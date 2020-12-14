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Рада получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов и передала их в больницы шести регионов Украины. ФОТО

Рада получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов и передала их в больницы шести регионов Украины. ФОТО

Верховная Рада получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощь для борьбы с COVID-19 и передала ее больницам.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада в рамках борьбы с пандемией коронавируса получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов медицинскую помощь. Парламенту предоставлено 25 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 (IgM/IgG) и 100 тыс. защитных масок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полученная помощь была передана больницам в шесть регионов Украины.

"От имени украинского парламента выражаю благодарность правительству и посольству Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень ценим поддержку, которую иностранные партнеры предоставляют нашей стране в противодействии COVID-19", - отметил председатель ВР Дмитрий Разумков.

По его словам, помощь доставили в 18 больниц Житомирской, Харьковской и Львовской области, а также ее получили в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Рада получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов и передала их в больницы шести регионов Украины 01
Рада получила от ОАЭ 25 тыс. экспресс-тестов и передала их в больницы шести регионов Украины 02

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Автор: 

ВР (29258) карантин (16729) ОАЭ (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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оманские инвестиции выстрелили наконец то
славим зеленского. ну и ленку немного как спонсора поездки
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14.12.2020 15:53 Ответить
Бабло кому-то приехало.
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14.12.2020 15:57 Ответить
так поступают только лошары, а могли бы и реализовать, шобы без грошей не остаться
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14.12.2020 16:06 Ответить
Бесплатно передано? Или все же купили? А в больницы - бесплатно передадут? О деньгах в заметке ни слова. Почему?
И сразу вспомнилается юрмальская шутка Зе
Нет, чтоб наладить производство всего необходимого дома.
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14.12.2020 16:11 Ответить
бесплатно
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14.12.2020 23:24 Ответить
 
 