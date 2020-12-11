Избивал, заставлял биться головой о стену, наносил удары ногами в пах: в Одессе мужчина истязал 5-летнего ребенка своей сожительницы, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе полицейские объявили подозрение уроженцу Луганщины, который истязал ребенка своей сожительницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский отдел полиции в г. Одессе.
В качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка человек наносил пятилетнем пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол и наносил удары ногами в пах.
Отмечается, что мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости. Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы.
Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом. Чтобы доказать виновность злоумышленника правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведен ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.
"В конце-концов правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. - За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет".
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А то что боялась.. Верю.. Урюк какой то.