Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж
Командиры британской 12-й бронетанковой пехотной бригады и украинской "Холодный Яр" договорились о начале обмена приобретенным боевым опытом и организации тренировок личного состава.
Командир 12-й бронетанковой пехотной бригады британской армии бригадный генерал Джо Баттерфилл прибыл с дружественным визитом в отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Во время встречи командир бригады полковник Дмитрий Брижинский и его британский коллега обсудили возможные направления сотрудничества военных частей в пределах военного сотрудничества между Великобританией и Украиной. Во встрече также принял участие руководитель операции Orbital в Украине полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства Джонатан Китсон.
В результате обсуждения Джо Баттерфилл и Дмитрий Брижинский договорились о возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей.
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А решта, напевне, точно так.
Реальность в таких случаях совсем другая.
При проведении очередного совместного брифинга (г. Киев), о продолжении работы и уточнении программы Orbital, британский генерал, конечно покивал головой и со всеми согласился.
Вот только поинтересовался, а какое подразделение совсем недавно вернулось из зоны ООС и опять готовится к заходу обратно.
Из всех, полуразваленных, неукомплектованых, неДОукомплектованных военных организмов, великие фюреры из генитального штаба, вспомнили про 93-ю бригаду.
Учитывая что, подразделения бригады, уже прошли фазу индивидуальной подготовки и перешли в фазу коллективной подготовки на уровне первичных подразделений, РАЗРЕШИЛИ посетить Черкасские болота (не путать с г. Черкассы).
Вот там и прозвучала, заранее подготовленная фраза о "возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей".
В качестве наблюдателей - это представители штаба бригады, а не сами пехотные или танковые подразделения 12 брпбр.
Почему?
А потому что, данная войсковая часть, не заявлена в пересечении государственной границы Украины и временного нахождения здесь (со штатным вооружением) на период 2020 года (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №34/2020).
Учения "ПЗМ" («Партнерство заради миру»), это многонациональные учения, совсем другой направленности и имеют абсолютно другую спецификацию. Да и полигон для для них вполне достаточный.
Пока, они танки и БМП (британцы) перетащат в район ППД 93-й бригады - декабрь закончится.
Сегодня уже 13-е.
А вот офицеров, спокойно могут включить в состав мисии Orbital, для посещения. Это, не будет считаться нарушением.
Так, може, найближчі якраз у 2021 і заявлять тоді, ні ?
Або зараз поспостерігають, а потім захочуть взяти участь ...
"Потрогать" глазами происхождение и формирование "бардака" (проведение тактических учений) - могут.
Поползать и покататься-пострелять - категорическое НЕТ.
К тому моменту, Девятая зомбр, уйдёт в ООС.
Если интересно просмотрите))))
Ой, такий вогняно-рудий хлопець !
Приїжджайте, британці.
сьездит взвод побегают и через полгода
на дембель и все
преподаватель в училище военном пару десятков
сержантов в учебках это обмен опытом