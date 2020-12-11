Опубликованы фото освобожденных из плена в Ираке украинцев Фоменкова и Санпитера. ФОТО
Граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых более 3 лет удерживали в Ираке, встретились с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.
Фото со встречи Денисова опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Денисова.
Напомним, о возвращении Фоменкова и Санпитера в Украину стало известно в среду, 9 декабря. Их захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.
Читайте на Цензор.НЕТ: Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП
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Один вопрос: "Они были захвачены и содержались в тюрьме официальной властью или какой-то вооруженной группировкой? Если это левые поставки оружия государством Украина незаконным вооруженным формированиям, то нужно огласить лиц, кто их туда послал. Если это официальные поставки, претензии к госвласти Ирака - почему захватили?
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat
https://censor.net/ru/blogs/3108770/afera_na_1mln_ta_ukransk_zaruchniki_v_raku_chomu_us_movchat