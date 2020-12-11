Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку. ФОТО
В учебнике для 10 класса по предмету "Защита Отчизны" материал об экипировке военнослужащих украинской армии проиллюстрировали фотографией военных в российской экипировке.
На фото обратили внимание пользователи соцсетей. Снимок опубликовал в Telegram пользователь с ником "Фашик Донецкий", информирует Цензор.НЕТ.
"Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото - АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, - ружье производства РФ", - написал он.
В Минобразования сообщили, что учебник был создан в 2017 году и вышел в печать в 2018 году тиражом 157 944 экземпляра.
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"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировка бойцов ВСУ", - цитирует министерство позицию авторов учебника.
Минобразования поручило Институту модернизации содержания образования обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку.
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Это гуд!
Главное, что завод работает, работники получабт зп, а Армия и Нацгварлия получает новые бэтэры..
А российская цифрофлора и АК-103 - это не опознавательный знак?
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Так. Вот этих долбодятлов (Герасимова , Пашко , Фука , Щерба) - к нам на длинные сборы.
Пора учить.