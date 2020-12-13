Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин. ФОТОрепортаж

По меньшей мере три аварии произошли на проспекте Льва Ландау в Харькове вечером 12 декабря: предварительно, водители не смогли удержать машины на покрытом льдом мосту.

По подсчетам корреспондента Суспільного на Коммунальном мосту в 19:00 стояли десять разбитых авто, передает Цензор.НЕТ. Аварии произошли на одном отрезке в сотню метров.

Машины стоят посреди дороги, так и прижаты к отбойникам. Расположены тремя группами.

В первой группе разбитых авто: два легковых Volkswagen, Toyota и рядом - внедорожник Mercedes. Через двадцать метров - микроавтобус Volkswagen, "Славута" и легковая Skoda. Еще дальше - "Москвич", кроссовер Mazda и легковая Toyota.

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Водители машин общения избегают. Пассажир легковушки Volkswagen Александр Волков рассказал: ехал вместе с сыном, когда тот почувствовал, что машину заносит.

По предварительной информации, которая есть у спикера патрульной полиции Харьковщины Ангелины Диской, в течение двух часов на мосту по проспекту Льва Ландау произошли три аварии. Сколько именно автомобилей в них попали - цифру еще уточняет.

Как рассказали патрульные, которые оформляют ДТП, травмированных в результате этих столкновений нет.

Издание отмечает, что утром 12 декабря из-за гололеда на дорогах Харьковской области объявили желтый уровень опасности. Спасатели призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

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По состоянию на 16:00 дорожники сообщают об "аномальных осадках" на юге Харьковщины: при минусовой температуре идет дождь. Водителей просят не выезжать на трассы в сторону Луганской области. Для борьбы с гололедом в регионе задействовали 144 машины и почти 200 работников: они засыпают дороги солью и реагентами. Переждать непогоду водители грузовиков могут на специальных стоянках.











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