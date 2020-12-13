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Новости Фото ДТП
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Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж

В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина и 14-летний подросток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения 46-летний водитель авто "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Также травмы получил 47-летний водитель "Renault". Его госпитализировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Hyundai погиб в результате столкновения с деревом в Днепровском районе столицы, - ГСЧС. ФОТО

Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП под Киевом 01
Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП под Киевом 02
Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП под Киевом 03

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Автор: 

ДТП (7676) Киевская область (4147) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+11
Игорь, ВАЗ (особенно старый) - это просто консервная банка без пассивных систем безопасности. Даже старенькая 15ти летняя иномарка гораздо лучше защитит водителя и пассажиров.
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13.12.2020 16:44
+9
При чем тут вообще ВАЗ и сколько ему лет? Он ехал себе, никого не трогал, и тут к нему в лоб прилетает Рено
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13.12.2020 16:30
+8
Просто скільки бачив євробляхерів- практично всі неадеквати.
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13.12.2020 16:45
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Страница 2 из 2
Ти сам ДУБИНА ! Читати умієш , то перечитай іще раз хто правила порушив , а потім інших ображай ! Це ділянка перед розвилкою на Українку , а машини так стоять тому , що є закони фізики , правда тобі цього не зрозуміти пиши далі , "писюн" !
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13.12.2020 20:43 Ответить
специалисты ....ть !!! иди в школу учи ФИЗИКУ за 6 кл. там учитель расскажет , что такое МАССА , ЦЕТРОБЕЖНАЯ сила , сила ИНЕРЦИИ , сила ТРЕНИЯ !!!
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13.12.2020 18:24 Ответить
А суть в том, если б людям дать возможность доступно растаможить авто, ехали б они не на ЖИГУЛях, были бы все живы 100%
Но нет, набивают карманы, а украинци разбиваются на тавриях и жигулях.
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13.12.2020 19:17 Ответить
В современных машинах, подушки (защита) качественно срабатываю только раз! После замены, их КПД падает процентов на 40-50, а что там с этими бляхами было до того как они попали в Украину, один Бог знает!
И еще. Если в США, трейлер или ЖД вагон с новыми машинами попадает в аварию, то независимо от состояния машин после аварии все идут на свалку, так как малейшее нарушении соосности уже является аварийно опасным!
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13.12.2020 20:18 Ответить
какие в ср..ку подушки, толщина металла, жигули весит 750кг, иномарка 1500, толщина и прочность металла спасает жизнь а не подушки. На спорткарах ты видел подушки? Может на формуле 1 подушки есть? там по кузову везде усилители. В иномарках, загляни в корпус двери, внутрь - и ты увидеш там трубы усилители 30мм - они спасают жизнь. И не пиши то в чем дуб
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13.12.2020 20:27 Ответить
у мене п"ять іномарок і три жигулі на пам"ять про молодість тепер детальніше розкажи мені про лушпайку рено вагою 1500 кг бо те що розбите стоїть важить максимум 900 щоб зрозуміти чому так сталося не у двері зазирай , а у підручник фізики якщо грошей немає на книжку - напиши адресу , я тобі вишлю
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13.12.2020 20:52 Ответить
Кто обычно покупает рено пежо ситроен? Те кому в этой жизни еще многое чего не понять
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13.12.2020 21:03 Ответить
Ну а я тут до чого?
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13.12.2020 21:16 Ответить
О да ты совсем тугой. Толщина металла как раз т убивает..Я смотрю ты ещё тупорылой совквой закалки мол на ВОлге толщина металла 2мм и у неё тольок крыло помялось а иномарка в смятку. Тугие своки не понимают что иномарка специально в смятку, так как кузов поглощает энергию удара и деформируеца, а Волга с виду целая, а в середине все трупы потому что вся энергия удара ушла на пассажира. Ох и тугодумные совки..
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14.12.2020 09:03 Ответить
"толщина металла как раз убивает" идиот, что тут скажеш.

Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 5519
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14.12.2020 17:50 Ответить
в танках броню нужно тоньше делать. чем тоньше броня лучше будет поглощать энергию прилетевшего снаряда, да клоун?
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14.12.2020 18:21 Ответить
Жигули весят не 750, а 955 килограмм! Это во первых!
А во вторых! Сам пенек научись читать то что реально написано, а не то что в голове шизирует. Я про жигули вообще не вспоминал, качество новых иномарк под сомнение не ставил, а написал что барахло БУ, это барахло БУ и н более того.
Попробуй еще раз перечитать то что я написал, раз с первого раза не дошло!..
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13.12.2020 20:52 Ответить
В твоей палате сегодня не проветривали? Не все могут позволить себе новый мерседес. Любая б.у. иномарка безопаснее ваза или таврии, любая. Подушки безопасности (в которых есть сомнения что стреляны), и пиропатроны преднатяжителей - все заменяется.
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13.12.2020 21:22 Ответить
Вся Европа ездит на недорогих нормальных авто
А в Украине набрали тролей в СМИ и они народу втюхивают сказки
Уже начали меня оскорблять , бо нет у них других аргументов 😀😀😀
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13.12.2020 21:50 Ответить
Да шо Вы чушь пишите ???

Вы сами эти машина видели в ЕС
ОППЕЛЬ ИНСИГНИЯ - 8 лет - 10 тысяч - предыдущий один хозяин в Италии
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 2278
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13.12.2020 21:29 Ответить
А что ж европейци такие тупые?! Такие класные машины, абсолютно "исправные" на которых ещё можно ездить и ездить, да берут и в Украину спихивают?
А сэкономить, а самим еще десять лет поездить?... Вот на хрена они на новые машины тратятся?! На деревне (с машинами) ж все окей!..
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13.12.2020 21:51 Ответить
Может потому что у европейцев минимальная зарплата позволяет менять машину раз в 6 лет.
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13.12.2020 21:56 Ответить
100 баллов
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13.12.2020 22:00 Ответить
А ресурсы экономить экологического блага ради? Производство одного нового автомобиля, это огромное количество выброшенных в атмосферу парниковых газов!
А Европа-ж так "переживает" за это дело...
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13.12.2020 22:15 Ответить
Если говорить серьезно , то Украина очень отстала от Европы и Словакии в т ч
И мне обидно за Украину . Но олигарзи и автобарыги в Украине имеют столько, сколько никогда бы не имели в Европе , а народ все терпит ( ещё и со мной спорят)
В Словакии 5 крупнейших автозаводов лучших мировых марок. На 5 млн граждан .
160 авто в год выпускают на каждого гражданина
Вот Вам видео нового завода . Украине и не снилось такое

https://youtu.be/eMka0tGDfnI
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13.12.2020 22:34 Ответить
Парниковые газы то на заводах АвтоЗАЗ, а Европа давно производит электромобили. Они за экологичность, по всему миру строят сборочные цехи Теслы. Автопроизводители отказались от дизеля, некоторые отказываются от бензинки. В Германии, в центр Берлина вьезд дизеля ЗАПРЕЩЕН! Так власть заботится о здоровье своих граждан. А у нас заботится как бы набить карманы, и ободрать и без того обнищавшее население.
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14.12.2020 00:55 Ответить
Я имел ввиду, не выбросы отработных газов двигателями автомобилей, а выбросы парниковых газов, в процессе изготовления самого автомобиля, до того, как он выедет на дорогу.
Кстати, и производство самих электромобилей тоже сопровождается не только такими же вредными выбросами, а ещё даже большими. за счет значительно больших технологических затрат на производство акумуляторов.
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14.12.2020 08:45 Ответить
А почему в самой бедной стране Европы, самые дорогие авто?
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13.12.2020 22:00 Ответить
100 баллов
Так ещё и ВАСАДЗЕ стал собирать опять ВАЗ в Запорожье В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!!!
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13.12.2020 22:02 Ответить
от нерублюсь, почему украинцы должны убиваться на тазах, тавриях. Почему не дать людям возможность доступно расстаможить авто. Товарищ слюни пускает, мол хлам б.у, Volvo XC90 с 2002 года в них при ДТП не погиб ни один человек!
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13.12.2020 22:09 Ответить
Я второй год на форуме пытаюсь это объяснить людям . Тролям явно платят , они и машин могут не иметь .

Заглядывайте на Автотему ( авторские темы) , там аккумулируется материал про авто.
кроме вопросов с евробляхами , есть нарушения по людям, постоянно работающим зарубежом и имеющим авто. Своими указами власть просто выталкивает людей из Украины
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13.12.2020 22:20 Ответить
Ага Опель с фиатовским мотором и пробег за 200 тыс. У него ресурс уже выработан на 70%, евробляхи это как правило старый ломучий хлам намного проще и выгодней купить подержанный авто в штатах, там хоть историю его можно отследить и пробег не сматывают
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13.12.2020 23:19 Ответить
Ой, только не надо агитировать за битки из Америки 😀😀😀
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13.12.2020 23:42 Ответить
В Америке не только битки продаются, а даже если и битки то чем они хуже евробитков слепленных из говна. В штатах хотябы видно что ты покупаешь в отличии от европы
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14.12.2020 07:39 Ответить
Рекомендую поизучать автосайт крупнейшей компании https://www.aaaauto.sk/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=aaa-web&utm_campaign=sk-aaa-brand&bsw=49&gclid=EAIaIQobChMIybDf9NjL7QIViBoGAB2eOgB5EAAYASAAEgJPjfD_BwE
Для эрудиции
Так вот, БАРЫГИ , протащившие закон про евробляхи , у этой компании берут машины и везут в Украину, а украинцы покупают у автобарыг дороже , чем европейцы на 5000 евро ( минимум)
Берёте словацкий сайт и сравниваете цены в Украине у торгошей 😀😀😀
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13.12.2020 21:35 Ответить
Учитывая вашу активность на эту тему, предполагаю у вас меркантильный интерес. Или вы сами, или кто то из ваших родственников, просто банально на этом металоломе зарабатывают
А деньги, как известно, не пахнут!..
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13.12.2020 21:55 Ответить
Моя активность - это просто вопрос принципа
Не люблю , что автобарыги делают из украинцев идиотов
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13.12.2020 21:57 Ответить
Если учесть, что барыги на одной только "зелёной энергетике" в ближайшие годы гавкнут украинцев на миллиарды долларов, может они куда большие сволочи чем автобарыги?
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13.12.2020 22:08 Ответить
Все хороши - сделали из людей рабов и лохов и везде их имеют
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13.12.2020 22:22 Ответить
Кстати, раз Вы пришли к такому выводу, то я делаю вывод , что Вы к бизнесу не имеете никакого отношения. Скорее всего Вы человек нанятый на работу или на пенсии
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13.12.2020 21:59 Ответить
А как это связано?! Род занятий, и предположение о возможной личной заинтиресованости человека в чем то?!
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13.12.2020 22:24 Ответить
Бо бизнесмен бы такого не написал
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13.12.2020 22:28 Ответить
Тут масса народа в глаза не видела нормальных недорогих иномарок, но поливает их почем свет и хвалит ВАЗ
ЗНАЧИТ ВАЗ им ХОРОШО ПЛАТИТ 😀😀😀
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13.12.2020 20:55 Ответить
Зараз від сміху умру " нормальная недорогая иномарка " Та були б у нині вже покійного власника жигуля гроші він би давно ту машину поміняв . Одна проблема- потрібно порахувати скільки життів простій людині в Укракїні потрібно прожити щоб відкласти на " недорогу іномарку " , а європомийниці ( зломки , утопленики , битки ) вважати за авто може тільки неадекват
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13.12.2020 21:14 Ответить
Вот и упирайте себе на здоровье , нечего театр устраивать 😀😀😀
В Словакии все авто берут в кредит под 1-3 процента годовых ( практически нет процентов) . НИКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ ОТКЛАДЫВАТЬ ( морозить деньги ) .
А в Украине Вы развели васадзе , банкиров, олигархов и ездите на дерьме
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13.12.2020 21:22 Ответить
А що і куди "упирати" потрібно ? Пишіть трішки ясніше ! Ну а щодо того хто на чому їздить - щоб Ви мали змогу їздити на тому чим користуюся я , тоді зрозумієте яке "дерьмо" усі ваші євробляхи !
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13.12.2020 22:17 Ответить
😀😀😀
Точно , на такой авто не ездила
Чоловік і 14-річний підліток загинули у ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 6306
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13.12.2020 22:27 Ответить
Точно таким євро 7 і буде , так що великий словацький автопром вже на старті так зрозумів що Ви приймали участь у тестовому заїзді
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13.12.2020 23:36 Ответить
У Софии-Марии, очевидно бизнес на евробляхах, отсюда и такая активная реакция.
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13.12.2020 21:57 Ответить
У меня строительные вопросы и весь форум это знает
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13.12.2020 22:00 Ответить
Манія величі про "весь форум " це вже точно діагноз ще потрібно добавити до будівельного бізнесу згадку про авіаційний , правда змінити модельний ряд - дуглас нині не актуально
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13.12.2020 22:13 Ответить
Шановні водії і "дотичні до них" коментатори - проблема не в металі із якого зроблене авто чи в наявності/відсутності засобів активної/пасивної безпеки. Проблема, як говорив професор Преображенський ("Собаче серце", Булгаков), в головах! Бо ж, якщо автомобілем керує не водій, а "прокладка між сидінням та кермом", то матимемо такі і подібні ДТП. Просто, виконуйте ПДР і буде вам щастя! Вони ж, як відомо, кров"ю написсані...
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14.12.2020 10:12 Ответить
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