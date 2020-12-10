Оккупационный "мэр" Дебальцево Захаревич похвастался тем, что подарил детсаду кухонный венчик за 40 грн. СКРИНШОТЫ

Назначенный оккупантами "мэр" Дебальцево Игорь Захаревич преподнес детсаду "подарок, который так необходим для приготовления пищи".

На щедрость Захаревича обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначенный боевиками "мэр" Дебальцево Игорь Захаревич сделал щедрый подарок детскому садику. Подарил кухонный венчик за 40 грн и похвастался этим в соцсетях!" - написал Казанский.

Он опубликовал скриншоты со страницы Захаревича в социальной сети "ВКонтакте" и с сайте "администрации" Дебальцево. Сейчас сообщения о щедром подарке Захаревича с сайта удалены.

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