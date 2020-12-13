Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин. ФОТОрепортаж
По меньшей мере три аварии произошли на проспекте Льва Ландау в Харькове вечером 12 декабря: предварительно, водители не смогли удержать машины на покрытом льдом мосту.
По подсчетам корреспондента Суспільного на Коммунальном мосту в 19:00 стояли десять разбитых авто, передает Цензор.НЕТ. Аварии произошли на одном отрезке в сотню метров.
Машины стоят посреди дороги, так и прижаты к отбойникам. Расположены тремя группами.
В первой группе разбитых авто: два легковых Volkswagen, Toyota и рядом - внедорожник Mercedes. Через двадцать метров - микроавтобус Volkswagen, "Славута" и легковая Skoda. Еще дальше - "Москвич", кроссовер Mazda и легковая Toyota.
Водители машин общения избегают. Пассажир легковушки Volkswagen Александр Волков рассказал: ехал вместе с сыном, когда тот почувствовал, что машину заносит.
По предварительной информации, которая есть у спикера патрульной полиции Харьковщины Ангелины Диской, в течение двух часов на мосту по проспекту Льва Ландау произошли три аварии. Сколько именно автомобилей в них попали - цифру еще уточняет.
Как рассказали патрульные, которые оформляют ДТП, травмированных в результате этих столкновений нет.
Издание отмечает, что утром 12 декабря из-за гололеда на дорогах Харьковской области объявили желтый уровень опасности. Спасатели призывают водителей быть внимательнее на дорогах.
По состоянию на 16:00 дорожники сообщают об "аномальных осадках" на юге Харьковщины: при минусовой температуре идет дождь. Водителей просят не выезжать на трассы в сторону Луганской области. Для борьбы с гололедом в регионе задействовали 144 машины и почти 200 работников: они засыпают дороги солью и реагентами. Переждать непогоду водители грузовиков могут на специальных стоянках.
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https://montreal.ctvnews.ca/get-ready-to-slip-as-freezing-rain-is-expected-in-montreal-and-the-region-1.5228637
Get ready to slip, as freezing rain is expected in Montreal and the region
Уже блищить усе, як дзеркало.
https://montrealgazette.com/news/local-news/weather-warning-brace-yourself-for-up-to-12-hours-of-freezing-rain-montreal
Brace yourself for several hours of freezing rain, Montreal
Вот, что бывает с городом, где мудрый ватный нарид выбирает в мэры мумию-наперсточника... тем более, из "этих"... теперь город ждет ману небесную, чтобы мацой дороги посыпало... тьашо... нарид же в сказки верит. Поверит и в гепину реинкарнацию... кашерный гепа переродится в свинью ...
А также красноречив результат: недееспособная мумия мацоеда-наперсточника снова выбрана мэром "научной и культурной столицы"...
А то, что и как голосовал, кого там заставляли, вынуждали, фотографировали - *******. Я свой бюллетень попортил, потому что не нашел никого из тех, кого бы видел мэром. А ты пришел на участок???
Ну а гололед - то такэ. Уже плюсовая Т. К полудню отпотеет.
В Харкові ще з 2010 року, коли кернес нібито виграв вибори в авакова (хоча насправді - програв), було відпрацьовано систему фальсифікацій. Тож годі дивитися на ці умовні 60%, як кролик на удава.
Шипы как-то помогли бы, но цеплять их на 2-3 случая за зиму и клацать по сухому асфальту остальное время - увольте-с...
На такую дорожную ситуацию зимняя резина - самообман