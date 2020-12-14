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Новости Фото ДТП
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В ДТП в Краматорске пострадали шесть человек, трое из них - дети, - ГСЧС. ФОТО

14 декабря в 9:58 в г. Краматорск на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной произошло ДТП с шестью потерпевшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате происшествия пострадали 6 человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения. Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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В ДТП в Краматорске пострадали шесть человек, трое из них - дети, - ГСЧС 01

дети (6516) ДТП (7677) Краматорськ (2282)


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Топ комментарии
+2
ОПЯТЬ ВАЗ
Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате происшествия пострадали 6 человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.Источник: https://censor.net/ru/p3236790

Тех, кто принял закон про евробляхи , пора судить народных судом !!!!

Люди из сел выехать с детьми не могут и купить дорогие авто тоже - вот и ездят на 30-40 летних развалюхах и детей с собой таскают
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14.12.2020 13:27
+1
Ты опять ВАСАДЗЕ с ЮЖАНИНОЙ защищаешь ? Хоть бы постеснялся
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14.12.2020 13:28
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Детей жалко..
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14.12.2020 13:13 Ответить
Ти не повіриш- в аварії потрапляють і на крутих, понтових євробляхах.
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14.12.2020 13:26 Ответить
Ты опять ВАСАДЗЕ с ЮЖАНИНОЙ защищаешь ? Хоть бы постеснялся
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14.12.2020 13:28 Ответить
Софія, якщо тобі так важлива екологія країни, в котрій житимуть твої діти та онуки- могла б проплатити розмитнення пари десятків євроблях.

А так... Приймете нас в ЄС- не буде розмитнення. Це наш козир. Ми добре розуміємо як вам важливо здихатися свого мотлоху.
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14.12.2020 13:44 Ответить
Ну не нарывайся. И так видно, что ты пишешь с методички автобарыг 😀😀😀
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14.12.2020 14:35 Ответить
А ти патріотка своєї країни і дбаєш про екологію Словаччини.
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14.12.2020 14:40 Ответить
Я , в отличие от тебя, волнуюсь , что украинцам приходится платить за авто на 5000 дороже чем европейцам .

А ты начинаешь меня раздражать своими текстами из методичек автобарыг и олигархов.

Ты далеко не патриот . Ты даже не понимаешь как надо украинцам жить хорошо и что для этого надо делать
Кстати, и врач ты слабый.
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14.12.2020 14:48 Ответить
Переходимо на особистості?- Браво.
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14.12.2020 15:09 Ответить
І сенс життя українця не в пропірдженій словаком євроблясі. У нас важливіших проблем вистачає, турботлива ти активістка євроблях наша.
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14.12.2020 15:11 Ответить
Услышь меня, ты получаешь зарплату из налогов украинцев, занимающихся бизнесом
НЕ БУДЕТ БИЗНЕСА - НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ЗАРПЛАТЫ
И ТЫ, Создаёшь проблемы бизнесменам , которым нудны авто , чтобы быть оперативными в работе . И сотни таких же , как ты, бюджетников и пенсионеров , умничают, тут, на ветке , про плохое качество машин и экологию от них
А ПОТОМ ИДУТ В КАССУ ПООУСАТЬ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЬ
Из за Вас уезжают украинцы жить и работать в других странах . ИЗ-ЗА ВАС .

Пенсии уже не из чего платить , скоро и на зарплату тебе не будет , бо тумбочка опустеет.

В Словакии и других европейских странах бизнесу условия создают, а в Украине Вас только жаба зелёная давит - чистый совок. Из-за Вас гибнут люди и дети в 40 летних корытах
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14.12.2020 16:03 Ответить
Нужны авто- уточняю фразу в предыдущем комменте
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14.12.2020 16:04 Ответить
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ - уточняю фразу
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14.12.2020 16:05 Ответить
Ти ж в Словаччині податки платиш.
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14.12.2020 16:17 Ответить
Блин, ты и слово НАЛОГ знаешь,
Только не знаешь сколько бизнесмены платят государству налогов , чтобы оно их охраняло и зашищало . А пока украинские власти создают проблемы бизнесменам в автомобилях , а пешком - много не заработаешь .
Я плачу налоги в двух странах , то есть и тебе на зарплату тоже
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14.12.2020 16:21 Ответить
То не плати. Я вже якось обійдуся.
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14.12.2020 16:24 Ответить
Дай вгадаю, в тебе беха?
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14.12.2020 13:42 Ответить
Бачу, я вгадав.
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14.12.2020 13:50 Ответить
Таврія-Ваз- 1.0 в користь Таврії.
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14.12.2020 13:25 Ответить
ОПЯТЬ ВАЗ
Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате происшествия пострадали 6 человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.Источник: https://censor.net/ru/p3236790

Тех, кто принял закон про евробляхи , пора судить народных судом !!!!

Люди из сел выехать с детьми не могут и купить дорогие авто тоже - вот и ездят на 30-40 летних развалюхах и детей с собой таскают
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14.12.2020 13:27 Ответить
Ну от приймете нас в ЄС- і ми відмінимо розмитнення і приймемо ваш євробрухт на утилізацію.
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14.12.2020 15:10 Ответить
А когда я додавлю вопрос с растаможкой , ТЫ ПЕРВЫМ побежишь покупать недорогую хорошую машину из ЕС . И спасибо мне не скажешь
И даже не извинишься , что портил мне нервы . Вот такой весь совок
Потому и живут в ж ....
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14.12.2020 16:08 Ответить
Та до лампочки мені твоя пропірджена євробляха. Здавай її під прес і не мороч мені голову. У тебе заскок на євробляхах?- так то до психіатра. Скрізь вилазиш зі своєю ідеєю фікс.
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14.12.2020 16:20 Ответить
Ездит на своём старом кацапском корыте и радуйся
Похоже это у тебя с психикой не в порядке 😀😀😀
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14.12.2020 16:23 Ответить
Я їжджу не на кацапському кориті. Ти ж чудово знаєш.
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14.12.2020 16:25 Ответить
 
 