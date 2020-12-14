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Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star. ФОТОрепортаж

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star, который завершился сегодня в столице Беларуси. Три из них завоевали танцевальные дуэты, которые выступали в категориях сеньоры и юниоры.

В соревнованиях взрослых танцоров не было равных харьковчанам Дарьи Поповой и Владимиру Беликову. Ученики Галины Чуриловой лидировали после ритмического танца и такой же мастер-класс продемонстрировали в произвольном. Яркое и эмоциональное исполнение программы с элементами четвертого уровня обеспечило нашим фигуристам победу во втором прокате с результатом 103.07 баллов, так и в общем зачете -174.03, сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках, передает Цензор.НЕТ.

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star 01

Вторая позиция у французских спортсменов Джулии Ваграм и Пьера Суке - 172.02, на третьей - белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук - 167.56.

Спортивный характер показал в ходе соревнований еще один харьковский дуэт - юниоры Мария Пинчук / Никита Погорелов. Ритмичный танец фигуристы завершили с "дидакшеном" за падение партнерши и заняли в этом виде четвертое место. Но в произвольной программе Мария и Никита уже не дали оснований для критики. Они прекрасно откатали свою композицию, "заработав" высокие уровни на сложных поддержках и вращении, и набрали вторую сумму баллов - 84,61. С общим результатом 139.77 харьковчане поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Также призовое место - третье заняла еще одна украинская танцевальная пара - Лика Бондар / Артем Коваль - 134.88. Для учеников Елены Онищенко соревнования в Минске стали международным дебютом в статусе юниоров. Это событие юные одесситы отметили сразу бронзовой наградой, заявив о себе как об интересном перспективном дуэте с собственным стилем. После ритмического танца они шли вторыми, а произвольный выполнили на третий результат - 79.44.

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star 02
Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star 03

Победителями соревнований в юниорской группе танцоров стали россияне Елизавета Шичина и Гордей Хулупов - 164.85.

Героем заключительного дня минского турнира стал еще один украинец - Вадим Новиков, который уверенно победил в одиночном катании юниоров. 14-летний ученик одесского тренера Ирины Кланцат был первым в короткой (48.28) и произвольной программах (95.24), а в итоге набрал победные 143.52 баллов. У испанского фигуриста Еукена Альберда, который занял второе место, на 20 баллов меньше - 123.50. Третье место у белоруса Аляксандра Багдановича - 97.52.

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star 04

Напомним, предновогодний международный турнир Winter Star проводился впервые. В нем приняли участие фигуристы больше, чем из 10 стран, которые соревновались в возрастных группах сеньоры и юниоры в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Автор: 

Беларусь (7899) победа (591) спорт (2429) соревнования (256) фигурное катание (45)


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Топ комментарии
+4
Молодчаги, доки країна загинається від плісняви - вони своє роблять й тримають її наплаву як можуть.
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14.12.2020 16:49
+4
Так. Ще і Віктор Петренко. Так що на зараз із 5 олімпійських нагород 2- з фігурного катання.
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14.12.2020 16:57
+3
Если не ошибаюсь, именно фигуристка Баюл принесла первое олимпийское золото Украине в уже далеком 1994 году. И вообще, ЦН надо давать больше позитивных новостей, а не зрады "всьо пропало".
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14.12.2020 16:55
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Молодчаги, доки країна загинається від плісняви - вони своє роблять й тримають її наплаву як можуть.
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14.12.2020 16:49 Ответить
на дворе уже 21-ый век, а они никак не могут ввести мужское парное катание
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14.12.2020 16:55 Ответить
А на росие ввели уже
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14.12.2020 16:56 Ответить
Да ну!
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14.12.2020 16:58 Ответить
Там ***** с Медведевым пробовал. Но не пошло как-то. Отправили Медведа на скамейку.
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14.12.2020 16:58 Ответить
и где катался, на мацкве или урюпинске?
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14.12.2020 17:05 Ответить
Парнокопитное катаніе ...це кацапський історчний шлях
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14.12.2020 17:05 Ответить
Це не зрозуміти тим,хто з лопати не їв 1😂
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14.12.2020 17:11 Ответить
Нащо?
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14.12.2020 16:56 Ответить
Уже ввели. Для Петрова и Баширова. "Произвольный танец вокруг шпилей".
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14.12.2020 16:57 Ответить
Чтобы посмеяться?
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14.12.2020 17:02 Ответить
Молодці!!!!!!! Просто молодці!!!!!!!!
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14.12.2020 16:55 Ответить
Если не ошибаюсь, именно фигуристка Баюл принесла первое олимпийское золото Украине в уже далеком 1994 году. И вообще, ЦН надо давать больше позитивных новостей, а не зрады "всьо пропало".
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14.12.2020 16:55 Ответить
Так. Ще і Віктор Петренко. Так що на зараз із 5 олімпійських нагород 2- з фігурного катання.
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14.12.2020 16:57 Ответить
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14.12.2020 19:03 Ответить
 
 