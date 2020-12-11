Правоохранители задержали контрабандистов, которые заработали более 65 млн грн на продаже запрещенных в Украине сильнодействующих лекарств через Интернет. ФОТОрепортаж

Киберполиции разоблачила злоумышленников в контрабанде и продаже в сети Интернет запрещенных лекарственных средств. Такой "бизнес" принес правонарушителям более 65 млн гривен прибыли. Фигурантам грозит до двенадцати лет за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Департамента киберполиции пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся торговлей сильнодействующими лекарственными средствами в Интернете.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастны семь фигурантов, в возрасте от 23 до 35 лет. Один из них создал и администрировал вебсайт, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон - вещества, которые запрещены к обращению в Украине. Злоумышленники ввозили медицинские препараты контрабандой из-за рубежа.

Кроме этого фигуранты наладили "дропшиппинговую" сеть, которая насчитывала более 25 дилеров с собственными интернет-магазинами, каналами в мессенджерах и закрытыми чатами.

Запрещенные препараты продавали как в Украине, так и отправляли в страны Евросоюза. Деньги от покупателей злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

Таким образом злоумышленники успели заработать более 65 млн гривен и выполнить почти 47 тыс. заказов.

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Правоохранители провели обыски по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях, а также в складских помещениях.

Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и сильнодействующие лекарственные средства стоимостью свыше 3 миллионов гривен.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения фигурантам. Следственные действия продолжаются.



Фото: сайт полиции

Реализация проводилась совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и главным управлением СБУ в. Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.