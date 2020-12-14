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В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в торжественной Литургии по случаю праздника апостола Андрея Первозванного. Праздничное богослужение в Андреевской церкви возглавил особый представитель Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в сослужении архиерея ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори) и Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Праздничное богослужение состоялось по случаю завершения реставрации Андреевской церкви.

"И радость, и благодарность выражаем мы, что сегодня с нами есть господин Петр Порошенко, которому принадлежала идея не только поддержать появление Православной Церкви Украины, но и передать этот прекрасный храм в пользование Ставропигии Вселенского Патриарха. Мы благодарим его за высокую поддержку и за всю ту работу, которую он делал и продолжает делать", - сказал в своей речи Митрополит Эммануил.

Порошенко поздравил всех с праздником Святого Апостола Андрея Первозванного.

"Очень важно и знаково, что сегодня мы начинаем празднование второй годовщины Собора, которым была основана наша церковь, когда иерархи трех православных церквей Украины объединились для того, чтобы создать Православную Церковь Украины. С молитвой обратились к его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею, и Господь услышал наши молитвы. И с большой любовью к Украине, и с верой в Бога его Святейшество Вселенский Варфоломей даровал Украинской Церкви Томос об автокефалии, ту мечту, о которой все украинцы более трех веков мечтали и молились. И это произошло. И сейчас уже идет процесс признания Православной Церкви Украины", - отметил Порошенко.

"Вселенский Патриарх, и Предстоятель нашей Цекрвы Епифаний, и наши дипломаты, и наши верующие, и наша диаспора делают все возможное - и уже наша церковь засияла среди 15 православных церквей мира", - подчеркнул пятый президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Петр и Марина Порошенко почтили память жертв Голодомора во время акции "Зажги свечу". ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" также напомнил, что в 2015 году несмотря на сложную ситуацию в государстве было принято решение о финансировании реставрационных работ Андреевской церкви, и параллельно происходила реставрация еще одного шедевра Растрелли - Мариинского дворца, которым занималась Марина Порошенко.

"В 2015 году, несмотря на огромный дефицит средств, на агрессию, мной было принято решение о начале реставрационных работ в Андреевской церкви. Эта реставрация совпала с реставрацией Мариинского дворца, это два больших творения Растрелли в Киеве. Я очень благодарен Марине, которая, сэкономив 500 млн гривен бюджетных средств, завершила реставрацию Мариинского дворца. А сегодня мы совместными усилиями реставраторов, неравнодушных людей, политиков, церковников празднуем то, что киевляне, украинцы, все гости со всего мира имеют возможность посетить это бессмертное творение Растрелли, где сегодня размещается Ставропигия Вселенского патриархата", - сказал Порошенко.

Как известно, Андреевская церковь является главным храмом представительства Вселенской Патриархии в Украине. Решение о восстановлении Ставропигии в Киеве было принято Синодом Константинопольской Православной Церкви под председательством Патриарха Варфоломея 11 октября 2018.

18 октября 2018 Верховная Рада по предложению пятого Президента Петра Порошенко приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника" София Киевская ", согласно которому Андреевская церковь передана в постоянное и бесплатное пользование Вселенскому патриархату.

Также читайте: "ЕС" предлагает "УДАРу" сотрудничать в новом составе Киевсовета, - Марина Порошенко

В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 01
В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 02
В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 03
В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 04
В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 05
В Андреевской церкви состоялось первое после реставрации торжественное богослужение 06

Автор: 

Варфоломей (240) Порошенко Петр (19606) Порошенко Марина (100) Евстратий Зоря (95) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+19
бомбит, коцапчик?) посиди на бутылке, охладись
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14.12.2020 10:42
+18
Порошенко с супругой принял участие в торжественной литургии, которую возглавил представитель Варфоломея - Цензор.НЕТ 5834
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14.12.2020 10:35
+17
Любят грешники лукавые делать вид благочестивый
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14.12.2020 10:51
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Порошенко с супругой принял участие в торжественной литургии, которую возглавил представитель Варфоломея - Цензор.НЕТ 5834
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14.12.2020 10:35 Ответить
підлога большой дядька а ума только на детские картинки хватает
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14.12.2020 10:54 Ответить
А мені дуже сподобалась стела з фейсом вави танкістом .
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14.12.2020 11:15 Ответить
бомбит, коцапчик?) посиди на бутылке, охладись
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14.12.2020 10:42 Ответить
Купи Ладу Вєста,вона освячена апостолом Петром))
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14.12.2020 10:45 Ответить
А может лучше кино снятое аостолом Вовой на деньги минооборони Рефе?
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14.12.2020 10:49 Ответить
Поїдеш у те кіно,на жигулях))
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14.12.2020 10:54 Ответить
Емм, ладу вєсту в Україні почали продавати уже не при Петрі, а в 2019... А з осені 2020 її збирають в Україні, тільки не на Богдані Петра, а на ЗАЗі...
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14.12.2020 11:13 Ответить
А, что? Любой кто критикует липецкого кондитера, является сепаратистом и любителем рускаго мира?
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14.12.2020 11:22 Ответить
интересно что все "сепаратисты и любители рускаго мира" ненавидят липецкого кондитера.
Исключений нет.
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14.12.2020 11:26 Ответить
И давно это? Кажется мне, что при его президенстве было иначе..
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14.12.2020 11:29 Ответить
крестись раз кажется
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14.12.2020 11:52 Ответить
Ну не тебе смерд решать
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14.12.2020 11:55 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8831
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14.12.2020 11:56 Ответить
Типу знімати кіно в засрашці - це сильно краще?
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14.12.2020 10:44 Ответить
Хахаах,боже храни Портнова и Татарова из тольятти,которх вывел из небытия ваш великий уклонист .
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14.12.2020 10:45 Ответить
Анекдот.Вчора зустрів знайомого,який у дитинстві сміявся з мене,бо я вірив у Діда Мороза,але побалакати не вийшло,бо він поспішав до церкви на літургію.
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14.12.2020 10:44 Ответить
А зараз ти віриш у Сороса і чіпування.
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14.12.2020 10:49 Ответить
У кота Томаса,та мишу Джері.
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14.12.2020 10:55 Ответить
Навіть, так...
То вже до мишей спрацювався....
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14.12.2020 10:58 Ответить
А чим миша Джері гірше за Томаса?
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14.12.2020 11:05 Ответить
Чувак, ну у тебе й коло інтересів В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4201
А от спробуй асіліть ось це: "Коротка історія часу". Стівен Хокінг.
Цитата з цієї книги: «Чому існує Всесвіт: "Якщо ми знайдемо відповідь на це, то це буде остаточний тріумф людського розуму, бо тоді ми б пізнали Розум Божий".

Або прочитай «Онтологію Буття», Курта Гьоделя.

Там всього один аркуш А4.
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14.12.2020 11:24 Ответить
Все шо написано людиною,це звичайні казки.
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14.12.2020 11:31 Ответить
Це тобі Сорос таке сказав, чи Гейтс ?
Мабуть ти забув одягнути шапочку з фольги.
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14.12.2020 11:35 Ответить
В тебе є книга написана не людиною?
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14.12.2020 11:46 Ответить
Навалом.
Лєнін, Гітлер, Сталін...
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14.12.2020 13:00 Ответить
Не поможе таким молитва. Пекло гарантоване.
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14.12.2020 10:44 Ответить
Павел обращался к верующим в Коринфской церкви: «… к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.» (1 Кор. 15:34).
Вы относитесь к этому числу, иначе бы знали, что "Кто знает, сколько добродетельных людей является пред Богом и среди этого лукавого и развращенного рода (ср. Мф. 17:17)? Ибо одно дело - суд Божий, а другое - суд человеческий"
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14.12.2020 10:51 Ответить
Ви не за них, а за себе переживайте.
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14.12.2020 10:51 Ответить
Пеця напоминает персонажа фильма(чернр-белого,1933г.)-"Праздник святого Йорика".
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14.12.2020 10:52 Ответить
Чувак, там «Йоргена»...
Ну, чому ви, борці з Порошенком, такі темні....
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14.12.2020 11:39 Ответить
Ты считаешь , что БОГ -не за Порошенко , а за ПУТИНА ??..
.
За убийства и грабежы ??..
.
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14.12.2020 11:00 Ответить
Любят грешники лукавые делать вид благочестивый
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14.12.2020 10:51 Ответить
Хорошо ты сказал про фсбешников в рясах у РПЦ.
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14.12.2020 11:18 Ответить
Штрафи за відсутність масок можна залишати в церквах у вигляді пожертв.
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14.12.2020 10:53 Ответить
Налетіли шуліки гундяєвські.
Як не волали московити, а Андріївська церква- головний храм представництва Вселенського Патріарха в Україні. Свідчення визнання Православної Церкви України, як рівної серед рівних.
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14.12.2020 10:58 Ответить
Экзарха Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине епископа Команского Михаила (Анищенко)

команський, то - половецький...
а от рпц не дасть відповіді, де поділись половці
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14.12.2020 12:12 Ответить
Я бажав би бути на ціому богослужінні.
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14.12.2020 11:01 Ответить
Гы .... а заголовок поменялся
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14.12.2020 11:03 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 5735В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4096
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14.12.2020 11:14 Ответить
...отреставрированный собор 18 века, построенный на пожертвования российской императрицы Елизаветы - это, канеШна, очень хорошо...но ведь каких немерянных денег этостоит !!!...но, сколько же можно было бы за эти деньги отремонтировать детских спортивных центров и... детских больниц...занедбанных за последние 29 лет...уж не говоря за вновь построенных...
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14.12.2020 11:06 Ответить
Будемо економити на пам'ятках архітектури. Чому саме на них?
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14.12.2020 11:12 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8939В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 2393
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14.12.2020 11:23 Ответить
Імпєратріца Єоіщавєта, заробила ці кошти нєпосільним трудом....
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14.12.2020 11:40 Ответить
Типу, держава 11 років давала гроші?))) Так, скраю була присутня...
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14.12.2020 11:57 Ответить
Во у зелюков подгорает. Имя Порошенко вписано в Томос.
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14.12.2020 11:12 Ответить
..."величайшее достижение" в общей истории государства Украина в 21 веке...но История - дама довольно привередливая...а Время еще капризнее, которое, как говорят, все и всех расставляет по своим местам - кого на пьедестал поднимает, а кого то низвергает в небытие...
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16.12.2020 12:23 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4899В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6748В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6279
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14.12.2020 11:12 Ответить
РПЦешники, а где ваш Томос? Где ваше доказательство каноничности? А нету его у вас. Вы служите Сатане.
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14.12.2020 11:19 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 6732В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 5066
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14.12.2020 11:22 Ответить
Да хоть десять ..
Речь о другом !В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 8810
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14.12.2020 11:28 Ответить
Украинской церкви вернули каноничность, которую забрала Московская неканоничная патриархия, которая до сих пор находится полупризнаной и нелигитимной с точки зрения мирового православия. Но об этом молчат российско-фсбешные пропагандоны, а морочат голову людям, слабо разбирающимся в религии и политке своим враньём и тупыми анекдотами про кота Томаса.
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14.12.2020 11:26 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 9423В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 4515
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14.12.2020 11:26 Ответить
Что такое РПЦ? Это самозванцы, которые так и не получили разрешение на патриархию от Святого Престола, и поэтому Пётр 1 сам себя назначил патриархом. Вы представляете себе этот цинизм? По сути, это кощунство и безбожие. Идём далее. Большевики практически уничтожили РПЦ, но а 1945 году Сталин его восстановил, но как! Все патриархи этой псевдоцеркви назначались советским политбюро! Сделали они это, потому что поняли, глядя на фашистов, что диктататорская власть может на отличненько использовать церковь для промывание мозгов и так забитому населению. С тех пор РПЦ является филиалом НКВД-ЧК-ФСБ. Сейчас т.н. батюшки достают из карманов мятые методички, спущенные из Кремля, и читают самую настоящую политпропаганду, прямо с амвона. Это у нас в Киеве так.
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14.12.2020 11:34 Ответить
а до Петра 1 ще був духовний пастир його батька, патріарх Нікон, якому в мордовії Кирилл поставив памятник, який розколов християнську церкву і одначасно вдарився в стяжательство. і Триста років расея була без патріарха.
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14.12.2020 13:37 Ответить
В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння - Цензор.НЕТ 2862
А почему у Марины голова не покрыта? Уподобилась Лене Зеленской?
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14.12.2020 11:50 Ответить
В ПЦУ не обов'язково покривати голову хусткою. Ми - не кацапи.
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14.12.2020 12:00 Ответить
В ПЦУ вірять в якесь інше Євангеліє?

Я рад, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал.

https://bible.by/verse/53/11/3/ 3 Я хочу, чтобы вы знали, что Христос является главой каждому мужу, глава жены - ее муж, а глава Христа - Бог.
https://bible.by/verse/53/11/4/ 4 Поэтому любой мужчина бесчестит свою голову, если молится или пророчествует в головном уборе.
https://bible.by/verse/53/11/5/ 5 И женщина бесчестит себя, если молится или пророчествует, не покрыв головы. Это все равно что она обрила бы голову.
https://bible.by/verse/53/11/6/ 6 Если женщина не покрывает головы, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть она покрывает голову.
https://bible.by/verse/53/11/7/ 7 Мужчина не должен покрывать голову, так как он является Божьим образом и Его славой. Женщина же является славой мужа.
https://bible.by/verse/53/11/8/ 8 Не мужчина произошел от женщины, а женщина - от мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/9/ 9 Не мужчина был создан для женщины, а женщина - для мужчины.
https://bible.by/verse/53/11/10/ 10 Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа.
1-е Коринфянам 11 глава - Библия - Слово Жизни: https://bible.by/rsz/53/11/
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14.12.2020 12:04 Ответить
Вірять не в євангеліє, а в Бога, віруючий ти наш.
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14.12.2020 12:07 Ответить
А Евангелие не есть слово Божье? Да уж. Совсем у демагогов дела плохи. Замудрствовались лукаво.
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14.12.2020 12:13 Ответить
Кстати "Вера от слышания, а слышание от слова Божия". (с). Или ты не в курсе? Тогда в какого бога ты веришь?
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14.12.2020 12:15 Ответить
Голіма демагогія.
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14.12.2020 12:16 Ответить
Если веришь в Бога - соблюдай законы божьи, уважаемый!
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14.12.2020 15:10 Ответить
Своєму гундяю це скажи.
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14.12.2020 15:23 Ответить
Вкрай спріне питання.
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14.12.2020 18:11 Ответить
"Правила - це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка - не основна ознака релігійності людини".
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14.12.2020 12:01 Ответить
Голимая демагогия. Читай Евангелие.
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14.12.2020 12:05 Ответить
Щось людей зовсім нема.
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14.12.2020 13:06 Ответить
Від самого Хрещення Руси -України наша православна церков отримала це Хрещення і була митрополією під омофором= захистом Вселенського Патріархату! І коли ми цей захист втратили, то потрапили під окупацію і земель і митрополії московитів акт ! То будемо казати ПРАВДУ і будемо вдячні Вселенській Православній Церкві і особисто її голові Варфоломію. Це та церков з якої ми отримали Православний Світ ! То ж будемо ВДЯЧНІ ! Інакше з нас знову почнуть ліпити недоумків-"розкольників" .
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14.12.2020 11:58 Ответить
Спецпризначенці розбили церковну браму і зробили коридор для прихожан російської церкви і почали бити і відтягувати законних власників - вірян ПЦУ від храму

https://duhovnyfront.com.ua/2020/12/14/na-bukovyni-stalosia-zitknennia-virian-ptsu-z-prykhylnykamy-rptsvu-ta-politsiieiu/
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14.12.2020 12:26 Ответить
У жены Порошенко и еще у одной чуть правее Пороха в светлом пальто не покрыта голова.
В послании апостола Павла есть упоминание о том, что женщина должна приходить в церковь с покрытой головой:
«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор. 11:5).
"Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается" (1Кор.11:6)

А еще одна женщина в белой шапке зашла в храм с большой сумкой и держит ее двумя руками, стоя перед священников.
Короче, люди как-бы зашли в отремонтированный театр, а не в церковь. Цель - не помолиться, а быть сфотографированными первыми при открытии храма. Пиар.
А то, что церквовь строила российская империатрица Елисавета Петровна, Петю не волнует.
Андреевская церковь строилась по заказу российской императрицы Елизаветы как часть Киевской царской резиденции, состоящей из Царского (Мариинского) дворца и дворцовой церкви. 9 сентября 1744 года состоялась церемония закладки церкви, во время которой императрица собственноручно положила в основание храма первые три кирпича - символ будущего строительства.

................................................................................
Большая заслуга ...принадлежит известному русскому архитектору И. Мичурину, который прибыл из Москвы в Киев для непосредственного руководства строительством Царского дворца и Андреевской церкви.
......................................................................Петербургская канцелярия от зданий и Московская гоф-интендантская контора присылали в Киев лучших российских и иностранных специалистов

https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andri%D1%97vska-cerkva/istoriya-andri%D1%97vsko%D1%97-cerkvi/ https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/ru/andriїvska-cerkva/istoriya-andriїvskoї-cerkvi/


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14.12.2020 12:28 Ответить
великий друг усіх православних,католиків,мусульман лазар каганович натискаючи перемикач при підриві в Москві памятника Христу Спасителю у 1934 році весело вигукнув "так задерем подол матушке России" а потім вже у 80 говорив, то не він був ініціатором а архітектори.
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14.12.2020 13:45 Ответить
Каца*чик, как не брезне так не дихне, архитектором Андреевский церкви был Растрелл и мне кажется простой украинский строитель внёс больший вклад чем какой-то неизвестный Мичурин (это совкцкий ботаник?)
А по поводу денег Лищки, так рпцшникам же не жмёт, незаконно прибывать в Киевской Лавре построенной за деньги Ивана Мазепы!
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14.12.2020 12:57 Ответить
Петруша - это наша духовная скрепа и лишний хромосом.
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14.12.2020 15:55 Ответить
 
 