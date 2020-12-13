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Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 12 декабря, полиция Вашингтона задержала 23 участников акций сторонников и противников Дональда Трампа. В ходе акций есть задержанные и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал информирует, что шесть граждан совершили нападения на полицейских, десять - напали на других граждан. Также четырех митингующих задержали за участие в беспорядках.

По информации местных СМИ, девять человек получили ранения, в том числе четверо — ножевые. Кроме того, полиция провела не менее 23 арестов.

This was first of a few arrests at BLMPlaza. No one knows reason #DCProtests #DefendDC pic.twitter.com/wrYDz5NI9O

— ChuckModi (@ChuckModi1) December 12, 2020

I’m at BLM Plaza, where a contingent of anti-Trump protesters with shields and umbrellas are preparing to march. They’re heading to McPherson Sq to meet another group that was recently rushed by a group of Proud Boys. I could hear fireworks shoot off from blocks away. #DCprotests pic.twitter.com/CWOMMsQwiV

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

This is the police line at BLM Plaza, which is still blocked off between H and Eye St. The fence defenders are playing "Welcome to DC" and hanging tight as fireworks and other explosions continue to burst to the east. #DCprotests pic.twitter.com/tV9sVYqulU

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Police pepper sprayed a handful of protesters at the corner of 13th and K St, as bike cops used their bikes to push and jostle the crowd, chanting "move back!" I saw at least 3 people being treated by medics after. #DCProtests pic.twitter.com/gBE07qdaPW

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил иск Трампа об отмене результата президентских выборов в Висконсине

Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Оппоненты Трампа разместились около Black Lives Matter Plaza.

Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 01
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 02

Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 03
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 04
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 05
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 06
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 07
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 08
Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных 09

После начала стычек между протестующими полиция оттеснила толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.

Также NBC сообщает, что в городе Олимпия (штат Вашингтон) один человек получил огнестрельное ранение после того, как во время акций в поддержку и против Трампа произошли столкновения и была открыта стрельба.

А в Вашингтоне тяжелые ранения в ходе акций получили четыре человека.

Читайте также: Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.

Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

Автор: 

протест (5858) США (26763) Вашингтон (92) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+57
Полиция должна внимательно отлавливать рашистских диверсантов, мишкиных-башировых ,они там точно есть
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13.12.2020 13:02
+33
Те, що ви живете у серці України не означає, що Україна живе у Вашому серці. А все ж цікаво, звідки, з якого каналу, чи методички оце ваше твердження, що Байден - педфіл і з він знищив чийсь бізнес? Ці твердження - всім відомі штампи кацапської пропаганди. 😊
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13.12.2020 13:19
+31
Была у меня, конечно, слабая надежда на то, здравый смысл возобладает в рыжей черепушке Трампа, но, увы! Думаю, у него и нашего клована одинаковое представление о способе передачи власти. О цивилизованном варианте речь не идет, менталитет не тот.
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13.12.2020 13:07
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Убедительная аналитика о невозможности фатсификаций http://www.youtube.com/watch?v=AbtnwnRkaGg
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14.12.2020 10:57 Ответить
одни борцуны с фашизмом уже на донбассе борятся с фашизмом. теперь следующие борцуны с фашизмом в США начинают бороться с фашизмом. а теперь, дети, угадайте почерк автора с 1 раза.
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14.12.2020 19:50 Ответить
сторонники трампа сторонники нетрампа....... Боже какой примитив..... как у нас загречку или
бубочки 73-х процентные......... тут уже отметили "почерк" и думаю спецслужбам нужно внима-
тельно отслеживать тех кто "разгоняет" волну и в толпе тех кто стреляет во все стороны вклю
чая полицию..........
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15.12.2020 01:00 Ответить
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