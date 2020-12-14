Блокирована деятельность группировки, продававшей наркотики в 15 областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионную "прибыль" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входили более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.

Свою "продукцию" фигуранты предлагали в закрытом телеграмм-канале и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок". Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации почтовыми сервисами.

Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот злоумышленников составлял почти 5 млн гривен.

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Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакса". Также обнаружены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе лиц, причастных к организации наркобизнеса. Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников преступной группы.

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