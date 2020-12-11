В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс. Из-за гололеда в столице возросло количество ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, большинство столичных тротуаров не посыпаны солью.
Тем временем в КГГА утверждают, что к борьбе с гололедом привлекли 341 единицу спецтехники и 50 бригад ручной уборки.
Пользователи Facebook жалуются, что по улицам, особенно там, где подъем, невозможно пройти, не падая каждые несколько шагов.
Зато у некоторых киевлян появилась возможность бесплатно покататься на коньках, не идя под Офис президента.
Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg— Boldo (@Boldo2010) December 10, 2020
Киев, песец.... pic.twitter.com/i9KsAKFTsy— A. h. (@j7BtdRqHQluKYpz) December 10, 2020
Количество ДТП в столице резко возросло. Пресс-офицер киевской патрульной полиции Максим Голобородько сказал РБК-Украина, что вечером 10 декабря произошло по меньшей мере 120 аварий.
Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки🙈— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI
Так, на проспекте Победы трамвай на перекрестке врезался в легковушку.
На Андреевском спуске из-за гололеда машина въехал в группу людей.
На улице Василия Липковского произошло сразу два ДТП на расстоянии в 15 метров друг от друга - одна маршрутка столкнулась с троллейбусом, другая - с грузовиком Укрпошты. На видео, опубликования Киевом оперативным, видно, как пешеходы НЕ идут, а Скользят по тротуару.
На Старокиевской, 10 Г в ДТП попала машина коммунальщиков, которая рассыпала соль.
Командир батальона патрульной полиции Киева в Facebook Евгений Зборовский показал "двойной стеклопакет" в своем авто. Ранее он призывал водителей по возможности добираться с работы не на машине или хотя бы переждать вечерний пик.
В Киевавтодоре говорят, что посыпают песком и смесью соли и песка остановки общественного транспорта и ступеньки, а коммунальщики работают в усиленно режиме.
В свою очередь, общественный активист Юрий Голик на своей странице в Facebook написал, что в этом году г. Киев как отдельная административно-территориальная единица "получила в рамках Дорожного Фонда из государственного бюджета (т.е. на Киев это упало с неба) 2,2 млрд грн на ремонт и содержание дорог. Это ровно 10% от всех денег Дорожного Фонда, идущих на все области страны. Для сравнения. Харьковская область, не г. Харьков, а вся область, получила 1,2 млрд грн., Днепропетровская область, не г. Днепр, а вся область, получила 1,1 млрд грн. Ну и т.д.".
"Понятно, что в любой области дорог в километрах, сантиметрах, метрах квадратных, дециметрах и т.д. в разы больше, чем в столице.
Это помимо того, что бюджет г. Киева больше в разы, чем областные бюджеты любых нескольких областей, вместе взятых. Т.е. возможностей у Киева тратить деньги своего бюджета на дороги в разы больше, чем в любой из областей страны.
Тем не менее. В Киеве сегодня всеобъемлющий каток. Ровно тот случай, когда нужный результат - это не только деньги, но и менеджмент. Качественный менеджмент. Который должен быть. И управленческие решения, принимаемые им", - написал Голик.
Что делать пешеходам в гололед?
- выбирайте обувь с рельефной подошвой и на низких каблуках;
- двигайтесь медленно, не держу руки в карманах, Расслабьте и немного Согните колени;
- если вы потеряете равновесие, присядьте, чтоб уменьшить высоту падения;
- Не подходи близко к зданиям и деревьям - с них могут падать сосульки;
- будьте внимательны, переходя дорогу или находясь на обочине.
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может к АЗС или к АРМ - очередь, шины менять то. я то и сам могу поменять за так, а вот не все другие так могут.
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Всяка система має інерцію і комунхоз київський також інерційний!
Всім якби за годину все було зроблено!
Єдине що влада не зробила, це оголосить вихідні на четвер, п'ятницю, а в понеділок в бій!!!
вот били бы рыла посадовцам, может бы и додумывалсь шо дорогу солью посыпают и с песком.
не, ну реально - как и от кого отсудить шо даже на зимней резине тя занесло в столб то?
2-3 года бегать по судам? и с результатом - А ты сам ехал 50км/ч., а не 49.
это же бред, они реально офонарели. та мля, есть прогноз - и твари тупо солью не посыпали. и эта рожа чет про вирус гонит - да пошел он бы. ну просто тупо людей убивают. я даже седня чуть не обосрался пешком. а в Киеве пишут тут шо .... слава Партии, не живу там. новость же и видео была - ужас, если посм.
Поьзуйтесь случаем, молодежь.
Всё усеяно точками, где лёд треснул и побелел.
Что это такое?
Это что-то другое...
Це відео дивляться і коментують в США CBSNews
WATCH: Ukraine's capital is covered in ice. And this woman just cannot stop falling on it.
или хвататься за припаркованные автомобили.
Найкращі побажання тим, хто виносить ваш горщик, нехай дивиться під ноги.
На горщик треба ходити вам, судячи з ваших коментарів на Цензорі.
Не можна стільки їсти.
В найдальший куток.
Короной убивает, так нате вам еще и гололед - поубивайтесь!