Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера. ФОТО

Граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых более 3 лет удерживали в Ираке, встретились с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Фото со встречи Денисова опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Денисова.

Напомним, о возвращении Фоменкова и Санпитера в Украину стало известно в среду, 9 декабря. Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

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