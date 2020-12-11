На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж
В Донецкой области установили билборды с портретами погибших защитников Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
В рамках проекта "Город героев" было написано и установлено 12 портретов погибших воинов на билбордах в городах где они родились - Славянске, Краматорске, Мариуполе, Мирнограде и других населенных пунктах Донецкой области.
Всего планируется написание 135 портретов погибших воинов, которые вошли в "Книгу памяти". Среди них и Герои Небесной сотни с Донбасса.
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В кімнаті тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.
Мов не війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…
А він - чийсь син - єдиний в цілім світі!
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг нікого полюбити, -
Цей України рядовий солдат! (уривок)
Слава захисникам України, воїнам світла.