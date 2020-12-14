Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Задержан заместитель начальника и двое оперуполномоченных отдела уголовной полиции одного из райуправлений полиции Киева. Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, полицейские вымогали у гражданина ежемесячно платить по $1 тыс. за непринятие ими мер реагирования на якобы незаконное хранение в гараже янтаря. Однако, встретившись для получения первого платежа, они назвали новую сумму в размере $3 тыс. При получении $2,5 тыс. они были задержаны правоохранителями.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

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