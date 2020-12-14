В ДТП в Краматорске пострадали шесть человек, трое из них - дети, - ГСЧС. ФОТО

14 декабря в 9:58 в г. Краматорск на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной произошло ДТП с шестью потерпевшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате происшествия пострадали 6 человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения. Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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