Мужчина и 14-летний подросток погибли в ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж
В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина и 14-летний подросток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения 46-летний водитель авто "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в полиции.
Также травмы получил 47-летний водитель "Renault". Его госпитализировали.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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Но нет, набивают карманы, а украинци разбиваются на тавриях и жигулях.
И еще. Если в США, трейлер или ЖД вагон с новыми машинами попадает в аварию, то независимо от состояния машин после аварии все идут на свалку, так как малейшее нарушении соосности уже является аварийно опасным!
А во вторых! Сам пенек научись читать то что реально написано, а не то что в голове шизирует. Я про жигули вообще не вспоминал, качество новых иномарк под сомнение не ставил, а написал что барахло БУ, это барахло БУ и н более того.
Попробуй еще раз перечитать то что я написал, раз с первого раза не дошло!..
А в Украине набрали тролей в СМИ и они народу втюхивают сказки
Уже начали меня оскорблять , бо нет у них других аргументов 😀😀😀
Вы сами эти машина видели в ЕС
ОППЕЛЬ ИНСИГНИЯ - 8 лет - 10 тысяч - предыдущий один хозяин в Италии
А сэкономить, а самим еще десять лет поездить?... Вот на хрена они на новые машины тратятся?! На деревне (с машинами) ж все окей!..
А Европа-ж так "переживает" за это дело...
И мне обидно за Украину . Но олигарзи и автобарыги в Украине имеют столько, сколько никогда бы не имели в Европе , а народ все терпит ( ещё и со мной спорят)
В Словакии 5 крупнейших автозаводов лучших мировых марок. На 5 млн граждан .
160 авто в год выпускают на каждого гражданина
Вот Вам видео нового завода . Украине и не снилось такое
https://youtu.be/eMka0tGDfnI
Кстати, и производство самих электромобилей тоже сопровождается не только такими же вредными выбросами, а ещё даже большими. за счет значительно больших технологических затрат на производство акумуляторов.
Так ещё и ВАСАДЗЕ стал собирать опять ВАЗ в Запорожье В ПЕРИОД ВОЙНЫ!!!!!
Заглядывайте на Автотему ( авторские темы) , там аккумулируется материал про авто.
кроме вопросов с евробляхами , есть нарушения по людям, постоянно работающим зарубежом и имеющим авто. Своими указами власть просто выталкивает людей из Украины
Для эрудиции
Так вот, БАРЫГИ , протащившие закон про евробляхи , у этой компании берут машины и везут в Украину, а украинцы покупают у автобарыг дороже , чем европейцы на 5000 евро ( минимум)
Берёте словацкий сайт и сравниваете цены в Украине у торгошей 😀😀😀
А деньги, как известно, не пахнут!..
Не люблю , что автобарыги делают из украинцев идиотов
ЗНАЧИТ ВАЗ им ХОРОШО ПЛАТИТ 😀😀😀
В Словакии все авто берут в кредит под 1-3 процента годовых ( практически нет процентов) . НИКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ ОТКЛАДЫВАТЬ ( морозить деньги ) .
А в Украине Вы развели васадзе , банкиров, олигархов и ездите на дерьме
Точно , на такой авто не ездила