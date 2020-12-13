В Луцком погранотряде увековечили память воинов-пограничников Гулюка и Киричука, погибших на Донбассе. ФОТОрепортаж

В управлении Луцкого пограничного отряда при участии митрополита Михаила и военного духовенства в память о военнослужащих, погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины, открыли уголок памяти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В фойе оборудовано церемониальное место с колоколом памяти и стендами, на которых показаны истории двух пограничников отряда, жизнь которых так рано оборвала война. На стене находятся портреты, на которых заслуженный художник Украины Андрей Холоменюк увековечил Сергея Гулюка и Сергея Киричука. Ребята в 2014 году одними из первых отправились в составе оперативно-боевой пограничной комендатуры на защиту восточных рубежей страны. Там, к сожалению, оба погибли в июле того же года, выполняя боевые задачи.

"Наши Сергеи прошли свой крестный путь, поэтому на стене есть" Распятие ". Картины и фотографии из их жизни будут напоминать нам о том, что они были нашими собратьями. Проходя через этот зал, мы будем видеть их лица, жизненные истории и вспоминать наших воинов-пограничников. Боевые побратимы и персонал отряда смогут склонять головы в знак уважения погибших бойцов за свободу и независимость родной земли ", - отметил начальник Луцкого пограничного отряда полковник Олег Вовк.

Митрополит Михаил отслужил панихиду по погибшим воинам и освятил уголок памяти. Героев, погибших на востоке Украины, почтили минутой молчания.

Кроме этого отмечается, что на мероприятии присутствовали родные Сергея Киричука и Сергея Гулюка. Они все эти годы живут с ощущением невозвратной потери. У одного Сергея осталось сиротами трое детей, а у другого без родного и любящего человека - младшие брат и сестра.

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