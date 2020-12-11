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Новости Фото ДТП
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Водитель Hyundai погиб в результате столкновения с деревом в Днепровском районе столицы, - ГСЧС. ФОТО

На улице Энтузиастов в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

11 декабря в 7:56 поступило сообщение о том, что на ул. Энтузиастов, 5 в Днепровском районе столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобиля "Hyundai" с деревом, в результате чего, тело водителя было зажато между сиденьем и панелью приборов.

С помощью ручного оборудования и электроинструмента спасатели деблокировали тело водителя и предали правоохранителям, ими же и будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда, в столице возросло количество ДТП.

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Водитель Hyundai погиб в результате столкновения с деревом в Днепровском районе столицы, - ГСЧС 01
Водитель Hyundai погиб в результате столкновения с деревом в Днепровском районе столицы, - ГСЧС 02

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ДТП (7673) Киев (25521) ГСЧС (4967)


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Деревья не являются участниками дорожного движения; но регулярно становятся участниками аварий. Такой вот парадокс.
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11.12.2020 10:13 Ответить
Не факт... треба дочекатись рішення нашого суду
Може саме воно правило порушило...
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11.12.2020 10:49 Ответить
это потому , что их специально садят вдоль дорог , чтоб было куда авто, в случае нештатной ситуации врезаться чтоб долго не мучиться, также деревья хорошо разрушают асфальт,задерживают влагу на дорогах, падают при сильном ветре и от старости на автомобили и дороги, и поэтому дорожники всегда при деньгах и есть фронт работ
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11.12.2020 10:54 Ответить
Но лучше уж в дерево, чем в пешехода на тротуаре.
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11.12.2020 11:37 Ответить
ну да, ну да, тем более что те пешеходы в случае чего сразу разбегаются как тараканы, а вот дерево на месте стоит, а вдоль загородных автомагистралей вообще тех пешеходов- днем с огнем, только на деревья и надежда
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11.12.2020 11:52 Ответить
по фото надо умудриться так еще шоб погибнуть то
возможно виском ударился, или как так можно то??
кстати, до Укравтодора претензия - **** мы платим налоги то?
чертилы посыпьте дорогу блин. хоть песком для начала. А то - Ой, а выпал снег, Ой, а потом дождь, Ой, а потом Дед пришел и заморозил. судить надо.... ну да, я оптимист
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11.12.2020 10:32 Ответить
Спасибо Виталик за заботу
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11.12.2020 10:49 Ответить
Стыд! Киев - столица Европы. Прохожие вторые сутки по тротуарам почти на четырех лазят, бо ходить по льду не реально.
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11.12.2020 11:20 Ответить
Дерево ....
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11.12.2020 11:17 Ответить
 
 