Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине. ФОТОрепортаж

Книжная платформа Yakaboo вместе с Департаментом киберполиции подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия пиратству и распространению контрафактной литературы на книжном рынке.

В последние годы на украинском книжном рынке обострилась проблема распространения контрафактной и пиратской литературы. По оценкам различных экспертов судьба такого контента на рынке бумажных книг сегодня составляет 30-40%. Среди электронных и аудиокниг этот показатель достигает 90%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз участников мероприятия.

Такая книга стоит в 2-3 раза дешевле чем лицензированный оригинал. Читатель, покупая такую ​​книги, часто даже не подозревает, что эта, внешне похожая на оригинал, книга является пиратской версией.

"Контрафактная и пиратская литература "убивает" продажи украинских книг. Ее объемы на рынке сегодня представляют угрозу для украинской книги и развития рынка в целом. Поэтому подписанный с киберполицией Меморандум является важным объединением усилий государства и бизнеса в борьбе с пиратством. Для нас - это действительно важный шаг, ведь развитие украинской книги и поддержка украинских издателей - всегда были и остаются приоритетным направлением нашей работы. В вопросе противодействия распространению пиратских книг мы открыты к взаимодействию с другими участниками книжного рынка, общественными организациями, государственными учреждениями и институтами и всеми неравнодушными", - отметил Иван Богдан, CEO Yakaboo.

"Наши главные задачи - побороть пиратство, повысить уровень доверия населения и бизнеса к киберполиции. Мы будем показывать результаты не словом, а - делом. У нас уже есть несколько успешных кейсов по предотвращению продаж контрафактной литературы. Подписание Меморандума с Yakaboo - это важный шаг в продолжении сотрудничества", - сообщил Александр Гринчак, руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Yakaboo - это самая большая книжная платформа страны, с 2004 года на рынке e-commerce Украины. Сотрудничает с многочисленными издательствами, среди них более 500 украинских и из разных стран мира. В ассортименте более 300 000 наименований книг на 71 языке. Книги также доступны в электронном и аудио форматах. Имеет собственное издательство - Yakaboo Publishing, приоритетным направлением которого является переводная нон-фикшн литература. Доставляет книги по Украине и в любой уголок мира. Дополнительная информация: www.yakaboo.ua