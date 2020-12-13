Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Командиры британской 12-й бронетанковой пехотной бригады и украинской "Холодный Яр" договорились о начале обмена приобретенным боевым опытом и организации тренировок личного состава.

Командир 12-й бронетанковой пехотной бригады британской армии бригадный генерал Джо Баттерфилл прибыл с дружественным визитом в отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Во время встречи командир бригады полковник Дмитрий Брижинский и его британский коллега обсудили возможные направления сотрудничества военных частей в пределах военного сотрудничества между Великобританией и Украиной. Во встрече также принял участие руководитель операции Orbital в Украине полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства Джонатан Китсон.

В результате обсуждения Джо Баттерфилл и Дмитрий Брижинский договорились о возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей.

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