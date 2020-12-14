Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с Главой государства в церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.
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+8 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
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+6 Ан Мур
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+2 Злой Карлик
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может 26 апреля напомнить всем
и почтить память
http://www.calendarium.com.ua/den_chestvovaniya_uchastnikov_likvidatsii_posledstvii_avarii_na_chaes
Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
Это что намек?!