На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В Харьковской области, на границе, контрабандисты икры, ехавшие со стороны РФ, попали в специальный противоконтрабандный ров и были вынуждены сжечь автомобиль.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда.
Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Владельцев "УАЗа" в нем или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.
Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов обнаружено не было. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Этот факт, признали в пограничной службе ФСБ РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
спасибо, сеня...
теперь в ютуб перестанут соблазнять навязчивой рекламой красной икры..
а черная и без того не кошерна
https://news.hvylya.net/221161-sostoyanie-kernesa-znachitelno-uhudshilos-smi У мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Как передает «Хвиля», об этом сообщает Телеграм-канал «Политика Страны». Отмечается, что эту информацию подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказав, что у мэра Харькова полностью отказала вторая почка. «Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - подчеркнул Фукс.
Мэр Харькова, контрабанда в Харьковской области. Вы на это намекаете?
Не тормози -
https://censor.net/ru/news/3236413/u_kernesa_otkazala_vtoraya_pochka_vrachi_prognozov_ne_dayut_smi https://censor.net/ru/news/all
сникерсни.