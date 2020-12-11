Украинские правозащитницы Печончик и Чумало получили премию МИД Нидерландов "Тюльпан прав человека". ФОТО

Украинские правозащитницы Татьяна Печончик и Марта Чумало получили премию Министерства иностранных дел Нидерландов "Тюльпан прав человека" за выдающиеся достижения в борьбе за права человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы вручаем" Тюльпан прав человека ", чтобы привлечь больше внимания к работе правозащитников и правозащитниц. В Украине, как и во многих других странах, они часто оказываются в опасности из-за своей работе и даже рискуют жизнью. Для Нидерландов важно поддерживать и публично признавать работу тех, кто отстаивает права человека и противодействует дискриминациии ", - сказал Еннес где Мол, посол Нидерландов в Украине.

Кроме символической награды в виде статуэтки тюльпана, победители получат финансовую поддержку своих проектов.

Татьяна Печончик является председателем Центра прав человека "Zmina", отстаивающей соблюдения свободы слова, защищает общественных активистов, борется против пыток и дискриминации и документирует нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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Марта Чумало - соучредитель организации "Женские перспективы". С 1998 года работает в сфере противодействия домашнему насилию, торговли людьми и продвигает гендерное равенство в Украине.

Министерство иностранных дел Нидерландов вручает "Тюльпан по правам человека" с 2008 года. Комиссия по отбору ежегодно выбирает победителей среди активистов или правозащитных организаций во всем мире. Среди одиннадцати международных лауреатов предыдущих лет - правозащитники из Конго, Индии, Китая, Ирана, Гондураса, Пакистана, Мавритании, Мексики, Иордании и Ближнего Востока.

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В Украине, в 2018 премию получил Дмитрий Щебетюк - соучредитель "Доступно.UA", за вклад в защиту прав и противодействие дискриминации людей с инвалидностью. В 2019 году - крымская адвокат Лилия Гемеджи, которая защищает права украинских политзаключенных, в частности, крымских татар, и руководитель одесского Автомайдана Виталий Устименко - за борьбу с коррупцией.