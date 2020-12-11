В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс. Из-за гололеда в столице возросло количество ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, большинство столичных тротуаров не посыпаны солью.

Тем временем в КГГА утверждают, что к борьбе с гололедом привлекли 341 единицу спецтехники и 50 бригад ручной уборки.

Пользователи Facebook жалуются, что по улицам, особенно там, где подъем, невозможно пройти, не падая каждые несколько шагов.

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Зато у некоторых киевлян появилась возможность бесплатно покататься на коньках, не идя под Офис президента.

Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg — Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020

Количество ДТП в столице резко возросло. Пресс-офицер киевской патрульной полиции Максим Голобородько сказал РБК-Украина, что вечером 10 декабря произошло по меньшей мере 120 аварий.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈



Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Так, на проспекте Победы трамвай на перекрестке врезался в легковушку.

На Андреевском спуске из-за гололеда машина въехал в группу людей.

На улице Василия Липковского произошло сразу два ДТП на расстоянии в 15 метров друг от друга - одна маршрутка столкнулась с троллейбусом, другая - с грузовиком Укрпошты. На видео, опубликования Киевом оперативным, видно, как пешеходы НЕ идут, а Скользят по тротуару.



Фото: ДТП.kiev.ua

На Старокиевской, 10 Г в ДТП попала машина коммунальщиков, которая рассыпала соль.

Командир батальона патрульной полиции Киева в Facebook Евгений Зборовский показал "двойной стеклопакет" в своем авто. Ранее он призывал водителей по возможности добираться с работы не на машине или хотя бы переждать вечерний пик.

В Киевавтодоре говорят, что посыпают песком и смесью соли и песка остановки общественного транспорта и ступеньки, а коммунальщики работают в усиленно режиме.











Фото: Киевавтодор/Facebook

В свою очередь, общественный активист Юрий Голик на своей странице в Facebook написал, что в этом году г. Киев как отдельная административно-территориальная единица "получила в рамках Дорожного Фонда из государственного бюджета (т.е. на Киев это упало с неба) 2,2 млрд грн на ремонт и содержание дорог. Это ровно 10% от всех денег Дорожного Фонда, идущих на все области страны. Для сравнения. Харьковская область, не г. Харьков, а вся область, получила 1,2 млрд грн., Днепропетровская область, не г. Днепр, а вся область, получила 1,1 млрд грн. Ну и т.д.".

"Понятно, что в любой области дорог в километрах, сантиметрах, метрах квадратных, дециметрах и т.д. в разы больше, чем в столице.

Это помимо того, что бюджет г. Киева больше в разы, чем областные бюджеты любых нескольких областей, вместе взятых. Т.е. возможностей у Киева тратить деньги своего бюджета на дороги в разы больше, чем в любой из областей страны.

Тем не менее. В Киеве сегодня всеобъемлющий каток. Ровно тот случай, когда нужный результат - это не только деньги, но и менеджмент. Качественный менеджмент. Который должен быть. И управленческие решения, принимаемые им", - написал Голик.

Что делать пешеходам в гололед?

- выбирайте обувь с рельефной подошвой и на низких каблуках;

- двигайтесь медленно, не держу руки в карманах, Расслабьте и немного Согните колени;

- если вы потеряете равновесие, присядьте, чтоб уменьшить высоту падения;

- Не подходи близко к зданиям и деревьям - с них могут падать сосульки;

- будьте внимательны, переходя дорогу или находясь на обочине.