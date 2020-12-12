В Днепре кран упал на бетономешалку: водителя раздавило в кабине. ФОТОрепортаж

В Днепре строительный кран упал на бетономешалку с водителем в салоне, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на территории строительной площадки вблизи улицы Березинской, около 11:00. В момент падения крана в кабине бетономешалки MAN находился мужчина. Его зажало в салоне. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Причина падения крана неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа.

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