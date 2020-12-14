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Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Задержан заместитель начальника и двое оперуполномоченных отдела уголовной полиции одного из райуправлений полиции Киева. Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, полицейские вымогали у гражданина ежемесячно платить по $1 тыс. за непринятие ими мер реагирования на якобы незаконное хранение в гараже янтаря. Однако, встретившись для получения первого платежа, они назвали новую сумму в размере $3 тыс. При получении $2,5 тыс. они были задержаны правоохранителями.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

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Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки 01
Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки 02
Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки 03

Автор: 

взятка (6166) вымогательство (428) Нацполиция (16490) ГБР (3000) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+7
и пока ,,Красную" зону для ментовских не закроют-это будет продолжаться вечно!!! В США нет отдельных ИТК для полицейских
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14.12.2020 10:30
+4
Милиционер должен отвечать по закону строже чем обычный гражданин. А тут просто уволят в самом худшем случае для этих святых , избранных, самых лучших, отобранных из всего населения ублюдков стоящих на страже Закона Украины , и защищающих обычных граждан.

"To Serve and Protect"
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14.12.2020 10:26
+2
Так отож , и главное что это уже выгодно не только старым коммунистам у власти во всех министерствах (особенно силовых ) сидящим сегодня , а и молодым уже которые университетов "накончали" , и пошли делать "To Serve and Protect" по всей стране. Странно как бибизяны в погонах это еще на машинах не пишут
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14.12.2020 10:57
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Интересно сколько % доля авакова или ему не заносят?)
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14.12.2020 10:20 Ответить
Якраз мужик відстьогував у цепочку до Авакова, а тут ще якісь мусорки вирішили поживитись, за що зразу отримали по руках.
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14.12.2020 10:28 Ответить
Он такими копейками не пачкается, ему бы в контракт по закупке электровозов свои лапы запустить.
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14.12.2020 14:02 Ответить
Такие,должны закончить так:- смотрите "Вздерни их повыше" 1 ч. 26 мин. 55 сек. ...
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14.12.2020 10:22 Ответить
хороший фильм! вестерн, Клин Иствуд - кто не в курсе
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14.12.2020 13:08 Ответить
В момент,который я указал,у преступников уходит "земля" из под ног,и они остаются висеть на веревке.
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14.12.2020 22:29 Ответить
просто бешбармак с лагманом и самсой...
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14.12.2020 10:25 Ответить
Милиционер должен отвечать по закону строже чем обычный гражданин. А тут просто уволят в самом худшем случае для этих святых , избранных, самых лучших, отобранных из всего населения ублюдков стоящих на страже Закона Украины , и защищающих обычных граждан.

"To Serve and Protect"
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14.12.2020 10:26 Ответить
Интересно менты втройне вернут деньги пострадавшему?
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14.12.2020 10:28 Ответить
в этой стране вряд-ли
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14.12.2020 10:49 Ответить
и пока ,,Красную" зону для ментовских не закроют-это будет продолжаться вечно!!! В США нет отдельных ИТК для полицейских
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14.12.2020 10:30 Ответить
Так отож , и главное что это уже выгодно не только старым коммунистам у власти во всех министерствах (особенно силовых ) сидящим сегодня , а и молодым уже которые университетов "накончали" , и пошли делать "To Serve and Protect" по всей стране. Странно как бибизяны в погонах это еще на машинах не пишут
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14.12.2020 10:57 Ответить
мусор - це діагноз
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14.12.2020 12:13 Ответить
А пан АВАКОВ думає якось нести відповідальність?
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14.12.2020 13:25 Ответить
Т.е 190 предъявлена, а похищение и незаконное лишение воли - норм?
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14.12.2020 13:58 Ответить
'За,що боролися, на- те,й напоролис я!!! Поліцейські - Смердюки,послід вертухаїв
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14.12.2020 14:04 Ответить
Дарниця?
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14.12.2020 17:04 Ответить
Аваков должен написать заявление об уходе!
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14.12.2020 20:30 Ответить
 
 