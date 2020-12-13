Презентовали руководство для ВСУ по охране памятников археологии в зоне боевых действий. ФОТО

Представили инструкцию для военнослужащих по охране археологических памятников в зоне боевых действий "Археологические памятники и война".

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация прошла в Украинском кризисном медиацентре.

Эти методические рекомендации в доступной форме вопросов и ответов ориентируют военных в ситуации, когда в зоне боевых действий возникает угроза уничтожения археологического наследия. Даются советы, что делать, если они увидят археологический памятник или вынуждены использовать его в качестве оборонных сооружений.

Как отметил заместитель председателя Правления Союза археологов Украины, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и музееведения КНУ им. Тараса Шевченко Евгений Синица, археологические памятники и война - это действительно болезненная проблема. По его словам, государственные структуры медленно реагируют на подобное, поэтому именно представители общественного сектора (САУ) взялись за эту проблему.

"В книге несколько раз подчеркнуто, что угрозы археологическим памятникам вовсе не соспоставимы с угрозой для человеческой жизни. Поэтому все наши рекомендации касаются ситуаций, когда жизни военных ничего не угрожает. Мы хотим донести до военных: желательно минимизировать вред археологическим памятникам, но ради этого не нужно рисковать жизнью". - добавил он.

Синица сообщил, что в командовании ВСУ есть понимание проблемы. Кроме того, уже были ситуации когда украинские воины и саперы наталкивались на древние поселения или захоронения, и частично передавали эти материалы в Институт археологии и музеи.

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На востоке Украины из археологических памятников охраны требуют, в первую очередь, курганы и остатки древних поселений.

"Идея создать такое пособие возникла давно. Мы знакомы с подобными публикациями, которые созданы ЮНЕСКО, структурами ООН, военными структурами НАТО. В этих иностранных пособиях основное внимание обращают на юридический аспект этой проблемы. Собственно, первая часть нашего руководства и посвящена юридическим вопросам.

Во второй части содержатся рекомендации, что делать на месте боевых действий. То есть, если при оборудовании защитного сооружения, или еще каких-то действий, обнаружили археологический объект. А в конце брошюры приведены контактные данные музеев, находящихся неподалеку от зоны разграничения", - рассказал председатель Луганского подразделения САУ, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии НАН Украины Сергей Телиженко.

Он подчеркнул, что много археологов воевали в российско-украинской войне, они были привлечены к разработке рекомендаций.

Союз археологов Украины составил такое пособие при поддержке Украинского культурного фонда. Текст пособия готовили профессиональные археологи - участники российско-украинской войны Александр Смирнов, Денис Гречко и Алексей Крютченко.

Следующим совместным проектом с УКФ будет составление списка памятников археологии, которые пострадали в ходе российско-украинской войны.