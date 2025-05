Протесты сторонников и противников Трампа прошли в Вашингтоне: есть раненные, десятки задержанных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 12 декабря, полиция Вашингтона задержала 23 участников акций сторонников и противников Дональда Трампа. В ходе акций есть задержанные и пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал информирует, что шесть граждан совершили нападения на полицейских, десять - напали на других граждан. Также четырех митингующих задержали за участие в беспорядках.

По информации местных СМИ, девять человек получили ранения, в том числе четверо — ножевые. Кроме того, полиция провела не менее 23 арестов.

This was first of a few arrests at BLMPlaza. No one knows reason #DCProtests #DefendDC pic.twitter.com/wrYDz5NI9O — ChuckModi (@ChuckModi1) December 12, 2020

I’m at BLM Plaza, where a contingent of anti-Trump protesters with shields and umbrellas are preparing to march. They’re heading to McPherson Sq to meet another group that was recently rushed by a group of Proud Boys. I could hear fireworks shoot off from blocks away. #DCprotests pic.twitter.com/CWOMMsQwiV — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

This is the police line at BLM Plaza, which is still blocked off between H and Eye St. The fence defenders are playing "Welcome to DC" and hanging tight as fireworks and other explosions continue to burst to the east. #DCprotests pic.twitter.com/tV9sVYqulU — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Police pepper sprayed a handful of protesters at the corner of 13th and K St, as bike cops used their bikes to push and jostle the crowd, chanting "move back!" I saw at least 3 people being treated by medics after. #DCProtests pic.twitter.com/gBE07qdaPW — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Оппоненты Трампа разместились около Black Lives Matter Plaza.



















После начала стычек между протестующими полиция оттеснила толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.

Также NBC сообщает, что в городе Олимпия (штат Вашингтон) один человек получил огнестрельное ранение после того, как во время акций в поддержку и против Трампа произошли столкновения и была открыта стрельба.

А в Вашингтоне тяжелые ранения в ходе акций получили четыре человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.

Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.