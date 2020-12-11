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Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную экс-руководством Одесского областного совета и директорами ряда госпредприятий, по незаконному использованию земель Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, схема происходила в результате нецелевого использования земельных участков Одесской государственной исследовательской станции УААН. В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организатором противоправной деятельности является один из экс-руководителей Одесского облсовета. Используя две подконтрольные коммерческие структуры, он в сговоре с руководителями ряда госпредприятий "способствовал" оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях УААН.

По условиям договоров 80 процентов урожая переходило в собственность коммерсантов. Кроме того, объемы полученной продукции были значительно занижены в официальной документации. Фактически собранный урожай фигуранты реализовывали по рыночной стоимости. В результате деятельности злоумышленников предприятия УААН фактически являются убыточными, а прибыль от использования высоколиквидных земель не поступает в государственный бюджет.

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Правоохранители провели 10 обысков по фактическим адресам проживания организаторов противоправной деятельности, в офисных помещениях, по юридическим и фактическим адресам предприятий Одесской государственной исследовательской станции. По результатам следственных действий изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированные и расположенные на территории РФ.

Продолжаются следственные действия по ч. 3. ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины для документирования всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обыскивает офис и жилье экс-главы Одесского облсовета Паращенко.

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Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ 01
Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ 02
Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ 03

Автор: 

земля (1947) коррупция (8560) облсовет (538) Одесская область (3571) СБУ (19898)


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реформатора из грузии поймали?
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11.12.2020 11:19 Ответить
Лише би ляпнути. "Реформатор з Грузії" ніколи не був головою облради. А якби був - то аж ніяк не був би організатором корупційної схеми, а якраз навпаки.
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11.12.2020 14:53 Ответить
сцакашваль был целым главой обладминистрации и он так "некоррупционно" попилил бабло на трассу "Одесса-Рени" и так же не коррупционно купил за 3 млн квартирку в пентхаузе построенном на земле которую он пробил для такого себе Аднана Кивана владельца компании "Кадорр" забрав эту землю у минобороны.

https://uc.od.ua/news/politic/1220308
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11.12.2020 14:59 Ответить
Ну теперь я за Одессу спокоен: сепаратизм там не пройдет, все русские шпионы в тюрьмах, все клорады 14 года за решеткой. А, стоп! Сорян. Этими вопросами, конечно, не СБУ должны заниматься. СБУ они же про бало, а не про Безопасность Украины. Попутал малехо.
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11.12.2020 11:25 Ответить
Разоблачена схема . Завтра суд обяжет государство лохторат компенсировать схематозникам убытки от вашего разоблачения
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11.12.2020 11:28 Ответить
Не встиг його Зеленський призначити, а він вже схеми організував-кадри підбирає зелена команда найгірші із гірших
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11.12.2020 12:05 Ответить
Временно исполняющий обязанности председателя Одесской областной государственной администрации с https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 10 апреля по https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 11 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .-----Предшественник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Степанов . А чи не його це схеми?
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11.12.2020 13:29 Ответить
КОГДА БУДУТ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ????? Раз растрела нет.
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11.12.2020 12:23 Ответить
 
 