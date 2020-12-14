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Новости Фото ДТП
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Daewoo Lanos и Renault столкнулись в Одесской области: пострадали семь человек, в том числе трое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области в воскресенье возле села Зализнычне столкнулись Daewoo Lanos и Renault, в результате ДТП пострадали семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Болградский отдел полиции в Одесской области.

По данным ведомства, происшествие произошло око 16 часов.

"Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин с Renault - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице", - говорится в сообщении.

Daewoo Lanos и Renault столкнулись в Одесской области: пострадали семь человек, в том числе трое детей, - полиция 01

По факту аварии правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

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Daewoo Lanos и Renault столкнулись в Одесской области: пострадали семь человек, в том числе трое детей, - полиция 02
Daewoo Lanos и Renault столкнулись в Одесской области: пострадали семь человек, в том числе трое детей, - полиция 03
Фото: сайт полиции

ДТП (7677) Одесская область (3587)


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Быстро едешь- медленно понесут!
Гололёд тупан слякоть, больше 70 ехать нельзя!
Редкие олени пытаются доказать обратное.
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14.12.2020 08:33 Ответить
Підтримую повністю , але думаю що для ожеледі і 70 багато , десь 40 тоді травм можна уникнути , але кому це із "шумахерів" доведеш , вони ж "усе знають" і їх "вчити не потрібно"
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14.12.2020 11:50 Ответить
***... я на тротуарі впав, зломив ногу, йшов обережно...а тут пацани по газам!
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14.12.2020 20:57 Ответить
 
 