Посольство Великобритании почтило память лейтенанта Эдвардса, погибшего на территории Украины в 1917 году. ФОТО

Военный атташе отдела обороны Посольства Великобритании в Украине почтил память лейтенанта Виктора Лоуренса Эдвардса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Великобритании в Украине.

"Лейтенант Эдвардс служил в рядах добровольческого резервного подразделения дивизии бронетехники Королевских ВМС.

Согласно записям Имперского военного музея, подразделения дивизии участвовали в боях по всей Восточной Европе, на Кавказе, в Румынии и Галиции между 1916 и 1917 годами.

Лейтенант Эдвардс был одним из более чем 500 военных на 45 единицах бронированной техники, которых отправили на Восточный фронт.

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Он погиб в Хмельницком (тогда Проскурове) 21 августа 1917 во время отступления.

Ему было 37 лет.

Могила лейтенанта Эдвардса является одним из двух захоронений воинов Содружества, за которыми следит отдел обороны Посольства в Украине", - сказано в сообщении.