Водитель Hyundai погиб в результате столкновения с деревом в Днепровском районе столицы, - ГСЧС. ФОТО
На улице Энтузиастов в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
11 декабря в 7:56 поступило сообщение о том, что на ул. Энтузиастов, 5 в Днепровском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобиля "Hyundai" с деревом, в результате чего, тело водителя было зажато между сиденьем и панелью приборов.
С помощью ручного оборудования и электроинструмента спасатели деблокировали тело водителя и предали правоохранителям, ими же и будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда, в столице возросло количество ДТП.
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Може саме воно правило порушило...
возможно виском ударился, или как так можно то??
кстати, до Укравтодора претензия - **** мы платим налоги то?
чертилы посыпьте дорогу блин. хоть песком для начала. А то - Ой, а выпал снег, Ой, а потом дождь, Ой, а потом Дед пришел и заморозил. судить надо.... ну да, я оптимист