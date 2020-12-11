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Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера. ФОТО

Граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых более 3 лет удерживали в Ираке, встретились с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Фото со встречи Денисова опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Денисова.

Напомним, о возвращении Фоменкова и Санпитера в Украину стало известно в среду, 9 декабря. Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП

Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера 01
Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера 02
Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера 03
Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера 04

Автор: 

Денисова Людмила (996) заложник (1491) Ирак (312) освобождение (565) плен (2610)


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Топ комментарии
+3
Ось, воно що...
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:18
+2
А коли свободою наших захисників, визволених з полону Росії, займуться??
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11.12.2020 19:35
+2
А що вони,власне,в Іраці робили,і хто вони взагалі такі?
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11.12.2020 19:58
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что то я не помню чтобы в 2017 наши военные в Ираке воевали. шо вы там делали панове? да и фамилии у них явно украинские, особенно Санпитер (Санкт Питербург что ли?). Денисова де ты их находишь???
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11.12.2020 19:15 Ответить
Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.Источник: https://censor.net/ru/p3236503

Один вопрос: "Они были захвачены и содержались в тюрьме официальной властью или какой-то вооруженной группировкой? Если это левые поставки оружия государством Украина незаконным вооруженным формированиям, то нужно огласить лиц, кто их туда послал. Если это официальные поставки, претензии к госвласти Ирака - почему захватили?
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11.12.2020 19:17 Ответить
Ось, воно що...
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat

https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:18 Ответить
Хотів якраз про це написати))) Ті самі по ходу
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11.12.2020 21:11 Ответить
А коли свободою наших захисників, визволених з полону Росії, займуться??
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11.12.2020 19:35 Ответить
Не до ццього зараз, ти ба який поворот вернули звідти куди ніхто не посилав, он як.
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11.12.2020 19:49 Ответить
Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, Людмило а може варто позайматися сьогоденням і тим що роблять з власним Народом?
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11.12.2020 19:51 Ответить
А що вони,власне,в Іраці робили,і хто вони взагалі такі?
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11.12.2020 19:58 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
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11.12.2020 20:34 Ответить
Дурачками прикидываются! Типа не понимали, что 25 000 баксов НЕ платят за "просто поехать, поговорить"!
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11.12.2020 20:56 Ответить
 
 