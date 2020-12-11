На Донетчине установили билборды с портретами 12 погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В Донецкой области установили билборды с портретами погибших защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

В рамках проекта "Город героев" было написано и установлено 12 портретов погибших воинов на билбордах в городах где они родились - Славянске, Краматорске, Мариуполе, Мирнограде и других населенных пунктах Донецкой области.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев, погибших в АТО/ООС

Всего планируется написание 135 портретов погибших воинов, которые вошли в "Книгу памяти". Среди них и Герои Небесной сотни с Донбасса.





Смотрите: Всеукраинский забег в память о погибших воинах АТО стартовал в Межигорье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж