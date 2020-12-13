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Презентовали руководство для ВСУ по охране памятников археологии в зоне боевых действий. ФОТО

Представили инструкцию для военнослужащих по охране археологических памятников в зоне боевых действий "Археологические памятники и война".

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация прошла в Украинском кризисном медиацентре.

Эти методические рекомендации в доступной форме вопросов и ответов ориентируют военных в ситуации, когда в зоне боевых действий возникает угроза уничтожения археологического наследия. Даются советы, что делать, если они увидят археологический памятник или вынуждены использовать его в качестве оборонных сооружений.

Презентовали руководство для ВСУ по охране памятников археологии в зоне боевых действий 01

Как отметил заместитель председателя Правления Союза археологов Украины, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и музееведения КНУ им. Тараса Шевченко Евгений Синица, археологические памятники и война - это действительно болезненная проблема. По его словам, государственные структуры медленно реагируют на подобное, поэтому именно представители общественного сектора (САУ) взялись за эту проблему.

"В книге несколько раз подчеркнуто, что угрозы археологическим памятникам вовсе не соспоставимы с угрозой для человеческой жизни. Поэтому все наши рекомендации касаются ситуаций, когда жизни военных ничего не угрожает. Мы хотим донести до военных: желательно минимизировать вред археологическим памятникам, но ради этого не нужно рисковать жизнью". - добавил он.

Синица сообщил, что в командовании ВСУ есть понимание проблемы. Кроме того, уже были ситуации когда украинские воины и саперы наталкивались на древние поселения или захоронения, и частично передавали эти материалы в Институт археологии и музеи.

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На востоке Украины из археологических памятников охраны требуют, в первую очередь, курганы и остатки древних поселений.

"Идея создать такое пособие возникла давно. Мы знакомы с подобными публикациями, которые созданы ЮНЕСКО, структурами ООН, военными структурами НАТО. В этих иностранных пособиях основное внимание обращают на юридический аспект этой проблемы. Собственно, первая часть нашего руководства и посвящена юридическим вопросам.

Во второй части содержатся рекомендации, что делать на месте боевых действий. То есть, если при оборудовании защитного сооружения, или еще каких-то действий, обнаружили археологический объект. А в конце брошюры приведены контактные данные музеев, находящихся неподалеку от зоны разграничения", - рассказал председатель Луганского подразделения САУ, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии НАН Украины Сергей Телиженко.

Он подчеркнул, что много археологов воевали в российско-украинской войне, они были привлечены к разработке рекомендаций.

Презентовали руководство для ВСУ по охране памятников археологии в зоне боевых действий 02

Союз археологов Украины составил такое пособие при поддержке Украинского культурного фонда. Текст пособия готовили профессиональные археологи - участники российско-украинской войны Александр Смирнов, Денис Гречко и Алексей Крютченко.

Следующим совместным проектом с УКФ будет составление списка памятников археологии, которые пострадали в ходе российско-украинской войны.

археолог (178) история (2017) военнослужащие (6149) УКФ (24)


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Топ комментарии
+5
І саме тому ти за совок агітував?- Не сміши.
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13.12.2020 21:23
+4
Типа, лезь под пули, но памятник спаси. Бред какой то.
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13.12.2020 20:56
+3
Нє, ну я просто дивуюся!
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13.12.2020 21:26
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Типа, лезь под пули, но памятник спаси. Бред какой то.
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13.12.2020 20:56 Ответить
А якщо то пам'ятник обожнюваному тобою Сраліну, Єлажєв?
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13.12.2020 21:03 Ответить
Якщо Сраліну, то нехай сєпари охороняють.
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13.12.2020 21:08 Ответить
О даєш! От що деактив чарівний з людьми робить.
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13.12.2020 21:10 Ответить
Я всегда был есть и буду за Украину.
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13.12.2020 21:20 Ответить
І саме тому ти за совок агітував?- Не сміши.
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13.12.2020 21:23 Ответить
Есть грешок, ну это было в прошлом.
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13.12.2020 21:24 Ответить
Нє, ну я просто дивуюся!
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13.12.2020 21:26 Ответить
Не тіш себе ілюзіями... "Воно" просто стало обережнішим, після деактивації...
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14.12.2020 01:52 Ответить
Типа, ты не фига не понял.

"В книге несколько раз подчеркнуто, что угрозы археологическим памятникам вовсе не соспоставимы с угрозой для человеческой жизни. Поэтому все наши рекомендации касаются ситуаций, когда жизни военных ничего не угрожает. Мы хотим донести до военных: желательно минимизировать вред археологическим памятникам, но ради этого не нужно рисковать жизнью"Источник: https://censor.net/ru/p3236688
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13.12.2020 22:21 Ответить
Напалм на даунбас, а потім будемо рятувати археологічні пам'ятки.
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13.12.2020 20:59 Ответить
Останній контракт.
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13.12.2020 21:09 Ответить
Цікаво, а сепаратюгам таку пам'ятку теж під розписку дадуть почитати?
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13.12.2020 22:07 Ответить
Там на том бамбасе всех памятников всего-то шахта им.звягильского и надмогильный столб сашке-курощупу... аааа, ну еще зарытый пуп кабзонского и яйца Брагина, пострадавшие после ахметовского подрыва...
Ну такэ... на уши не натянешь
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13.12.2020 22:54 Ответить
Бред сивой кобылы..... неужели вы интеллектуалы думаете что командир взвода роты батальона полка будет читать вашу брошюру готовясь к наступательному или оборонительному бою? есть чоткие указивки по организации любого вида боя они расписаны в боевых уставах и наставлениях. так вот там ребятишки об археологии ни слова нету! я бы еще допустил чтобы ваша брошюра называлась охрана памятников архитектуры при строительстве различных объектов или что то в этом роде. что панове гроши некуда девать?
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13.12.2020 22:58 Ответить
Щось у мене гризе черв'ячок підозри, що подібні вказівки та брошурки видаються лише з однією метою, щоб потім була причина будь-якого неугодного солдата чи офіцера притягнути до відповідальності за, буцімто, навмисне пошкодження пам'ятника старовини (Леніна-Жукова!), що, мовляв, є прямим порушенням відповідних рекомендаційних нормативів.
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13.12.2020 23:43 Ответить
Война многих снесла с теплых,уютных диванов, но далеко не всех....
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14.12.2020 09:23 Ответить
Пам'ятники не бояться нейтронних бомб...
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11.02.2021 23:57 Ответить
 
 