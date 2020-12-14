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Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с Главой государства в церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС 01
Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС 02
Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) память (1496) Чернобыль (512) чернобыльцы (485) Разумков Дмитрий (1521) Ермак Андрей (1265) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+8
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7272
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14.12.2020 10:08
+6
Де мої чорнобильські "за зарчування" за вересень, жовтень і листопад? ***** зелені, суки, щоб вас порозривало. Борг - вже біля 1200грн ( а в інших иістах - ще більше).

Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
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14.12.2020 10:00
+2
Ишаку только такие миссии можно и доверять. Пусть ходит по церемониям, что бы его не было ни видно, ни слышно, его кастрированный петушиный голосок.
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14.12.2020 09:39
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Кто то помнить что бы трио в этом составе почтило украинский мемориал, например дата Голодомору была недавно. Даже представить этого не могу. А тут нашли нишу в советской мифологии- "Чернобыль", которая понравится и народу, и кураторам из Кремля и давай возлагать. Тьфу! аж противно.
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14.12.2020 09:35 Ответить
Зеленый таки посещал мемориал памяти Жертв Голодомора. Также как и мемориал Героев Крут. Но то, что обязан делать президент Украины по протоколу, никак не отражает его личное отношение. Потому что для шута главный лозунг - "Какая разница".
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14.12.2020 10:07 Ответить
Придурки кацапские. Памятные кресты и часовни жертвам Голодомора стоят на всех перекрестках больших дорог, их сотни. Мемориал жертвам Голодомора не принчто делегациями посещать, не то это место и не то событие.
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14.12.2020 10:16 Ответить
Не знаю, кто там придурок. Но ситуация следующая. Да кресты жертвам Голодомора стоят по всей Украине. Но в Киеве находится Национальный музей Голодомора. Непонятно другое. Ты против чтобы Зеленый почтил память жертв большевистского геноцида?
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14.12.2020 10:24 Ответить
Я против опошления памяти невинных жертв.
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14.12.2020 10:28 Ответить
В чем здесь пошлость?
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14.12.2020 10:43 Ответить
Ишаку только такие миссии можно и доверять. Пусть ходит по церемониям, что бы его не было ни видно, ни слышно, его кастрированный петушиный голосок.
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14.12.2020 09:39 Ответить
В рашке было понятно, кто хозяин, а кто ленточки резать и айфоном играться . У нас, кто из троих на фото ишак?
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 6532
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14.12.2020 10:18 Ответить
это напоминает чествование ветеранов 2-й мировой... ветеранов не, а чествующих больше, чем всех участников... зеленский, лучше позаботьтесь о тех, кто еще живой... а цветы, купленные администрацией и доход, ушедший в карман перекупщиков цветов, оставьте себе...
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14.12.2020 09:48 Ответить
ПрезЕдент, Голова ВР, Прем'єр-міністр і дерьмак. Куди ж без завхоза?
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14.12.2020 09:49 Ответить
а где памятник где вовка танкист в костюме ликвидатора, непорядок
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14.12.2020 09:49 Ответить
а лучше всех выглядит секретарь-подносчик ермак - черный костюм и коричневые туфли... бриджит бардо...
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14.12.2020 09:49 Ответить
Схоже на парад дебілів.
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14.12.2020 09:51 Ответить
как то странно выбрано время
может 26 апреля напомнить всем
и почтить память
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14.12.2020 09:52 Ответить
согласен. Задал себе вопрос, почему 14 декабря? Нашел
http://www.calendarium.com.ua/den_chestvovaniya_uchastnikov_likvidatsii_posledstvii_avarii_na_chaes
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14.12.2020 10:12 Ответить
Де мої чорнобильські "за зарчування" за вересень, жовтень і листопад? ***** зелені, суки, щоб вас порозривало. Борг - вже біля 1200грн ( а в інших иістах - ще більше).

Чому мене ПО ФАКТУ позбавили пільги безкоштовного проїзду в транспорті загального користування по місту і на приміських маршрутах? чому я повинен материтися гаркатися з водіями, перевізниками, кондукторами, відстоюючи свої права? І оце позбавлення - вчиеиоа саме зебільна влада, не внісши змін в законодавство, а давши лише команду "не возити".
Чому вперше за 4 останніх роки з нового року мені не підвищуватимуть пенсію доплатою за статус ліквідатора аварії?
І таких "подарунчків" зебіли мені припасли повну торбу.
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14.12.2020 10:00 Ответить
А почему шмыгаль не в ногу идет?
Это что намек?!
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14.12.2020 10:07 Ответить
да и в новости Елдака не упомянули. зреет бунт!
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14.12.2020 10:09 Ответить
Зеленський, Разумков і Шмигаль вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 7272
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14.12.2020 10:08 Ответить
а где люди?...вижу только подонков...
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14.12.2020 10:40 Ответить
Кройщика штанов у ху@ла заказывал или ху@ло свои подогнало?
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14.12.2020 11:13 Ответить
 
 