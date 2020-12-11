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Избивал, заставлял биться головой о стену, наносил удары ногами в пах: в Одессе мужчина истязал 5-летнего ребенка своей сожительницы, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе полицейские объявили подозрение уроженцу Луганщины, который истязал ребенка своей сожительницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский отдел полиции в г. Одессе.

В качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка человек наносил пятилетнем пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол и наносил удары ногами в пах.

Отмечается, что мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости. Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы.

Избивал, заставлял биться головой о стену, наносил удары ногами в пах: в Одессе мужчина истязал 5-летнего ребенка своей сожительницы, - полиция 01

Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом. Чтобы доказать виновность злоумышленника правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведен ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.

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"В конце-концов правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. - За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет".

Избивал, заставлял биться головой о стену, наносил удары ногами в пах: в Одессе мужчина истязал 5-летнего ребенка своей сожительницы, - полиция 02
Фото: сайт полиции

дети (6492) насилие (394) Одесса (7885) пытки (834)


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Топ комментарии
+14
Скот..
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11.12.2020 13:33
+9
а сожительница (или, грубо говоря МАТЬ ребнка) на тот момент читала камасутру? или на відео снимала?
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11.12.2020 13:32
+9
Ураженец Луганськоі обл. це вже прям як діагноз...
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11.12.2020 13:45
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а сожительница (или, грубо говоря МАТЬ ребнка) на тот момент читала камасутру? или на відео снимала?
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11.12.2020 13:32 Ответить
О, вона його ще з зони чекатиме і передачки носитиме.
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11.12.2020 14:37 Ответить
Скот..
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11.12.2020 13:33 Ответить
Або бийте ногами в пах поки само не відлетить
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11.12.2020 13:34 Ответить
"термін" а не "строк", але мужичку потрібно би ...., якщо реально винен, призначити похід до відповідного лікаря.
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11.12.2020 13:39 Ответить
Який там вже "лікар", окрім патологоанатома, йому допоможе? Ви прочитали про його "заслуги" в минулому? То різні статті Кримінального кодексу - тобто в нього вже багато "холок", воно кончене.
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11.12.2020 13:43 Ответить
=в нього вже багато "ходок"=
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11.12.2020 13:44 Ответить
замените слово "мужчина" на ушлепок в новости....
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11.12.2020 13:39 Ответить
За такое убивать надо на месте, если вина доказана, а не "от 5 до 10 лет"...
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11.12.2020 13:40 Ответить
в Лугандоні так всіх дітей ростять
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11.12.2020 13:40 Ответить
Житель луганска- руцкий мир !
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11.12.2020 13:41 Ответить
да там отбросы на лугандоне в основном живут. нам по сути нужна только територия а всех остальных там нужно просто зачистить вместе с гражданскими...
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11.12.2020 13:43 Ответить
Вообще-то отбросы живут везде. А я так понимаю виденье Гитлера о том что нужно зачистить украинские земли и заселить нормальной нацией (немцами) Вам близко. Жаль не те деды победили, сейчас бы жили б припеваючи.
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11.12.2020 14:19 Ответить
Не путайте теплое с мягким. У Адольфа Гитлера не было проблемы сепаратизма подпитанного руцким миром, была обида, в том числе у местного населения за результаты первой мировой войны, что на Великую Германскую империю наложили санкции, которые котсапам щас бы и не снились) У нас же нужно освободить землю как минимум от руцких терористов и их пособников. Ну а всех остальных депортировать, убивать никого не нада, все таки 21й век на дворе. пусть валят на растов или на тамбов
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11.12.2020 14:27 Ответить
Кстати ничего плохого в депортации я не вижу, армяни ровным строем, чотенько так укиздили с Карабаха и ничего, никто даже обеспокоенность не выразил
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11.12.2020 14:30 Ответить
Ураженец Луганськоі обл. це вже прям як діагноз...
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11.12.2020 13:45 Ответить
Направье его "куклой" для спецназа. До полной утилизации. И это будет справедливо.
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11.12.2020 13:49 Ответить
Мразота. Нет слов.
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11.12.2020 13:54 Ответить
Это женщины как найдут себе какого нибудь ушлепка.. Караул.. А дети отхватывают..
А то что боялась.. Верю.. Урюк какой то.
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11.12.2020 13:54 Ответить
Якщо жінка відчує доброго прутня- вона готова на все. А дитина... Самець хороший- завжди можна ще народити.
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11.12.2020 14:39 Ответить
За неправильное произношение, совсем уже двинулся.
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11.12.2020 14:04 Ответить
скорее всего ребенок разговаривал на украинском языке.
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11.12.2020 14:52 Ответить
Надеюсь, что не из-за этого.
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11.12.2020 15:16 Ответить
Треба як а Саудівській Аравії - покарання таке ж, яке він робив дитині. Дати ботинком лісоруба по яйцям і кинути з верхівки дерева.
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11.12.2020 14:54 Ответить
Оно просто ублюдок....
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11.12.2020 17:29 Ответить
 
 