В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение. ФОТОрепортаж
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в торжественной Литургии по случаю праздника апостола Андрея Первозванного. Праздничное богослужение в Андреевской церкви возглавил особый представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в сослужении архиерея ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори) и Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Праздничное богослужение состоялось по случаю завершения реставрации Андреевской церкви.
"И радость, и благодарность выражаем мы, что сегодня с нами есть господин Петр Порошенко, которому принадлежала идея не только поддержать появление Православной Церкви Украины, но и передать этот прекрасный храм в пользование Ставропигии Вселенского Патриарха. Мы благодарим его за высокую поддержку и за всю ту работу, которую он делал и продолжает делать", - сказал в своей речи Митрополит Эммануил.
Порошенко поздравил всех с праздником Святого Апостола Андрея Первозванного.
"Очень важно и знаково, что сегодня мы начинаем празднование второй годовщины Собора, которым была основана наша церковь, когда иерархи трех православных церквей Украины объединились для того, чтобы создать Православную Церковь Украины. С молитвой обратились к его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею, и Господь услышал наши молитвы. И с большой любовью к Украине, и с верой в Бога его Святейшество Вселенский Варфоломей даровал Украинской Церкви Томос об автокефалии, ту мечту, о которой все украинцы более трех веков мечтали и молились. И это произошло. И сейчас уже идет процесс признания Православной Церкви Украины", - отметил Порошенко.
"Вселенский Патриарх, и Предстоятель нашей Цекрвы Епифаний, и наши дипломаты, и наши верующие, и наша диаспора делают все возможное - и уже наша церковь засияла среди 15 православных церквей мира", - подчеркнул пятый президент.
Лидер "ЕС" также напомнил, что в 2015 году несмотря на сложную ситуацию в государстве было принято решение о финансировании реставрационных работ Андреевской церкви, и параллельно происходила реставрация еще одного шедевра Растрелли - Мариинского дворца, которым занималась Марина Порошенко.
"В 2015 году, несмотря на огромный дефицит средств, на агрессию, мной было принято решение о начале реставрационных работ в Андреевской церкви. Эта реставрация совпала с реставрацией Мариинского дворца, это два больших творения Растрелли в Киеве. Я очень благодарен Марине, которая, сэкономив 500 млн гривен бюджетных средств, завершила реставрацию Мариинского дворца. А сегодня мы совместными усилиями реставраторов, неравнодушных людей, политиков, церковников празднуем то, что киевляне, украинцы, все гости со всего мира имеют возможность посетить это бессмертное творение Растрелли, где сегодня размещается Ставропигия Вселенского патриархата", - сказал Порошенко.
Как известно, Андреевская церковь является главным храмом представительства Вселенской Патриархии в Украине. Решение о восстановлении Ставропигии в Киеве было принято Синодом Константинопольской Православной Церкви под председательством Патриарха Варфоломея 11 октября 2018.
18 октября 2018 Верховная Рада по предложению пятого Президента Петра Порошенко приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника" София Киевская ", согласно которому Андреевская церковь передана в постоянное и бесплатное пользование Вселенскому патриархату.
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То вже до мишей спрацювався....
А от спробуй асіліть ось це: "Коротка історія часу". Стівен Хокінг.
Цитата з цієї книги: «Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали Розум Божий".
Або прочитай «Онтологію Буття», Курта Гьоделя.
Там всього один аркуш А4.
Мабуть ти забув одягнути шапочку з фольги.
Лєнін, Гітлер, Сталін...
Вы относитесь к этому числу, иначе бы знали, что "Кто знает, сколько добродетельных людей является пред Богом и среди этого лукавого и развращенного рода (ср. Мф. 17:17)? Ибо одно дело - суд Божий, а другое - суд человеческий"
Ну, чому ви, борці з Порошенком, такі темні....
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За убийства и грабежы ??..
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Як не волали московити, а Андріївська церква- головний храм представництва Вселенського Патріарха в Україні. Свідчення визнання Православної Церкви України, як рівної серед рівних.
команський, то - половецький...
а от рпц не дасть відповіді, де поділись половці
Речь о другом !
А почему у Марины голова не покрыта? Уподобилась Лене Зеленской?
Я рад, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал.
https://bible.by/verse/53/11/3/ 3 Я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждому мужу, глава жены - ее муж, а глава Христа - Бог.
https://bible.by/verse/53/11/4/ 4 Поэтому любой мужчина бесчестит свою голову, если молится или пророчествует в головном уборе.
https://bible.by/verse/53/11/5/ 5 И женщина бесчестит себя, если молится или пророчествует, не покрыв головы. Это все равно что она обрила бы голову.
https://bible.by/verse/53/11/6/ 6 Если женщина не покрывает головы, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть она покрывает голову.
https://bible.by/verse/53/11/7/ 7 Мужчина не должен покрывать голову, так как он является Божьим образом и Его славой. Женщина же является славой мужа.
https://bible.by/verse/53/11/8/ 8 Не мужчина произошел от женщины, а женщина - от мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/9/ 9 Не мужчина был создан для женщины, а женщина - для мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/10/ 10 Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа.
1-е Коринфянам 11 глава - Библия - Слово Жизни: https://bible.by/rsz/53/11/
https://duhovnyfront.com.ua/2020/12/14/na-bukovyni-stalosia-zitknennia-virian-ptsu-z-prykhylnykamy-rptsvu-ta-politsiieiu/
В послании апостола Павла есть упоминание о том, что женщина должна приходить в церковь с покрытой головой:
«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор. 11:5).
"Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается" (1Кор.11:6)
А еще одна женщина в белой шапке зашла в храм с большой сумкой и держит ее двумя руками, стоя перед священников.
Короче, люди как-бы зашли в отремонтированный театр, а не в церковь. Цель - не помолиться, а быть сфотографированными первыми при открытии храма. Пиар.
А то, что церквовь строила российская империатрица Елисавета Петровна, Петю не волнует.
Андреевская церковь строилась по заказу российской императрицы Елизаветы как часть Киевской царской резиденции, состоящей из Царского (Мариинского) дворца и дворцовой церкви. 9 сентября 1744 года состоялась церемония закладки церкви, во время которой императрица собственноручно положила в основание храма первые три кирпича - символ будущего строительства.
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Большая заслуга ...принадлежит известному русскому архитектору И. Мичурину, который прибыл из Москвы в Киев для непосредственного руководства строительством Царского дворца и Андреевской церкви.
......................................................................Петербургская канцелярия от зданий и Московская гоф-интендантская контора присылали в Киев лучших российских и иностранных специалистов
https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andri%D1%97vska-cerkva/istoriya-andri%D1%97vsko%D1%97-cerkvi/ https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andriїvska-cerkva/istoriya-andriїvskoї-cerkvi/
А по поводу денег Лищки, так рпцшникам же не жмёт, незаконно прибывать в Киевской Лавре построенной за деньги Ивана Мазепы!