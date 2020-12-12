В Днепре кран упал на бетономешалку: водителя раздавило в кабине. ФОТОрепортаж
В Днепре строительный кран упал на бетономешалку с водителем в салоне, от полученных травм мужчина погиб на месте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на территории строительной площадки вблизи улицы Березинской, около 11:00. В момент падения крана в кабине бетономешалки MAN находился мужчина. Его зажало в салоне. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Причина падения крана неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа.
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+27 Дмитро Черних #470343
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+25 Виталий CN
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+12 Янковенко Владислав
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Тут видно наступне:
1. Конструкція крана зовсім не закріплена до стаціонарних предметів, стіну ще не добудували на достатню висоту, щоб було за що кріпити. На фоні бачимо ще один такий же кран, також ніяк не закріплений.
2. Для запобігання падінню використовувалися бетонні блоки, як противага, причому це був єдиний запобіжник.
3. Конструкція крана не викликає довіри. Може, виробник і робив розрахунки, але на око, з мого досвіду, співвідношення опори і стріли неадекватне. Я б такий кран нізащо не дозволив ставити у себе не об'єкті.
4. Очевидно, перевертання відбулося при підйомі люльки з бетоном, яку якраз наповнював бетонозмішувач. Навантаження від вантажу було зміщене в сторону від противаги, могли вплинути погодні умови. Комплекс факторів (зміщення центру тяжіння вбік, великий виліт стріли, вітер) призвели до перевертання крана. Під'їзд бетонозмішувачів організований таким чином, що вони опиняються прямо по напрямку ймовірного падіння стріли, під конструкцією, а не збоку. Це ж ще треба було так ювелірно виставити цю позицію, щоб стріла впала прямо на кабіну
Дуже шкода людину Відповідальна особа повинна отримати за це реальний тюремний строк.
Ясно, що «ювелірно», якраз на потрібній відстані для точного падіння стріли. І так само ясно, що ніхто там нічого ювелірного не робив. Ні, спеціально підганяли міксер точно на таку позицію, щоб стріла впала рівно на кабіну, точнісінько.
І через посередництво чого, вибачте, пропонуєте набирати бетон, щоб не безпосередньо з міксера?
Ну і, думаю, бетон в міксері був справжній, може, навіть, якісний.
А ще мене трохи покоробила кількість веселих смайлів у Вашому повідомленні.
Второе - не вижу тросов связывающих пачку бетонных блоков служащих центральным балластом.
Третье - по нашим стандартам запрещено устанавливать кран на плиты таким образом. Только фундамент на сваях
Мало того там був "бутерброт" з плит на пісчано-гравійній підсипці.
Кстати -- в Германии, каждый год погибает и травмируется 8 --10 водил и грузчиков, при открытии контейнеров -- просто груз на них выпадает -- шо составляет 60% всех членовредительных проишествий.
На втором месте по травматичности -- посадка и высадка водилы из кабины... -- лично подтверждаю.
Таких не берут в космонавты! -- а жаль...*)