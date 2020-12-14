Силовики разогнали 11-й "Марш мудрости" в Минске, задержаны около 40 протестующих. ФОТОрепортаж
В Минске пенсионеры собрались у Красной церкви на 11-й марш протеста против насилия и беззакония.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".
Около сотни пенсионеров собрались на Площади Независимости в Минске с национальными флагами.
Проспект был перекрыт, поэтому они начали митинговать на площади, ходили вокруг елки и кричали "Уходи!", "Да здравствует Беларусь!". Площадь окружили желтые автобусы и маршрутки с силовиками, шествие разогнали, протестующих задержали и посадили в автобусы.
Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.
После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".
Силовики не пропускают на площадь даже общественный транспорт.
Отмечается, что на Марше пенсионеров задержаны около 40 человек, они доставлены в Октябрьское РОВД Минска. Возле отделения милиции дежурит скорая помощь.
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Народные гулянья. Я так понимаю, самые мудрые остались-таки дома сидеть.
Там походу "марш получения п.....й" как начался так и не заканчивался, зачем морочить голову с громкими названиями...
Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.
Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
все остальное их устраивает
\\\\\\\\ вестибюль станции "Площадь Ленина" Источник: https://censor.net/ru/p3236869\\\\\\
Ааа, просто мазохисты - ну тогда Пацька пусть разгонит их как делал Ленин.... химическими снарядами
Гідним лідером міг би стати Михайло Жизнєвський, але він одним з перших загинув на Українському Майдані. Герой України посмертно...
І іх усё менш і менш. Як сказаў бы наш дзеяч мастацтваў:
З кожным днём, мощьно,
Падае працэнт тых хто ходзіць
Па вуліцах сталіцы.
Воскресныя шпацыр выходзіць у іх з моды.
Задаволены бацька, сыта ў яго *** ... ло.
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
пастора явно не хватает
Це звучить цинічно але весь світ починає тихо ржати з цих протестів белорусів.
Доки вони не визнають що їх ворого Москва діла не буде.