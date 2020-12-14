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Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине. ФОТОрепортаж

Книжная платформа Yakaboo вместе с Департаментом киберполиции подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия пиратству и распространению контрафактной литературы на книжном рынке.

В последние годы на украинском книжном рынке обострилась проблема распространения контрафактной и пиратской литературы. По оценкам различных экспертов судьба такого контента на рынке бумажных книг сегодня составляет 30-40%. Среди электронных и аудиокниг этот показатель достигает 90%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз участников мероприятия.

Такая книга стоит в 2-3 раза дешевле чем лицензированный оригинал. Читатель, покупая такую ​​книги, часто даже не подозревает, что эта, внешне похожая на оригинал, книга является пиратской версией.

Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине 01

"Контрафактная и пиратская литература "убивает" продажи украинских книг. Ее объемы на рынке сегодня представляют угрозу для украинской книги и развития рынка в целом. Поэтому подписанный с киберполицией Меморандум является важным объединением усилий государства и бизнеса в борьбе с пиратством. Для нас - это действительно важный шаг, ведь развитие украинской книги и поддержка украинских издателей - всегда были и остаются приоритетным направлением нашей работы. В вопросе противодействия распространению пиратских книг мы открыты к взаимодействию с другими участниками книжного рынка, общественными организациями, государственными учреждениями и институтами и всеми неравнодушными", - отметил Иван Богдан, CEO Yakaboo.

Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине 02

"Наши главные задачи - побороть пиратство, повысить уровень доверия населения и бизнеса к киберполиции. Мы будем показывать результаты не словом, а - делом. У нас уже есть несколько успешных кейсов по предотвращению продаж контрафактной литературы. Подписание Меморандума с Yakaboo - это важный шаг в продолжении сотрудничества", - сообщил Александр Гринчак, руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине 03

Yakaboo - это самая большая книжная платформа страны, с 2004 года на рынке e-commerce Украины. Сотрудничает с многочисленными издательствами, среди них более 500 украинских и из разных стран мира. В ассортименте более 300 000 наименований книг на 71 языке. Книги также доступны в электронном и аудио форматах. Имеет собственное издательство - Yakaboo Publishing, приоритетным направлением которого является переводная нон-фикшн литература. Доставляет книги по Украине и в любой уголок мира. Дополнительная информация: www.yakaboo.ua 

Yakaboo и киберполиция объединились для борьбы с книжным пиратством в Украине 04

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книги (630) пираты (547) киберполиция (327)


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"Через лояльне ставлення до російського бізнесу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російсько-української війни , український військовик і громадський діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2 Валерій Ананьєв започаткував бойкот компанії - #бойкотYakaboo"
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14.12.2020 14:20 Ответить
оно и правильно, давно пора поднять продажи бестселлеров про мурашей и прочих героев
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14.12.2020 14:42 Ответить
"У нас уже есть несколько успешных кейсов по предотвращению продаж контрафактной литературы." И сколько лежит в тех кейсах?
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14.12.2020 14:56 Ответить
пиратская литература "убивает" продажи украинских книг

Пиратская литература популяризирует книги на украинском языке! Способствует его распространению и развитию.
С чем боремся?
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14.12.2020 15:47 Ответить
Главный посыл от новости..: читать книги.. вредно
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14.12.2020 20:05 Ответить
 
 