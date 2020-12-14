Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star. ФОТОрепортаж

Украинские фигуристы завоевали четыре награды международного турнира Winter Star, который завершился сегодня в столице Беларуси. Три из них завоевали танцевальные дуэты, которые выступали в категориях сеньоры и юниоры.

В соревнованиях взрослых танцоров не было равных харьковчанам Дарьи Поповой и Владимиру Беликову. Ученики Галины Чуриловой лидировали после ритмического танца и такой же мастер-класс продемонстрировали в произвольном. Яркое и эмоциональное исполнение программы с элементами четвертого уровня обеспечило нашим фигуристам победу во втором прокате с результатом 103.07 баллов, так и в общем зачете -174.03, сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках, передает Цензор.НЕТ.

Вторая позиция у французских спортсменов Джулии Ваграм и Пьера Суке - 172.02, на третьей - белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук - 167.56.

Спортивный характер показал в ходе соревнований еще один харьковский дуэт - юниоры Мария Пинчук / Никита Погорелов. Ритмичный танец фигуристы завершили с "дидакшеном" за падение партнерши и заняли в этом виде четвертое место. Но в произвольной программе Мария и Никита уже не дали оснований для критики. Они прекрасно откатали свою композицию, "заработав" высокие уровни на сложных поддержках и вращении, и набрали вторую сумму баллов - 84,61. С общим результатом 139.77 харьковчане поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Также призовое место - третье заняла еще одна украинская танцевальная пара - Лика Бондар / Артем Коваль - 134.88. Для учеников Елены Онищенко соревнования в Минске стали международным дебютом в статусе юниоров. Это событие юные одесситы отметили сразу бронзовой наградой, заявив о себе как об интересном перспективном дуэте с собственным стилем. После ритмического танца они шли вторыми, а произвольный выполнили на третий результат - 79.44.





Победителями соревнований в юниорской группе танцоров стали россияне Елизавета Шичина и Гордей Хулупов - 164.85.

Героем заключительного дня минского турнира стал еще один украинец - Вадим Новиков, который уверенно победил в одиночном катании юниоров. 14-летний ученик одесского тренера Ирины Кланцат был первым в короткой (48.28) и произвольной программах (95.24), а в итоге набрал победные 143.52 баллов. У испанского фигуриста Еукена Альберда, который занял второе место, на 20 баллов меньше - 123.50. Третье место у белоруса Аляксандра Багдановича - 97.52.

Напомним, предновогодний международный турнир Winter Star проводился впервые. В нем приняли участие фигуристы больше, чем из 10 стран, которые соревновались в возрастных группах сеньоры и юниоры в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.