик только черви побрезговали

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 6035
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10.12.2020 23:16
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Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7102
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10.12.2020 23:08 Ответить
да уж в слове Дебальцево буква Д лишняя... а дальше читайте как гордо по кацапски будет звучать городишко сей...
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10.12.2020 23:10 Ответить
а мені здається, що краще "а" замінити на "і" ))
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10.12.2020 23:13 Ответить
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 7169
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10.12.2020 23:14 Ответить
конферансье - "рак матки промежности"
пардон - "Марк Фрадкин, про нежность"
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10.12.2020 23:35 Ответить
Соло исполнит вялочленист Сидоров, без ансамбля, сам бл@, один бл@!
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11.12.2020 00:12 Ответить
Не, там вместо а должно быть и
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10.12.2020 23:17 Ответить
Вопрос остался Открытым , - Чем есть , а вот В Чем и Что сбивать подарят в следующий Раз.
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10.12.2020 23:11 Ответить
Там, куда добрался "русский мир", и такие подарки за счастье.
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10.12.2020 23:11 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/ministr-zdravoohraneniya-lnr-kupila-nedvizhimost-pod-kievom-i-otpravila-doch-na-uchebu-vo-frantsiyu.htm "Министр здравоохранения ЛНР" купила недвижимость под Киевом и отправила дочь на учебу во Францию

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 5570
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10.12.2020 23:12 Ответить
Кто ей разрешил купить, вот в чем вопрос
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10.12.2020 23:32 Ответить
Чья власть тот и разрешил.
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11.12.2020 07:26 Ответить
Интересно кто ей дал биометрический украинский паспорт?
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10.12.2020 23:47 Ответить
я бы изымал и рвал паспорта у тех паспортных чиновников, которые выдают этим ***** биометрические документы. читал что дочечка сейчас на карантине в луганске чалится, ну а потом опять в Париж. погранцы дело за вами, не взлумайте сучку выпустить, им самое место в лугандоне.
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11.12.2020 00:29 Ответить
Как , кто ? Быдломасса 73%🐏🐑🐀👿 к корыту привели 🤡🤢
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11.12.2020 06:14 Ответить
то, напевно, в диниерах дифіцит. Вони тістечка та креми мітлою збивають)), чи граблями.
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10.12.2020 23:12 Ответить
дедывоевали
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10.12.2020 23:14 Ответить
Деды омлет взбивали.
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10.12.2020 23:15 Ответить
уміляє коментар до цього дійства.. Прямо так совком засмерділо ))
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10.12.2020 23:16 Ответить
не смешно... было недавно.... От "благодетеля" парик только черви побрезговали

Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 6035
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10.12.2020 23:16 Ответить
У пацана взгляд, типа, "Дядя, ты дурак?"....
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10.12.2020 23:18 Ответить
ну... пацанчик бомба
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10.12.2020 23:20 Ответить
Сомневаюсь, что мальчик подумал слово "дядя" и "дурак"...
Назвал вещи своими именами, даже не предполагая на сколько прав!
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11.12.2020 10:21 Ответить
второй пацан хоть на голову еще меньше но тоже офигел от подарка. Зато взрослые стоят и как тпые имбицылы ржут над детьми как над подопытными
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10.12.2020 23:32 Ответить
Пацан: "чмо лысое, ты что за х...ню даришь, в ж...у засунь его"
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10.12.2020 23:39 Ответить
У кобиздога ручка в руці, мабуть відразу нею відмічає що кому подарував.
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11.12.2020 09:08 Ответить
Вот такой он "щедрый руцкий мир
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10.12.2020 23:17 Ответить
Гудок може вже двічі свиснуть в барабан. Такі міценати, пля....
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10.12.2020 23:17 Ответить
Якась курка і порнографія на стінах висять .
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10.12.2020 23:18 Ответить
На предпоследнем фото стает видно что это венчик с функцией самотыка
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10.12.2020 23:18 Ответить
Лучше детям его в руки не давать. Не известно куда етот петух етот венчик себе совал
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10.12.2020 23:19 Ответить
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10.12.2020 23:22 Ответить
Он искал подарить детям большой Болт но такого большого болта не нашлось и решил подарить большой венчик. Почти такая же полезная для детсада вещь.
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10.12.2020 23:23 Ответить
В годы Второй мировой войны немецкие оккупанты на Донбассе и то лучше подарки делали детям,а российские оккупанты украинских детей на оккупированном Донбассе в животики целуют и смотрят где ещё что нибудь стырить или попользоваться девчатами Донбасса.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1332401503778602&set=p.1332401503778602&type=3&av=100010262946037&eav=AfbUINSHYv08_9xprf-5251N4UdBpfx2KkYfcuCEp24rZuOddhywXJ7isx9CbRX5LrY&__cft__[0]=AZWdRmkDeQo9YISMGjhVuSRxlv4Un3usSRbenuAkJ1tHk_O4NJ10XXoO8tn1886yJYTdUkdMbIhL-9SOluhqk6rxw-srammRDSugNG7PHe9Ws86njaa8GhrrUG6QVxK9KYLJulVyZvB6KZrGrYbZ2vB-&__tn__=R]-R Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 8195 .
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10.12.2020 23:24 Ответить
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 9450
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10.12.2020 23:30 Ответить
Зато кр. армия, щедрые подарки детям делала на оккупированных территориях гитлеровцами, по ночам сбрасывали мины в виде игрушек, около населённых пунктов! Рассказывали очевидцы на Херсонщине! Даже гитлеровцы предупреждали всех, что бы не трогали!
Всё так же, как и на лугандонии
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11.12.2020 10:37 Ответить
Кацабское днище
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10.12.2020 23:30 Ответить
Та чому ви на нього напали? Він же міг його, по славній традиції древніх домбасітів, просто в пункт здачі чормету той "вєнчік" здати, але пєрєасіліл сєбя!Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 8048
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10.12.2020 23:30 Ответить
Посмотрите кто на заднем фоне висит.
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10.12.2020 23:30 Ответить
Захарченко, Захаревич, Захар Прилєпін...
совпадєніє?
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10.12.2020 23:31 Ответить
Сплошные "захеры".
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11.12.2020 07:31 Ответить
Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн - Цензор.НЕТ 4628
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10.12.2020 23:34 Ответить
Вот чЛенин увидал тот глаз, офигел и помер...
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10.12.2020 23:55 Ответить
Это его дрочильная игрушка. Для садика символ будущего поколения " дрочили, дрочим и будем дрочить мозги новому поколению"
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10.12.2020 23:36 Ответить
К венчику еще должен прилагаться очень полезный горшочек из под меда куда етот венчик замечательно будет входить и выходить. Чтобы дети играли в ослика Иа, олицетворяющего Рузгиймир.
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10.12.2020 23:40 Ответить
🤣
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10.12.2020 23:53 Ответить
в следущий раз нехай подарит ситечко для чая. палезная и талковая вещь ...
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10.12.2020 23:44 Ответить
И потом можна будет на стул обменять...
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11.12.2020 08:22 Ответить
Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн - Цензор.НЕТ 7715
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10.12.2020 23:48 Ответить
Помог детям, что не так то? Он им ещё свой портрет потом может подарит.
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10.12.2020 23:49 Ответить
Окупаційний "мер" Дебальцевого Захаревич похвалився тим, що подарував дитсадку кухонний віничок за 40 грн - Цензор.НЕТ 4695
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11.12.2020 00:03 Ответить
Туземцы и бусы. Остатки мозгов бы себе взбил тем венчиком.
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11.12.2020 00:05 Ответить
я всегда подозревал что там остались исключительно е б а нутые на всю голову!!!! это рашка детка!!!!
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11.12.2020 00:23 Ответить
Щось мені здається - що ціна неправильна ...

Треба перевірити , чи у торгових мережах ОРДЛО не було акції - "платиш за 1 - отримуєш -2 "
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11.12.2020 02:57 Ответить
Какая страна, такие и подарки 😁😁😁😁
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11.12.2020 05:01 Ответить
ФУ ТЕРПИЛЫ ДОНБАССКИЕ !!!
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11.12.2020 06:29 Ответить
По дыровским меркам венчик это я вам скажу ого-го теперь... страшно сказать, контрабандный товар.
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11.12.2020 08:55 Ответить
В Дебальцево это не первое событие республиканского масштаба

https://sprotyv.info/news/quot-v-debalcevo-sobytie-respublikanskogo-masshtaba-v-dve-pesochnicy-dosypali-pesok-quot-zhurnalist-o-propagande-boevikov-na-okkupirovannom-donbasse-foto
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11.12.2020 10:43 Ответить
а міг би і щітку для унітаза подарувати, для тих самих цілей.
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11.12.2020 12:15 Ответить
 
 