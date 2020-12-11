На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Харьковской области, на границе, контрабандисты икры, ехавшие со стороны РФ, попали в специальный противоконтрабандный ров и были вынуждены сжечь автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда.





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Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Владельцев "УАЗа" в нем или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.









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Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов обнаружено не было. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Этот факт, признали в пограничной службе ФСБ РФ.