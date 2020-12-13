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Новости Фото ДТП
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Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин. ФОТОрепортаж

По меньшей мере три аварии произошли на проспекте Льва Ландау в Харькове вечером 12 декабря: предварительно, водители не смогли удержать машины на покрытом льдом мосту.

По подсчетам корреспондента Суспільного на Коммунальном мосту в 19:00 стояли десять разбитых авто, передает Цензор.НЕТ. Аварии произошли на одном отрезке в сотню метров.

Машины стоят посреди дороги, так и прижаты к отбойникам. Расположены тремя группами.

В первой группе разбитых авто: два легковых Volkswagen, Toyota и рядом - внедорожник Mercedes. Через двадцать метров - микроавтобус Volkswagen, "Славута" и легковая Skoda. Еще дальше - "Москвич", кроссовер Mazda и легковая Toyota.

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Водители машин общения избегают. Пассажир легковушки Volkswagen Александр Волков рассказал: ехал вместе с сыном, когда тот почувствовал, что машину заносит.

По предварительной информации, которая есть у спикера патрульной полиции Харьковщины Ангелины Диской, в течение двух часов на мосту по проспекту Льва Ландау произошли три аварии. Сколько именно автомобилей в них попали - цифру еще уточняет.

Как рассказали патрульные, которые оформляют ДТП, травмированных в результате этих столкновений нет.

Издание отмечает, что утром 12 декабря из-за гололеда на дорогах Харьковской области объявили желтый уровень опасности. Спасатели призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Также читайте: За минувшие сутки на территории Украины произошло 1435 ДТП: 8 человек погибли, еще 99 получили травмы, - патрульная полиция

По состоянию на 16:00 дорожники сообщают об "аномальных осадках" на юге Харьковщины: при минусовой температуре идет дождь. Водителей просят не выезжать на трассы в сторону Луганской области. Для борьбы с гололедом в регионе задействовали 144 машины и почти 200 работников: они засыпают дороги солью и реагентами. Переждать непогоду водители грузовиков могут на специальных стоянках.

Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 01
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 02
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 03
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 04
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 05

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Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин 06

Автор: 

гололедица (113) ДТП (7673) Харьков (7490)


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Топ комментарии
+12
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин - Цензор.НЕТ 9110
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13.12.2020 07:41
+6
Это - вчера вечером. А сейчас природа - как креветки в глазури. Моему винограду, судя по всему, каюк...
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
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13.12.2020 07:34
+5
У нас теж така =красота=.
https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637

Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region

Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal

Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
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13.12.2020 04:19
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😂
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13.12.2020 01:01 Ответить
Украду !
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13.12.2020 04:11 Ответить
Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин - Цензор.НЕТ 3766
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13.12.2020 12:30 Ответить
Ее форумчанка Лариса на авторской теме облагородила
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13.12.2020 12:31 Ответить
У нас теж така =красота=.
https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637

Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region

Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal

Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
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13.12.2020 04:19 Ответить
Без Кернеса наступила розруха )
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13.12.2020 06:32 Ответить
Кернес самый честный еврей,носит чисто еврейскую фамилию.Не то шо-Зеленский,Порошенко,Тимошенко,Бойко,Тягныбок,Добкин,Яценюк ит.д.
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13.12.2020 07:43 Ответить
Насчет Порошенко уточни или ты рупор паРаши?
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13.12.2020 08:34 Ответить
Это - вчера вечером. А сейчас природа - как креветки в глазури. Моему винограду, судя по всему, каюк...
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
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13.12.2020 07:34 Ответить
190 тысяч всего за гепу, половина бюджетников, которых ещё и фоткать просят
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13.12.2020 09:16 Ответить
Я ориентируюсь на другие цифры: 60% пришедших голосовали за кошерную мумию.
А также красноречив результат: недееспособная мумия мацоеда-наперсточника снова выбрана мэром "научной и культурной столицы"...
А то, что и как голосовал, кого там заставляли, вынуждали, фотографировали - *******. Я свой бюллетень попортил, потому что не нашел никого из тех, кого бы видел мэром. А ты пришел на участок???
Ну а гололед - то такэ. Уже плюсовая Т. К полудню отпотеет.
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13.12.2020 09:26 Ответить
А скільки з тих 60% було домальовано ти знаєш?
В Харкові ще з 2010 року, коли кернес нібито виграв вибори в авакова (хоча насправді - програв), було відпрацьовано систему фальсифікацій. Тож годі дивитися на ці умовні 60%, як кролик на удава.
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13.12.2020 13:54 Ответить
Ты так рассказываешь, словно винишь меня в тупости гепиных голосователей...
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13.12.2020 16:07 Ответить
Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин - Цензор.НЕТ 9110
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13.12.2020 07:41 Ответить
Венедіктова як схожа, одразу можна впізнати.
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13.12.2020 14:25 Ответить
тут, ще й у кольорі:Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин - Цензор.НЕТ 977
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14.12.2020 04:22 Ответить
без зимней резины сразу отправлять на штрафплощадку, за создание аварийной езды
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13.12.2020 09:15 Ответить
А она выручит??? Машина рыскает, шо обкуренная... единственное, шо выручает - через мое Элитное откуда-то из-за Ольховки из карьера 20-тонники по 40 тонн песка возят один за другим круглые сутки. Дорогу от моего дома до окружной (3 км) уже растопили и присыпали.
Шипы как-то помогли бы, но цеплять их на 2-3 случая за зиму и клацать по сухому асфальту остальное время - увольте-с...
На такую дорожную ситуацию зимняя резина - самообман
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13.12.2020 09:34 Ответить
Да выручит. При соблюдении скоростного режима и здравого смысла.
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13.12.2020 13:57 Ответить
здравым будет понимание и осознание отсутствия смысла и необходимости выезжать куда-либо в условиях гололедицы. Тогда и зимняя резина как раз впору. А так... слишком уж большие надежды на резину, шо на льду, шо в сексе. А она ж просто резина... к ней бы голову...
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13.12.2020 15:23 Ответить
відбійники чудової форми на харківських мостах
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13.12.2020 09:50 Ответить
Ты еще лавочек не видел... еврей за них почки на плаху положил. Одно к одному... лавочки, отбойнички, петуньи летом, дрмик деда мороза зимой...
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13.12.2020 15:27 Ответить
везет в запоре не будет не мороза не снега минимум месчц
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13.12.2020 22:28 Ответить
Слёты любителей летней резины.... дурачьё тянет до последнего ...
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14.12.2020 00:40 Ответить
 
 