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Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: "Впечатление, что власть держит нас за дураков". ФОТОрепортаж

В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Житомир Life".

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

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"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.

Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: Впечатление, что власть держит нас за дураков 01
Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: Впечатление, что власть держит нас за дураков 02
Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: Впечатление, что власть держит нас за дураков 03
Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: Впечатление, что власть держит нас за дураков 04
Предприниматели вышли на протест в Житомире из-за карантина: Впечатление, что власть держит нас за дураков 05

Автор: 

Житомир (684) карантин (16729) протест (5858) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
лошари, стадо баранів вова ж чєсний пацан, он нас нє абманєт
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14.12.2020 13:46
+14
Півтора року тому вони вірили, що кожен з них президент, як обі...цяв найвеличніший.

Результати виборів президента України 2019. Другий тур.



Житомирська обл. (100.00%)

73.57% - за Зеленського.

24.27%
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14.12.2020 13:56
+8
поезда курсируют с большим количеством людей, метро работает, очереди в продуктовых магазинах, где не соблюдают интервал, а заразиться можно только в магазине промышленных товаров, где за день 1-3 человека...
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14.12.2020 13:47
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лошари, стадо баранів вова ж чєсний пацан, он нас нє абманєт
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14.12.2020 13:46 Ответить
Так отож!
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів" - Цензор.НЕТ 1207
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14.12.2020 14:06 Ответить
Маловато народа....бо один нарид кругом☹️
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14.12.2020 13:47 Ответить
поезда курсируют с большим количеством людей, метро работает, очереди в продуктовых магазинах, где не соблюдают интервал, а заразиться можно только в магазине промышленных товаров, где за день 1-3 человека...
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14.12.2020 13:47 Ответить
За промисловими товарами треба ходити у ;Велюр;.
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14.12.2020 13:56 Ответить
жить на поле чудес в стране садовых голов с каждым днем становится все интереснее и интереснее
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14.12.2020 13:48 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZUqcfYsNUfzrqlanfMw4Kxp-AuIMU1l6wIp1ZUVAcaRibATrVLTLrwLut7ImbHBKj87yFCLj-pWrO89kKN8ieMTiEOLKlpj4d8GK2XoljvxJy4XNQw_adzljq5WzMh28i_A_KMelX6REZQ5-GXsLcFdq14VVXb9sWA554Iun__APg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

У нас, здається, знову кейс «Велюру». Коли друзі Зеленського отримують все, а вороги - закон. Цього разу йдеться про зарплати на вищому державному рівні.

Нагадаю одну нещодавню історію. У квітні, коли розпочалася «боротьба з пандемією», Зеленський завимагав обмежити зарплатні державним службовцям, і у тому числі членам наглядових рад та менеджменту державних компаній до 10 мінімальних зарплат, себто 47 230 гривень максимум. «Слуги» у Верховній Раді це підтримали. Таке рішення призвело до зростання корупційних ризиків, і все корпоративне управління в Україні лихоманило аж до осені, коли через вимоги МВФ зарплатні було поновлено.

Але Укргазбанк, яким тоді керував нинішній голова НБУ Кирило Шевченко, за моєю інформацією, весь цей час таємно виплачував величезні зарплати, не звертаючи уваги на популістські ініціативи Зеленського. Щоб перевірити цю інформацію, я двічі (ДВІЧІ!) надсилав депутатські звернення та просив відповісти, які зарплатні виплачували в Укргазбанку, без розкриття персональних даних.

Навіть ризикуючи відповідальністю за ненадання інформації народному депутату України, державний банк у доволі хамській манері відмовив мені у відповіді, посилаючись на таємницю персональних даних, яких я і не просив. Приклад хамства - на фото. Тому я водночас направив вже не звернення, а депутатський запит на Укргазбанк та надаю останню можливість відповісти, чи Укргазбанк сумлінно виплачував своїм керівникам ліміт у 47 230 гривень, або зарплата там була дещо більшою, м'яко кажучи. Нагадаю, за 2019 рік один лише голова Укргазбанку Кирило Шевченко отримав там 14,6 млн гривень зарплатні, а головою НБУ згодився працювати всього за 477 тисяч гривень на місяць, тобто вдвічі менше.

Справа навіть не в високій зарплаті, це нормально в умовах високих корупційних ризиків. Справа у правилах. І повазі до них. Голову Укргазбанку Кирила Шевченка Зеленський всього через кілька місяців зробив головою НБУ. Друзям - велюр, ворогам - закон, так, Володимире Олександровичу?
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14.12.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3236451/******************************************************************************************************
https://censor.net/ua/video_news/3236451/******************************************************************************************************
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14.12.2020 13:51 Ответить
Півтора року тому вони вірили, що кожен з них президент, як обі...цяв найвеличніший.

Результати виборів президента України 2019. Другий тур.



Житомирська обл. (100.00%)

73.57% - за Зеленського.

24.27%
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14.12.2020 13:56 Ответить
Отож люди сами выбрали дураков во власть в потом удивляются почему они ведут себя как дураки?
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14.12.2020 14:00 Ответить
Все ще драматичніше, нарід став підозрювати, що замість обіцяного президентства його пошили в дурні.
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14.12.2020 14:04 Ответить
Как и всегда было, есть и будет
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14.12.2020 14:14 Ответить
Да ничего "нарiд" не стал подозревать...они думают что произошла техническая ошибка или досадное недорозумение!!!! И зелёный царь,услышав их вой-срочно им поможет! Во всяком случае так говорят мои знакомые фоповцы!!
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14.12.2020 15:47 Ответить
Не його пошили," мудрий нАрід" пошив сам себе...
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14.12.2020 20:19 Ответить
Ну, до слова, так виглядали результати по будь-якій області України, крім Львівської.
Так що по кількості мудрого наріда Житомир нічим не виділяється з-поміж решти України...
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14.12.2020 14:10 Ответить
Було кілька областей, де голоси поділились не з такою значною перевагою Зелі, як в тій же Житомирській. І це при досить невисокій явці виборців.

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
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14.12.2020 14:13 Ответить
Они выступают против кассовых аппаратов и карантина. Источник: https://censor.net/ru/p3236799
Ключевая фраза: "против кассовых аппаратов". Налоги платят только лохи.
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14.12.2020 14:00 Ответить
Откуда такое впечатление? Но все верно: власть, избранная вами в расчете на халявную жизнь, действительно, держит вас за идиотов. Потому, впечатление - это не впечатление, это реальность.
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14.12.2020 14:03 Ответить
А вами они не выбрана? Или вы на выборы не ходили? и ещё одно, любая власть держит свой нарот, нарид, народ за идиотов всегда
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14.12.2020 14:08 Ответить
ну, явно не мной. за это я не голосовал. и за этих тоже.
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14.12.2020 14:09 Ответить
"Такое впечатление, что власть держит нас за дураков" - это не впечатление, это всегда так было, есть и будет всегда пока существует власть
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14.12.2020 14:07 Ответить
раньше власть тоже была, но они так не заявляли
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14.12.2020 14:19 Ответить
А у меня впечатление, что это толпа дураков? Чем им мешают РРО? ....аж за 3 тысчи? Они стистику крематория знают? Что это вообще за лошары?
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14.12.2020 14:11 Ответить
стистика, уклольчик то не прогуливай
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14.12.2020 18:00 Ответить
ФОПы будут вечно митинговать, пока не вернут профсоюзы, субсидии и кредиты. Шойта нас экстремально занеслов в право, ущербность феодального либерального капитализма видели на примере США, жуткий провал правых и самая позорная стата по ковиду + сгоревшая Австралия, Калифорния и Баразилия + глобальное потепление.
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14.12.2020 14:15 Ответить
...Впечатление, что власть держит нас за дураков ...таки дійшло ... причому всі тридцять років
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14.12.2020 14:16 Ответить
У роботі порталу "Дія" стався технічний збій.Як відомо у понеділок, 14 грудня, в Україні повинні були почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином.
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14.12.2020 14:18 Ответить
нищие барыги на новый год какие голодные в дешевых курточках прям жертвы бухенвальда..тьфу на вас ковидови трупачки
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14.12.2020 14:27 Ответить
Какая неожиданная догадка! Прямо -- прозрение!
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14.12.2020 14:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html Зелена влада бреше і вбиває

Ви ж помітили, як в останні дні стрімко падає кількість нових випадків захворювань на ковід? Круто ж?
Насправді - ніт.

Якщо подивитись кількість госпіталізованих (а це показник, який не приховаєш, бо є офіційна статистика по кожній лікарні), то виявляється, що коли в Україні реєстрували 15 тис нових випадків захворювань, до лікарень потрапляло 1,7 тис людей. А в останні дні, коли реєструвалось по 10-12 тис нових випадків - в лікарні потрапляло вже по 3 тис людей щодня.
Підприємці вийшли на протест у Житомирі через карантин: "Враження, що влада тримає нас за дурнів" - Цензор.НЕТ 5959
На графіку ви бачите співвідношення госпіталізацій до кількості реєстрацій нових хворих. Протягом досить тривалого часу воно стабільно перебувало на рівні 10-11%. Тобто кожен 10 зареєстрований випадок був важким, і людина потрапляла в лікарню. А 10 грудня ситуація кардинально змінилась, і тепер в середньому до лікарні потрапляє вже кожен 4-й.

Очевидно, що жодних причин для того, щоб вірус так несподівано збільшив частку важкого перебігу, немає.
А що відбувається насправід? А насправді люди хворіють все більше, бо до лікарень потрапляє ще більше людей. Влада ж замість того, щоб пояснити людям, що ситуація погіршується, робить все навпаки - демонструє нібито зменшення захворюваності. Така безглузда комунікація призводить до того, що люди розслабляються (ну вірус же ж відступає!), і починають нехтувати правилами безпеки.

Ускладнений доступ до тестів (ціна, час проведення і т.д.) зменшує кількість реєстрацій легких форм захворювань. І ці люди покашллюючи, з незначними болями в горлі чи що там ще в них виникає, ходять по вулицях, розносять бацилу.

Дивлячись на статистику, можна зробити висновок, що 30-32 тисячі нових реєстрацій хворих, про які влада на днях оголосила, як про поріг, після якого буде оголошенно локдаун, ми вже подолали. Адже при 3 тис госпіталізацій протягом 1 дня - це і є 30 тис реєстрацій нових хворих. Якщо рахувати нормально.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10220323861981623&set=a.1082930708439 Maksym Savanevskyi
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14.12.2020 14:29 Ответить
правильное впечатление...
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14.12.2020 15:24 Ответить
А поржать?
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14.12.2020 16:32 Ответить
Зачем вас держать? Вы и есть дураки. По крайней мере 73% из вас так точно. А теперь - жриТЕ.
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14.12.2020 17:00 Ответить
Глупость должно быть наказано...Выбрали, кушайте-не обляпайтесь
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14.12.2020 18:02 Ответить
Зомбированные что вы пишите подумайте если есть чем __. Причём тут Вова он законы не принимает и не устанавливает Каму на карантин а Каму на работу..
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14.12.2020 18:37 Ответить
Они вас не за дураков держат, а за зебилов.
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14.12.2020 20:13 Ответить
 
 