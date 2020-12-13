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Новости Фото Агрессия России против Украины
13 020 28

Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Командиры британской 12-й бронетанковой пехотной бригады и украинской "Холодный Яр" договорились о начале обмена приобретенным боевым опытом и организации тренировок личного состава.

Командир 12-й бронетанковой пехотной бригады британской армии бригадный генерал Джо Баттерфилл прибыл с дружественным визитом в отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Во время встречи командир бригады полковник Дмитрий Брижинский и его британский коллега обсудили возможные направления сотрудничества военных частей в пределах военного сотрудничества между Великобританией и Украиной. Во встрече также принял участие руководитель операции Orbital в Украине полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства Джонатан Китсон.

В результате обсуждения Джо Баттерфилл и Дмитрий Брижинский договорились о возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей.

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Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 01
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 02
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 03
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 04
Фото: armyinform.com.ua

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Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 05
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 06
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 07
Фото: armyinform.com.ua
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве 08
Фото: armyinform.com.ua

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Автор: 

Великобритания (4964) оборона (5205) сотрудничество (749) 93 отдельная механизированная бригада (294) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+14
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 9515
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13.12.2020 06:48
+12
Wellcome,Britains!
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13.12.2020 08:21
+9
простите но это бред полный. не могут договориться командиры в/ч. никак и ни о чем.
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13.12.2020 01:29
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простите но это бред полный. не могут договориться командиры в/ч. никак и ни о чем.
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13.12.2020 01:29 Ответить
Ой, наш Вася сказал - а приезжайте к нам на учения, типа посмотреть. Ихний Джон говорит ОК я пришлю запрос через МИД. После выпили по рюмке, а пИсатели обиделись, что им не налили.
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13.12.2020 02:22 Ответить
Ну, взагалі-то, не Вася, а Дмитро. І не Джон - а Джо.
А решта, напевне, точно так.
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13.12.2020 02:44 Ответить
Ну не совсем так, как написал выше https://censor.net/ru/user/285429. ))))
Реальность в таких случаях совсем другая.
При проведении очередного совместного брифинга (г. Киев), о продолжении работы и уточнении программы Orbital, британский генерал, конечно покивал головой и со всеми согласился.
Вот только поинтересовался, а какое подразделение совсем недавно вернулось из зоны ООС и опять готовится к заходу обратно.
Из всех, полуразваленных, неукомплектованых, неДОукомплектованных военных организмов, великие фюреры из генитального штаба, вспомнили про 93-ю бригаду.
Учитывая что, подразделения бригады, уже прошли фазу индивидуальной подготовки и перешли в фазу коллективной подготовки на уровне первичных подразделений, РАЗРЕШИЛИ посетить Черкасские болота (не путать с г. Черкассы).
Вот там и прозвучала, заранее подготовленная фраза о "возможном участии военнослужащих 12-й бронетанковой пехотной бригады в ближайших тактических учениях бригады "Холодный Яр" в качестве наблюдателей".
В качестве наблюдателей - это представители штаба бригады, а не сами пехотные или танковые подразделения 12 брпбр.
Почему?
А потому что, данная войсковая часть, не заявлена в пересечении государственной границы Украины и временного нахождения здесь (со штатным вооружением) на период 2020 года (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №34/2020).
Учения "ПЗМ" («Партнерство заради миру»), это многонациональные учения, совсем другой направленности и имеют абсолютно другую спецификацию. Да и полигон для для них вполне достаточный.
Пока, они танки и БМП (британцы) перетащат в район ППД 93-й бригады - декабрь закончится.
Сегодня уже 13-е.
А вот офицеров, спокойно могут включить в состав мисии Orbital, для посещения. Это, не будет считаться нарушением.
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13.12.2020 17:15 Ответить
Дякую за інформацію.
Так, може, найближчі якраз у 2021 і заявлять тоді, ні ?
Або зараз поспостерігають, а потім захочуть взяти участь ...
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13.12.2020 23:43 Ответить
Из личного опыта - НЕТ.
"Потрогать" глазами происхождение и формирование "бардака" (проведение тактических учений) - могут.
Поползать и покататься-пострелять - категорическое НЕТ.
К тому моменту, Девятая зомбр, уйдёт в ООС.
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14.12.2020 10:48 Ответить
Там на ветке "Дело генерала Назарова" - прецедент, который может иметь последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко, я веду локальное сражение.
Если интересно просмотрите))))
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14.12.2020 23:11 Ответить
Досвід військових дій безцінний і британці молодці, що цікавляться.
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13.12.2020 08:06 Ответить
твоі не..твоі с дозволу ***** бук в украіну приперли і самолет гражданський збили..топай звідсіля стрелок москальський.
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13.12.2020 13:44 Ответить
Дякую за фотки.
Ой, такий вогняно-рудий хлопець !
Приїжджайте, британці.
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13.12.2020 02:42 Ответить
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6554
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13.12.2020 05:32 Ответить
блин, чикатилА вылитый
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13.12.2020 08:46 Ответить
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6165
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13.12.2020 06:43 Ответить
Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 9515
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13.12.2020 06:48 Ответить
Wellcome,Britains!
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13.12.2020 08:21 Ответить
у британця руки в кишенях....
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13.12.2020 08:39 Ответить
Після того, як узнав про мужність наших вояків, перевіряв чи свої балабони на місці.
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13.12.2020 08:56 Ответить
и бородатые есть. но тем не менее, британцы и немцы куда более эффективные солдаты в бою, чем русские. впрочем, война за освобождение оккупированных Россией территорий покажет
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13.12.2020 15:01 Ответить
Договорились напрямую о сотрудничестве. А место сотрудничества избрали посередине, т.е. на территории Германии?
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13.12.2020 08:55 Ответить
Знаем кто кого предаст первым, знаем!
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13.12.2020 09:17 Ответить
очередной фейк
сьездит взвод побегают и через полгода
на дембель и все
преподаватель в училище военном пару десятков
сержантов в учебках это обмен опытом
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13.12.2020 09:38 Ответить
well, yes of course, but what's the use?
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13.12.2020 10:34 Ответить
А потом всю бригаду будет штурмовать сбу - как международных террористов - было уже, знаем - подготовка операции ГУР мо по освобождению наших пленных в подвалах донецка.
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13.12.2020 13:14 Ответить
в сбу служиш .. чи ермаку жопу витираеш.
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13.12.2020 13:45 Ответить
совместные учения со странами Нато помогут нашим с нато бить русских при освобождении оккупированных территорий.
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13.12.2020 14:58 Ответить
невже наші англійський вивчили?
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13.12.2020 19:32 Ответить
 
 