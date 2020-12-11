Море размыло береговую линию и затопило часть баз отдыха в курортной Кирилловке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха.

Об этом сообщил председатель поселкового совета Иван Малеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформу".

"Начало и середина Федотовой косы подтоплены. Дорога на остров Бирючий была залита, были проблемы со светом. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку. Ситуацию оцениваю на 3 балла из 5. Сейчас вода постепенно исчезает и ветер стихает", - сказал Малеев.

По его словам, курорт ежегодно страдает от подтопления, и раньше бывали ситуации, когда без помощи ГСЧС не обходились, но на этот раз эвакуировать никого не пришлось.

Жилая часть Кирилловки, по словам Малеева, не пострадала.

Пользователи социальных сетей делятся видео и фото размытых пляжей и баз отдыха в воде.





"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотова 9 декабря. К моему приезду затопленных территорий было больше. Во время съемки очень сильные порывы ветра чуть было не снесли квадрокоптер в лиман", - так подписал 2-минутный ролик из затопленного поселка Сергей Мнацаканов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ледяной апокалипсис: улицы столицы превратились в сплошной каток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж