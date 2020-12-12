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Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна". ФОТОрепортаж

В День Сухопутных войск Украины Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что центр также посетили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны", - отметил президент.

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Так, Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО.

Отмечается, что учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Кроме того, президент ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

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Также Зеленский осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе.

Помимо прочего, в субботу состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве.

169-й учебный центр "Десна" состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 01
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 02
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 03
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 04
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 05
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 06
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 07
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 08
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 09
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 10
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 11
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 12
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 13
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 14
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 15
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 16
Зеленский и Ермак ознакомились с работой центра подготовки Сухопутных войск Десна 17

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20365) ВСУ (6587) Хомчак Руслан (250) Ермак Андрей (1264) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+39
Четырежды кавалер ордена " Я спетлял от призыва " инспектирует ВСУ . Нет слов .
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12.12.2020 18:16
+22
Я когда был маленький, то думал что КарлМарксФридрихЭнгельс это один чИлавек, а теперь начинаю думать Зеленский Ермак это одно лицо..
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12.12.2020 18:20
+20
Чорний пояс.......

Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна" - Цензор.НЕТ 3658
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12.12.2020 19:56
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Страница 2 из 2
Два агента кремля добрались до нашей базы?))
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12.12.2020 19:12 Ответить
Ермаку в ФСБ уже выдали мощную фототехнику? Или он-по прежнему, мобильником все пишет?
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12.12.2020 19:13 Ответить
Пи#да!
Хто допустив зрадників на війсковий об'єкт!!!
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12.12.2020 19:21 Ответить
янелох ознакомил кремлевского шпиона ермака с работой цента подготовки сухопутных войск.
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12.12.2020 19:24 Ответить
ознакомился Ермак, оценило ФСБ
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12.12.2020 19:27 Ответить
предатели посещают войска.
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12.12.2020 19:48 Ответить
А що іншого не знайшлося хто міг каву подати--обовязково дермака брати?
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12.12.2020 19:55 Ответить
Авторитет Зе висит на волоске, но он тупо держит коло себе фээсбэшника, возникает почти уверенность, что отношения между ними имеют не только официальный характер.
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12.12.2020 20:06 Ответить
Завхоз ОПи дерьмак з якимось чуваком відвідали "Десну".
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12.12.2020 20:30 Ответить
на мендельштрассе двоевластие...
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12.12.2020 20:38 Ответить
А ось на засідання суду по справі "вбивць" П.Шеремета його і танками вже не затягнеш. Прийшов, насрав і злиняв - ось так називається позиція нашого "страуса". Ганьба !
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12.12.2020 20:50 Ответить
Ознайомилися і зразу відзвонились в москву
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12.12.2020 20:57 Ответить
Собирали материал для ГРУ и ФСБ. Так у России там есть свои шпионы. Зачем у них хлеб отбирать...
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12.12.2020 21:26 Ответить
Зе-дурачек все развлекаеться... Место того чтобы что то хоть сделать!
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12.12.2020 22:10 Ответить
Щоб "щось зробить", треба знать, ЩО і ЯК... А він тільки "мавпувать" уміє...
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13.12.2020 05:15 Ответить
лайкнул, не потому что мне нравится Зеленский и дЕрмак, а потому что понравилось современное оружие ,представленное президенту, дай Бог чтоб оно было на фронте тоже
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12.12.2020 22:24 Ответить
Ворог сидить в нашій хаті і сміється з нас.
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12.12.2020 23:11 Ответить
Представляю, как тошно нашим военным отчитываться перед ничтожествами и кремлёвскими холуями.... Понимаю их бешеное желание всадить пулю, куда надо...
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12.12.2020 23:32 Ответить
А на каком основании Дерьмак шляется по военным объектам?? У него допуск есть???
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13.12.2020 00:25 Ответить
Зеленський і Єрмак ознайомилися з роботою центру підготовки Сухопутних військ "Десна" - Цензор.НЕТ 5477
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13.12.2020 00:26 Ответить
конечно, завхоз должен знать о хозяйстве... ну и пусть бы посмотрел и доложил президенту... а то военные вместо того, чтобы отдыхать траву красили в ожидании завхоза...
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13.12.2020 08:31 Ответить
Устроили очередную фотосессию для Янелоха.
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13.12.2020 12:21 Ответить
А бубочка не всрався? Адже показали медичні авто виготовлені на заводах Пороха! І там Порох! Чрому не показали, як курсанти в 100 раз передивляються Голобородька, чи 1000 "квартал"? Чому не показали Сопливий вклад о оборону?
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13.12.2020 12:34 Ответить
Видать, обоим кончалыгам-уклонистам по кайфу, когда перед ними, вместо въехать прикладом в зубы, вытягивается в струнку, отдаёт честь и рапортует служивый люд.
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13.12.2020 12:36 Ответить
якщо в нашій арміїї все так добре, чому ніхто з тих, хто був на цих фото, не взутий в те, що поставляє до ЗС України фірма "Талан"?
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13.12.2020 14:40 Ответить
Че то я не помню,что бы Порошенко везде с собой тягал главу администрации.Ермак это смотрящий от ФСБ за зелей.
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13.12.2020 14:56 Ответить
Шо этот Кловун там делает? Хто его туда пустил. Он все вынюхает и сдаст макшаням.
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13.12.2020 16:15 Ответить
и снова-сиплый клоун-гланомандующий-в неуставной форме и без знаков различия...
у хама в Межигорье тоже отсутствовали Держзнаки Украиины,только на косяке гостевого домика-тризуб прикрученый саморезом посередине.
зэ-не президент,а резидент страны-агрессора.
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13.12.2020 17:19 Ответить
Где фотки из столовой?
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13.12.2020 22:01 Ответить
В лучших традициях гнилого совка. Показуха. Противно смотреть на этот гребанный цирк.
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14.12.2020 06:47 Ответить
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