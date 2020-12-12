Посольство Великобритании почтило память лейтенанта Эдвардса, погибшего на территории Украины в 1917 году. ФОТО
Военный атташе отдела обороны Посольства Великобритании в Украине почтил память лейтенанта Виктора Лоуренса Эдвардса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Великобритании в Украине.
"Лейтенант Эдвардс служил в рядах добровольческого резервного подразделения дивизии бронетехники Королевских ВМС.
Согласно записям Имперского военного музея, подразделения дивизии участвовали в боях по всей Восточной Европе, на Кавказе, в Румынии и Галиции между 1916 и 1917 годами.
Лейтенант Эдвардс был одним из более чем 500 военных на 45 единицах бронированной техники, которых отправили на Восточный фронт.
Он погиб в Хмельницком (тогда Проскурове) 21 августа 1917 во время отступления.
Ему было 37 лет.
Могила лейтенанта Эдвардса является одним из двух захоронений воинов Содружества, за которыми следит отдел обороны Посольства в Украине", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Ну, не чокаясь (с)
Між іншим, якщо ви не знали, - у складі монгольських військ армії Батия, котрі штурмували Київ у 1240 році, була велика кількість кацапо-москалів. Вони вбивали наших предків разом з монголами.
І що накажете робити з цим фактом? Пускати слину толєрантності?
Кацапський корпус був кацапським корпусом, - незалежно від національності тих, хто там служив. Так само і монгольська армія була монгольською, - хоча в її складі власне монголів було кілька відсотків.
P.S. спочатку хотів дати два пояснюючі аргументи, але потім згадав, з ким маю справу.
Тому скористаюся тим, що найкраще зрозуміле для Хвєді:
А по-третє,- гоу ту зе нахєр! )))
Коментар https://censor.net/ru/user/173780 , безсумнівно, стосувався попереднього вислову:
https://censor.net/ru/user/284837
За что, погиб-то, вдали от родины ?
Ну, не чокаясь (с)Навіть не сімніваюся, - хамська поведінка властива кацапам, або совкам.З чим вас і вітаю!
А от руки щось занадто чорні. В часи коронавірусної пандемії слід ретельно дотримуватися особистої гігієни і вчасно мити руки.
Наприклад, кольорова диференціація штанів на планеті Плюк була дуже важливою і демонструвала соціальний рівень пацаків. )))
Кінья-руанда бужумбура мбонго-мбонго!
Ну, по-нашому, це тіпа, - "та йоханий же ж ти бабай!"
"ПОТО́МОК, мка, чол.
1. Людина стосовно своїх предків; нащадок. В раду зібравшись, козацькі потомки гудуть (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 367); Просто біля їхніх вікон на Дніпрі стойбище човнів, доглядає їх Танин дідусь, живий потомок запорожця (Олесь Гончар, Людина.., 1960, 56); До волості входили люди, що вважали себе потемками одного роду (Історія СРСР, I, 1956, 193).
2. перев. мн. Люди майбутніх поколінь; нащадки. За в'язнем в'язень одстраждає, Але настане легший час, - І добрим словом спогадає Потомок вільний мертвих нас! (Павло Грабовський, I, 1959, 152); Широко розплющеними очима вбирали студенти великий світ радянського героїзму, і ті, хто повернувся після перемоги до стін інституту, мали що сказати ********** і потомкам (Юрій Яновський, II, 1954, 196).
3. розм. Дитина (перев. син), спадкоємець. - А діти є? - запитав дід.. Кулик випростався: - Якщо правду казати, то більше як у мене потомків ні в кого в Чаплинці нема. Ціла боса команда в хаті (Олесь Гончар, II, 1959, 56).
http://sum.in.ua/p/7/415/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 415. "Що таке "синонім", знаєш? Чи підручник української мови скурив у туалеті?...
Раніше вважав це слово наслідком радянської політики зближення мов (читай, русифікації).
Але в словнику Грінченка, якому я довіряю найбільше, слово "потомок" теж присутнє.
Потомок, -мка, м. 1) Потомокъ. Пан вибрав собі до двору двох хлопців, потомків старих козаків. Левиц. І. 159. 2) соб. Потомство. Мнж. 56. Мил. М. 65. Свій потомок поучу. Драг. 30. У нас у селі захворав, на холеру батько, мати і увесь їх потомок (діти й онуки). Волч. у.
В 1917 году такие были только на плантациях...
На боці Німеччини чи Франції?
Наиболее распространенные фамилии в современном Уэльсе являются результатом добавления буквы s в конце имени, как в Джонс, Робертс и Эдвардс. Отчества с сокращенной формой записаны в различных частях Англии еще в средние века . Поскольку большинство валлийских фамилий происходит от отчества и часто основывается на небольшом наборе имен, у валлийских общин есть семьи, носящие одни и те же фамилии, которые не связаны между собой. Валлийские фамилии - https://ru.qaz.wiki/wiki/Welsh_surnames