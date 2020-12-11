Море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха в курортной Кирилловке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха.
Об этом сообщил председатель поселкового совета Иван Малеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформу".
"Начало и середина Федотовой косы подтоплены. Дорога на остров Бирючий была залита, были проблемы со светом. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку. Ситуацию оцениваю на 3 балла из 5. Сейчас вода постепенно исчезает и ветер стихает", - сказал Малеев.
По его словам, курорт ежегодно страдает от подтопления, и раньше бывали ситуации, когда без помощи ГСЧС не обходились, но на этот раз эвакуировать никого не пришлось.
Жилая часть Кирилловки, по словам Малеева, не пострадала.
Пользователи социальных сетей делятся видео и фото размытых пляжей и баз отдыха в воде.
"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотова 9 декабря. К моему приезду затопленных территорий было больше. Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть было не снесли квадрокоптер в лиман", - так подписал 2-минутный ролик из затопленного поселка Сергей Мнацаканов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=N7DKUkMb9h0
Местные князьки мешают людям нормально строиться и со всех дерут копейку.
В Закарпатье в Свалявском районе собственник санатория « квитка Полонины» наложил аресты на все соседние ЧАСТНЫЕ участки , чтобы люди не строились и не создавали ему конкуренцию . А как решал - брал чемодан наличных ( от своего завода мин вод) и вёз в Киев , в ГЕНПРОКУРАТУРУ. И все в Сваляве это знают .
но там росте болотний ясен, що безумовно - плюс
Государство курортами не занимается вообще
Могли бы программу сделать , помочь кредитной политикой для зелёного туризма.
Не уважают себя украинцы, поэтому и позволяют себе "оздоравливаться" в таких условиях.
Остальное время большинство гостиниц и ресторанов закрыто
Народа масса- греки , болгары, румыны . Все семьями приезжают
Що ви хотіли за ці гроші - Майамі відбудувати?
2.Местные власти нуно распять-раз пять за это гетто.
Главі цого селища і його подільникам треба інкримінувати карну статтю за гроблення природи Укераїни і здоровлю людей, бо за грошами не бачать нічого.
Укрепление берега должно было быть системной работой главы посёлка и всей рады.
Деньги и откаты собирать с туристов и местных все спешат,
а системную работу не проводили.
Что посеешь, то пожнёшь...
Переизберайте руководителей и депутатов, приступайте к работе.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!