Зеленский, Разумков и Шмыгаль почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с Главой государства в церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Участники мероприятия почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.





