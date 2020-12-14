Рада получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов и передала их в больницы шести регионов Украины. ФОТО
Верховная Рада получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощь для борьбы с COVID-19 и передала ее больницам.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада в рамках борьбы с пандемией коронавируса получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощь. Парламенту предоставлено 25 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 (IgM/IgG) и 100 тыс. защитных масок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полученная помощь была передана больницам в шесть регионов Украины.
"От имени украинского парламента выражаю благодарность правительству и посольству Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень ценим поддержку, которую иностранные партнеры предоставляют нашей стране в противодействии COVID-19", - отметил председатель ВР Дмитрий Разумков.
По его словам, помощь доставили в 18 больниц Житомирской, Харьковской и Львовской области, а также ее получили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.
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славим зеленского. ну и ленку немного как спонсора поездки
И сразу вспомнилается юрмальская шутка Зе
Нет, чтоб наладить производство всего необходимого дома.