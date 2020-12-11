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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку. ФОТО

В учебнике для 10 класса по предмету "Защита Отчизны" материал об экипировке военнослужащих украинской армии проиллюстрировали фотографией военных в российской экипировке.

На фото обратили внимание пользователи соцсетей. Снимок опубликовал в Telegram пользователь с ником "Фашик Донецкий", информирует Цензор.НЕТ.

"Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото - АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, - ружье производства РФ", - написал он.

Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку 01Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку 02Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку 03

В Минобразования сообщили, что учебник был создан в 2017 году и вышел в печать в 2018 году тиражом 157 944 экземпляра.

Читайте на Цензор.НЕТ: В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания"

"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировка бойцов ВСУ", - цитирует министерство позицию авторов учебника.

Минобразования поручило Институту модернизации содержания образования обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку.

Также на Цензор.НЕТ: В учебнике авторства матери Хорошковского обнаружили ошибку в дате основания Киева. Минобразования заверяет, что им не пользуются уже 5 лет. ФОТО


Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку 04

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ошибки (88) россия (95526) учебники (242) Минобразования (1736) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+26
Не забудьте раздел о шпионах украсить фотографиями офиса президента. Ну и клоуном(куда ж без него). И про Раду не забудьте. Там тоже много чего...
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11.12.2020 18:56
+20
зєлік сам інколи забувається і їде на передову в кацапській формі, яку йому подарував дЄрмак
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11.12.2020 18:56
+18
Из хороших новостей, ХКБМ (Хар конструкт бюро им Морозова), получил от МинОбороны контракт на 77 бтр-4е.. значит в 2021г. завод будет загружен работой, а работники зарплатой, и наверно две бригады пересядут на новые бэтэры..
Это гуд!
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11.12.2020 19:04
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зєлік сам інколи забувається і їде на передову в кацапській формі, яку йому подарував дЄрмак
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11.12.2020 18:56 Ответить
Підручник редагувала мама Табачника....
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11.12.2020 19:15 Ответить
Підписаний до друку Шкарлетом, його племінником та заслуженим плагіатором, екс регоналом від ЗЕ влади..
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11.12.2020 19:28 Ответить
Та невже зєлік у 2018-му потужному вказав, які хвотки вклеїти?
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11.12.2020 21:48 Ответить
+
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12.12.2020 11:51 Ответить
Не забудьте раздел о шпионах украсить фотографиями офиса президента. Ну и клоуном(куда ж без него). И про Раду не забудьте. Там тоже много чего...
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11.12.2020 18:56 Ответить
Проблема в тому, що на відміну від кацапів ми не мародеримо. І недоноски, з зашкварених ватників, українським воїнам ні до чого.
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11.12.2020 19:04 Ответить
Все через зад,як і в москалів.Ті нацистів понавішують,замість дідов.А наші москалів.
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11.12.2020 18:57 Ответить
Це вперше.
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11.12.2020 20:23 Ответить
Герасимова , Пашко , Фука , Щербу надо проверить .
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11.12.2020 18:59 Ответить
Ї@лани! Тупі, ватні ї@блани складали підручник!
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11.12.2020 19:03 Ответить
Там наверху четыре фамилии издателей етой книги. В нормальной стране они бы уже в камере сидели и рукой пробитое очко прикрывали
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11.12.2020 19:03 Ответить
ті чотири прізвища - це автори, а видавець "Астон" міг і не погоджувати з ними фото та ілюстрації при верстанні книги - з інтернетрів насмикав
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11.12.2020 19:09 Ответить
Тоді вони мали б подати на нього до суду. Адже підручник їх авторства, і все, що є в ньому, суспільством буде сприйматися як їхній провтик.
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11.12.2020 20:28 Ответить
надо дать возможность авторам изучить форму на личном опыте ... на передовой быстро усвоят
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11.12.2020 19:03 Ответить
Из хороших новостей, ХКБМ (Хар конструкт бюро им Морозова), получил от МинОбороны контракт на 77 бтр-4е.. значит в 2021г. завод будет загружен работой, а работники зарплатой, и наверно две бригады пересядут на новые бэтэры..
Это гуд!
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11.12.2020 19:04 Ответить
Не минуло і 2 роки.
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11.12.2020 19:31 Ответить
Ага,исходя из бюджета всу , весь год будут работать, а под конец года будуть требовать зарплату на Новый Год хоть на оливье.Бюджет ужат,а надо противокорабельные рокеты хотя бы одну закупить, надо самолеты новые 1-2, но денег хватит только на пару импортных внедорожников.
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11.12.2020 19:38 Ответить
На ХКБМ задолденость по з/п 4х месячная, накопленная не в этом году, а за прошлые периоды.. в 2020 году завод сделал около 60 бтр-4е..
Главное, что завод работает, работники получабт зп, а Армия и Нацгварлия получает новые бэтэры..
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11.12.2020 20:36 Ответить
Когда оф.лица заявляют везде всякие военные шняги,и победные реляции, а по факту военный бюджет сокращают, то какое-то скомканные чувства возникают, и не дымовая ли завеса ,это все?
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11.12.2020 21:22 Ответить
Дай то Бог
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12.12.2020 00:23 Ответить
Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира
А российская цифрофлора и АК-103 - это не опознавательный знак?
=========
Так. Вот этих долбодятлов (Герасимова , Пашко , Фука , Щерба) - к нам на длинные сборы.
Пора учить.
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11.12.2020 19:05 Ответить
Это не АК-103, и даже не Калашников. Автомат спецназа А-545.
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11.12.2020 19:15 Ответить
а это что за гаджеты у "витязей" ???Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку - Цензор.НЕТ 9659
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11.12.2020 19:29 Ответить
Ваша картинка не отображается. Попробуйте с другого источника.
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11.12.2020 19:31 Ответить
Так лучше?
Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку - Цензор.НЕТ 3605
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11.12.2020 19:33 Ответить
Карабин Кольт М4, облегченный и укороченный вариант штурмовой винтовки M16A2.
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11.12.2020 19:42 Ответить
ниже вот картинка...помогли товарищи.https://censor.net/ru/user/479562 спасибо!
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11.12.2020 19:37 Ответить
ну, звісно, до фахівців звернутися видавцям завжди облом - а фахівці тут http://nvimu.com.ua/novyny/fondu/20
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11.12.2020 19:07 Ответить
Там Шо дЭбіли сидять? МлятЬ !
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11.12.2020 19:12 Ответить
Вскочили в халепу.😎
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11.12.2020 19:16 Ответить
Разве могут эти малороссы у власти что-то сделать и не зашквариться?!!
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11.12.2020 19:20 Ответить
Це "какая разница в дії".
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11.12.2020 19:29 Ответить
Так и Хотят , - Что бы 10 класник встречая российського солдата у себя на пороге , - Воскликнул , - Это Наш. Гибридное понятие как прививка . За это Садить нужно за эту не ошибку, а устремленное Зомбирование . Но есть люди которым не все равно и какая разница. Есть разница в Понятиях.
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11.12.2020 19:30 Ответить
То опозиційні збройні сили зажопників мудачука.
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11.12.2020 19:40 Ответить
І корабєльних сосєн твоїх слуг урода.
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11.12.2020 20:30 Ответить
Вони такі ж мої як і твої свинарчучок.
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11.12.2020 20:45 Ответить
Не відмазуйся. Ти вже стільки раз тут відмічався зебільними коментарями.
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11.12.2020 20:50 Ответить
пнх.
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11.12.2020 20:54 Ответить
саме так - пнх зелЁный )))
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11.12.2020 21:31 Ответить
Самдурак.
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11.12.2020 23:17 Ответить
конченный -ты опять тут? Де твоя Українська мова? Ти ж так справно коменти штампував у гілці про водія вантажівки та постар БАНДЕРА на лобовому склі?
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11.12.2020 21:30 Ответить
Это похлеще,чем у кацапов эсэсовцы на День Дидов)
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11.12.2020 20:50 Ответить
Составителі підручника АБО ТУПІ ЯК БАБУЇНИ, АБО ВАТНІ СОВКОДРОЧЕРИ, одно з двух
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12.12.2020 00:21 Ответить
Кацапські парадокси - власовці вішають партизан комуністів (ДІДІВ ЯКІ ВОЮВАЛИ )

Статтю про ЗСУ в підручнику проілюстрували фото військових РФ, Міносвіти призначило перевірку - Цензор.НЕТ 4455
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12.12.2020 00:28 Ответить
плагиатор-коррупционер шкарлет своё дело знает
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12.12.2020 03:46 Ответить
Від самої назви, оте невідомо якої" вітчизни", чому не України?,відгонить рашкою.
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12.12.2020 09:46 Ответить
за счет авторов перепечатать учебник.
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12.12.2020 11:48 Ответить
ЕСЛИ сопроводить надписью форма иностранных армий НОРМАЛЬНОЕ фото. В 41 бойцы доблестной Красной армии не могли опознать немецкий танк. Есть книги и кино. Россия богаче и милитаристичнее армейское обеспечение лучше. Надо изучать.
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12.12.2020 17:12 Ответить
Украинская полевая форма смотрится более стильно и современно, чем российская, про парадную\повседневную российскую лучше молчать, наверное только б Сталину, Берии и Мао Дзэдуну понравилась, если б те были живы, ну и Путину еще сейчас нравится. Здесь просто удачный кадр. По практичности не факт, что наша лучше, но по внешнему виду точно полевая форма ВСУ лучше полевой РФ.
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12.12.2020 17:12 Ответить
5 колона кремля опзж сидить всюди вони роблять провокації,в всіх сферах суспільства ,медведчукібойкирабіновічі це дестабілізація обстановки в державі їхня ціль за гроші росії
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13.12.2020 09:24 Ответить
Очень печально, что учебники составляет тупое-деревенское быдло
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06.04.2021 21:11 Ответить
 
 