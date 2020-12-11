Разоблачена коррупционная схема, организованная экс-главой Одесского облсовета и директорами ряда госпредприятий, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную экс-руководством Одесского областного совета и директорами ряда госпредприятий, по незаконному использованию земель Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, схема происходила в результате нецелевого использования земельных участков Одесской государственной исследовательской станции УААН. В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организатором противоправной деятельности является один из экс-руководителей Одесского облсовета. Используя две подконтрольные коммерческие структуры, он в сговоре с руководителями ряда госпредприятий "способствовал" оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях УААН.

По условиям договоров 80 процентов урожая переходило в собственность коммерсантов. Кроме того, объемы полученной продукции были значительно занижены в официальной документации. Фактически собранный урожай фигуранты реализовывали по рыночной стоимости. В результате деятельности злоумышленников предприятия УААН фактически являются убыточными, а прибыль от использования высоколиквидных земель не поступает в государственный бюджет.

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Правоохранители провели 10 обысков по фактическим адресам проживания организаторов противоправной деятельности, в офисных помещениях, по юридическим и фактическим адресам предприятий Одесской государственной исследовательской станции. По результатам следственных действий изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированные и расположенные на территории РФ.

Продолжаются следственные действия по ч. 3. ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины для документирования всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обыскивает офис и жилье экс-главы Одесского облсовета Паращенко.

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