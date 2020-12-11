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На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В Донецкой области установили билборды с портретами погибших защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины 01

В рамках проекта "Город героев" было написано и установлено 12 портретов погибших воинов на билбордах в городах где они родились - Славянске, Краматорске, Мариуполе, Мирнограде и других населенных пунктах Донецкой области.

На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины 02
На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев, погибших в АТО/ООС

Всего планируется написание 135 портретов погибших воинов, которые вошли в "Книгу памяти". Среди них и Герои Небесной сотни с Донбасса.

На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины 04
На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины 05

Смотрите: Всеукраинский забег в память о погибших воинах АТО стартовал в Межигорье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

память (1495) Донецкая область (9648) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+32
Слава !Вічна пам'ять Героям України!!!🇺🇦💐
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11.12.2020 19:08
+27
Слава Героям!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 19:10
+10
А народ вату обрав.
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11.12.2020 19:13
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Слава !Вічна пам'ять Героям України!!!🇺🇦💐
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11.12.2020 19:08 Ответить
Слава Героям!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 19:10 Ответить
А народ вату обрав.
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11.12.2020 19:13 Ответить
Диагноз . При этом , они обижаются на Украину . И живут они не в Украине , а на Украине .
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11.12.2020 19:17 Ответить
хорошая инициатива, посмотрим долго ли простоят...ваты то там немеряно!
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11.12.2020 19:14 Ответить
все мэры 100% сепары, а население вата ватная
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11.12.2020 19:17 Ответить
На Донбассе на каждом погонном метре надо устанавливать подобные билборды, чтобы даже до оголтелых ватников дошло, что рядом с ними руSSо-фашисты убивают не только наших защитников, но и мирных граждан, для которых слова РОДИНА, УКРАИНА,- не пустой звук. Может, зашевелится в них хоть что-то человеческое... СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.12.2020 19:16 Ответить
я давно предлагал...вместо бигморд политиканов устанавливать бигборды с портретами Героев, чтоб город/село знали и помнили...чтоб каждый день видели эти глаза...
**

В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.
Мов не війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…
А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг нікого полюбити, -
Цей України рядовий солдат! (уривок)
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11.12.2020 19:23 Ответить
Чекаємо новину як на Донетчині наругалися над білбордами з загинувшими захисниками України.
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11.12.2020 19:25 Ответить
Тупому Домбасу пофігу в кращому випадку
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11.12.2020 19:31 Ответить
Слава Українським воїнам
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11.12.2020 19:56 Ответить
И Вечно 17-летнему школьнику Степану Чубенко установите, он жизнь положил за Украину!
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11.12.2020 20:01 Ответить
Сильний хід.
Слава захисникам України, воїнам світла.
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11.12.2020 20:01 Ответить
На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 9288На Донеччині встановили білборди з портретами 12 загиблих захисників України - Цензор.НЕТ 8954
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11.12.2020 20:17 Ответить
 
 