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В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс. Из-за гололеда в столице возросло количество ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, большинство столичных тротуаров не посыпаны солью.

Тем временем в КГГА утверждают, что к борьбе с гололедом привлекли 341 единицу спецтехники и 50 бригад ручной уборки.

Пользователи Facebook жалуются, что по улицам, особенно там, где подъем, невозможно пройти, не падая каждые несколько шагов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 173 населенных пункта в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Зато у некоторых киевлян появилась возможность бесплатно покататься на коньках, не идя под Офис президента.

Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg

— Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020

Киев, песец.... pic.twitter.com/i9KsAKFTsy

— A. h. (@j7BtdRqHQluKYpz) December 10, 2020

Количество ДТП в столице резко возросло. Пресс-офицер киевской патрульной полиции Максим Голобородько сказал РБК-Украина, что вечером 10 декабря произошло по меньшей мере 120 аварий.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈

Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI

— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Так, на проспекте Победы трамвай на перекрестке врезался в легковушку.

На Андреевском спуске из-за гололеда машина въехал в группу людей.

На улице Василия Липковского произошло сразу два ДТП на расстоянии в 15 метров друг от друга - одна маршрутка столкнулась с троллейбусом, другая - с грузовиком Укрпошты. На видео, опубликования Киевом оперативным, видно, как пешеходы НЕ идут, а Скользят по тротуару.

В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 01
Фото: ДТП.kiev.ua

На Старокиевской, 10 Г в ДТП попала машина коммунальщиков, которая рассыпала соль.

Командир батальона патрульной полиции Киева в Facebook Евгений Зборовский показал "двойной стеклопакет" в своем авто. Ранее он призывал водителей по возможности добираться с работы не на машине или хотя бы переждать вечерний пик.

В Киевавтодоре говорят, что посыпают песком и смесью соли и песка остановки общественного транспорта и ступеньки, а коммунальщики работают в усиленно режиме.

В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 02
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 03
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 04
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 05
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток 06
Фото: Киевавтодор/Facebook

В свою очередь, общественный активист Юрий Голик на своей странице в Facebook написал, что в этом году г. Киев как отдельная административно-территориальная единица "получила в рамках Дорожного Фонда из государственного бюджета (т.е. на Киев это упало с неба) 2,2 млрд грн на ремонт и содержание дорог. Это ровно 10% от всех денег Дорожного Фонда, идущих на все области страны. Для сравнения. Харьковская область, не г. Харьков, а вся область, получила 1,2 млрд грн., Днепропетровская область, не г. Днепр, а вся область, получила 1,1 млрд грн. Ну и т.д.".

"Понятно, что в любой области дорог в километрах, сантиметрах, метрах квадратных, дециметрах и т.д. в разы больше, чем в столице.

Это помимо того, что бюджет г. Киева больше в разы, чем областные бюджеты любых нескольких областей, вместе взятых. Т.е. возможностей у Киева тратить деньги своего бюджета на дороги в разы больше, чем в любой из областей страны.

Тем не менее. В Киеве сегодня всеобъемлющий каток. Ровно тот случай, когда нужный результат - это не только деньги, но и менеджмент. Качественный менеджмент. Который должен быть. И управленческие решения, принимаемые им", - написал Голик.

Что делать пешеходам в гололед?
- выбирайте обувь с рельефной подошвой и на низких каблуках;
- двигайтесь медленно, не держу руки в карманах, Расслабьте и немного Согните колени;
- если вы потеряете равновесие, присядьте, чтоб уменьшить высоту падения;
- Не подходи близко к зданиям и деревьям - с них могут падать сосульки;
- будьте внимательны, переходя дорогу или находясь на обочине.

гололедица (113) Киев (25521) непогода (816) Голик Юрий (126)


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Топ комментарии
+28
Нікогда такого нєбило і вот опять
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11.12.2020 09:48
+25
В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток - Цензор.НЕТ 3728
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11.12.2020 10:02
+22
А ось якби Онотоль Грицацуєв.......
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11.12.2020 10:00
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так че посыпать дороги то - можно обвинить тугодума шо шины не успел поменять - круто же.
может к АЗС или к АРМ - очередь, шины менять то. я то и сам могу поменять за так, а вот не все другие так могут.
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11.12.2020 14:35 Ответить
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 1403

...
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11.12.2020 11:03 Ответить
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11.12.2020 18:35 Ответить
Неочіковано прийшла земля... А чому б не заборонити сіль для посипання? Вона шкодить деревам та нищить взуття. Використовувати натомість пісок.
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11.12.2020 11:11 Ответить
Почитав коменти, ну і розумні писаки пісать із дивана.
Всяка система має інерцію і комунхоз київський також інерційний!
Всім якби за годину все було зроблено!
Єдине що влада не зробила, це оголосить вихідні на четвер, п'ятницю, а в понеділок в бій!!!
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11.12.2020 11:11 Ответить
реально скотов возят на джипах, а граждане - да наср.
вот били бы рыла посадовцам, может бы и додумывалсь шо дорогу солью посыпают и с песком.
не, ну реально - как и от кого отсудить шо даже на зимней резине тя занесло в столб то?
2-3 года бегать по судам? и с результатом - А ты сам ехал 50км/ч., а не 49.
это же бред, они реально офонарели. та мля, есть прогноз - и твари тупо солью не посыпали. и эта рожа чет про вирус гонит - да пошел он бы. ну просто тупо людей убивают. я даже седня чуть не обосрался пешком. а в Киеве пишут тут шо .... слава Партии, не живу там. новость же и видео была - ужас, если посм.
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11.12.2020 14:43 Ответить
вышел с хаты - возьми с собой песок блтъ!
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11.12.2020 11:19 Ответить
Даю наколку для молодежи на бизнес на льду. Сейчас можно неплохое бабло заработать на "ледоходах" для обуви. А есть еще типа наждачки на клейкой основе для подошв на льду. Но лучше и выгоднее торговать металлическими зацепами для обуви.
Поьзуйтесь случаем, молодежь.
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11.12.2020 11:20 Ответить
Погода гафно но в целом аппокалипсис отменяется, хотя многим так хотелось бы.) Ездил вчера после восьми. По городу нормально можно было ездить по основным магистралям так точно. Посыпали, чистили. То что у кого-то религия не позволяет купить хотя бы дешевую зимнюю резину это уже другой вопрос. Сегодня утром тоже норм все едет. Даже лучше чем обычно, многие по ходу решили не выезжать. По дворам было видно. А вот пешеходные дороги и дворы это ******. Тут да. Сракапад. Но тоже через раз. Но это уже вопросы к отдельным ЖЭКам и пр. У кого дворники не поленились встать пораньше и посыпать песком, как у меня например, то норм, ну а кто не посыпал, то... мнда.
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11.12.2020 11:20 Ответить
Интересное характерное явление!
Всё усеяно точками, где лёд треснул и побелел.
Что это такое?

У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 6635
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11.12.2020 11:47 Ответить
Може бути що потім град йшов. хто його зна. До речі. в Нідерландах такий дощ називається ijzel - теж повний колапс на дорогах. школи закриваються, на роботу по бажанню.
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11.12.2020 11:53 Ответить
Да, впечатление такое, как следы пуль на стекле, но града не было!
Это что-то другое...
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11.12.2020 12:25 Ответить
Перше відео феноменальне! Ржав до сліз. Схоже на те, як Україна йде вперед....
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11.12.2020 11:55 Ответить
На Андреевском спуске, сверху как упадешь, так на Контрактовой и окажешься!
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11.12.2020 13:47 Ответить
спасибо, никогда не смотрю видео. После вас посмотрел раз 20, до сих пор ржу )))
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12.12.2020 01:11 Ответить
Я теж ридала від сміху над цією настирливою манюнєю.
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12.12.2020 01:14 Ответить
https://www.facebook.com/CBSNews/videos/3574062119380882
Це відео дивляться і коментують в США CBSNews
WATCH: Ukraine's capital is covered in ice. And this woman just cannot stop falling on it.
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12.12.2020 06:19 Ответить
Киянам аби жалітись - проявіть кмітливість і наклейте на взуття наждачку
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11.12.2020 12:15 Ответить
У Києві крижаний апокаліпсис: вулиці столиці перетворилися на суцільну ковзанку - Цензор.НЕТ 9385
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11.12.2020 12:55 Ответить
Какая упрямая девочка Настоящая Украиночка Надеюсь она благополучно доползла домой
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11.12.2020 14:08 Ответить
Упрямая девочка могла перейти на другую сторону улицы
или хвататься за припаркованные автомобили.
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11.12.2020 21:46 Ответить
Cat Lark розібрався з собачками, дєвочками, сів на горщика та пішов спати.
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11.12.2020 22:10 Ответить
У вашому помешканні немає туалету? Чи ходити на горщик - це принципово ?
Найкращі побажання тим, хто виносить ваш горщик, нехай дивиться під ноги.
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11.12.2020 23:25 Ответить
У моєму домі аж два туалети, з італійською сантехнікою.

На горщик треба ходити вам, судячи з ваших коментарів на Цензорі.
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11.12.2020 23:43 Ответить
А що, так багато відходів, що треба аж два туалети ?
Не можна стільки їсти.
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12.12.2020 07:37 Ответить
Девочка с ранцем на первом видео напоминает Украину, пытающуюся выбраться на гору. Ну, если не на гору, то на равнину.
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11.12.2020 14:14 Ответить
Клічко не знає, що таке ожеледиця і 30 % гомокиян які за нього голосували.
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11.12.2020 16:13 Ответить
На Андреевском спуске при обычном снеге и без вчерашнего обледенения ходить опасно. Снег раскатывается очень быстро, а коммунальщики давно забили болт.
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11.12.2020 14:18 Ответить
А, вот выбрали бы Верещук, она бы с зонтиком над улицами летала и киевлян чудесным образом по воздуху доставляла до подъезда. А, может даже и на этаж.
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11.12.2020 14:25 Ответить
так машинку, на которой на работку и назад добираешься, патамушта "я не лох на лоховозе ездить" стоило под офисом оставить, там охрана есть, а обратно на метре, и не было б 120 аварий....а хто такі "городяни"??
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11.12.2020 17:00 Ответить
Городяни з горОду.
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11.12.2020 21:29 Ответить
В первом ролике отключил звук и поставил тему погони Benny Hill...
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11.12.2020 17:26 Ответить
Моя собаня така розумна та хитра, ходив тільки по травичці та там де не було слизько. А ввечері взагалі вийшов з хати подивився на всю цю небезпеку, розвернувся та пішов до дому.
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11.12.2020 18:42 Ответить
Розумний Собаня буде ходити в туалет під італійську ванну.
В найдальший куток.
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12.12.2020 07:35 Ответить
Каприз природы,а для наших комунальщиков как всегда зима пришла неожиданно в середине декабря.
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11.12.2020 21:24 Ответить
С утра машина была как креветка мороженная - вмерзла в лед. До вечера в Киеве большинство пешеходных дорожек и тротуаров были - стекло. А дороги в норме. Я вышел из машины на почту в районе обеда - не мог пройти, скатывался, как та девочка. Даже не думали посыпать. Как не упал, не знаю. Ступеньки тоже никто не почистил. Зато на почте лафа! Ни одного человека. Я даже машину в плановый ремонт отказался отдавать сегодня. Манал я ходить пешком. Но, тем не менее, таки сраку поймал по дороге со стоянки домой.
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11.12.2020 22:41 Ответить
На першому відео - бідна дитина...
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11.12.2020 23:17 Ответить
1ое видео - сколько раз она упала за 5 мин?
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12.12.2020 01:27 Ответить
Да когда же этот е..учий год закончится!!!!!!
Короной убивает, так нате вам еще и гололед - поубивайтесь!
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12.12.2020 04:55 Ответить
Каждому киевлянину-по ведру песка!
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12.12.2020 07:31 Ответить
Да нет, по нормальному уровню доходов, чтобы обувь была нескользкая.
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12.12.2020 07:39 Ответить
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