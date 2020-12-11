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На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Харьковской области, на границе, контрабандисты икры, ехавшие со стороны РФ, попали в специальный противоконтрабандный ров и были вынуждены сжечь автомобиль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 01

Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда.

На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 02
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 03

Смотрите: Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Владельцев "УАЗа" в нем или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.

На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 04
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 05
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 06
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 07

Также смотрите: Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов обнаружено не было. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Этот факт, признали в пограничной службе ФСБ РФ.

На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба 08

Автор: 

Госпогранслужба (6431) икра (14) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+2
яценюкова заградительная система реально продемонстрировала свою эффективность...
спасибо, сеня...
теперь в ютуб перестанут соблазнять навязчивой рекламой красной икры..
а черная и без того не кошерна
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11.12.2020 16:42
+2
Я сомневаюсь, что везли один ящик. Остальное уже в торговой сети Украины.
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11.12.2020 18:28
+2
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 32
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11.12.2020 20:26
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Попала в сети икорка.
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11.12.2020 16:26 Ответить
Перед Новим Роком буде масова контрабанда ікри в Україну з території росії і потрібно перекривати канали контрабанди на всіх напрямках!
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11.12.2020 16:33 Ответить
яценюкова заградительная система реально продемонстрировала свою эффективность...
спасибо, сеня...
теперь в ютуб перестанут соблазнять навязчивой рекламой красной икры..
а черная и без того не кошерна
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11.12.2020 16:42 Ответить
А может в коровьей лепешке забуксовали, и всех делов.
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11.12.2020 16:44 Ответить
думаешь, ковбой ляшко олег на своих буренках метит въехать в раду по тамошнему округу?
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11.12.2020 16:59 Ответить
Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались:
https://news.hvylya.net/221161-sostoyanie-kernesa-znachitelno-uhudshilos-smi У мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Как передает «Хвиля», об этом сообщает Телеграм-канал «Политика Страны». Отмечается, что эту информацию подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказав, что у мэра Харькова полностью отказала вторая почка. «Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - подчеркнул Фукс.
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11.12.2020 16:27 Ответить
+++++
Мэр Харькова, контрабанда в Харьковской области. Вы на это намекаете?
Не тормози -

https://censor.net/ru/news/3236413/u_kernesa_otkazala_vtoraya_pochka_vrachi_prognozov_ne_dayut_smi https://censor.net/ru/news/all

сникерсни.
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11.12.2020 16:56 Ответить
читайте между строк.
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11.12.2020 16:58 Ответить
Вы серьёзно? Как Ленин молоком между строк пишите?
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11.12.2020 17:08 Ответить
Интересно, где его похоронят: В Харькове, или, таки, в Израиле?
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12.12.2020 12:00 Ответить
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3596
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12.12.2020 12:37 Ответить
Буханка контрабандонів кров'ю покакала.
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9575
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11.12.2020 16:28 Ответить
а банки они тщательно вылизали.
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11.12.2020 18:22 Ответить
А як же, - ікру сам ***** мєтал! )))

На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4000
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11.12.2020 20:25 Ответить
На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 32
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11.12.2020 20:26 Ответить
Я сомневаюсь, что везли один ящик. Остальное уже в торговой сети Украины.
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11.12.2020 18:28 Ответить
УАЗ чуть не выехал из того рва.а контрабасы были бы немного умнее то ездили бы не на стоковом УАЗе а на подготовленном.
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11.12.2020 18:43 Ответить
Шо так все распереживались за эту икру, скинули ее, потому что "левая" вся - скорее всего крашенное китайское синтетическое гавно или просрочка кацапская за копейки, знаю от поставщика, что серьезные люди так ввозить не будут, да и полиграфия и баночки кооперативные, ни производителя ни даты ни номера партии не видно, а товар деликатный, чуть недодержал и душок пойдет, если натуральная
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11.12.2020 20:40 Ответить
А где Стена Яценюка?
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11.12.2020 21:19 Ответить
Тіпа "руССкіє" казали, що ми, без них пропадемо, а тепер самі возять....
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12.12.2020 12:02 Ответить
 
 