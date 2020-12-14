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Новости Фото Революция в Беларуси
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Силовики разогнали 11-й "Марш мудрости" в Минске, задержаны около 40 протестующих. ФОТОрепортаж

В Минске пенсионеры собрались у Красной церкви на 11-й марш протеста против насилия и беззакония.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

Около сотни пенсионеров собрались на Площади Независимости в Минске с национальными флагами.

Проспект был перекрыт, поэтому они начали митинговать на площади, ходили вокруг елки и кричали "Уходи!", "Да здравствует Беларусь!". Площадь окружили желтые автобусы и маршрутки с силовиками, шествие разогнали, протестующих задержали и посадили в автобусы.

Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".

Силовики не пропускают на площадь даже общественный транспорт.

Отмечается, что на Марше пенсионеров задержаны около 40 человек, они доставлены в Октябрьское РОВД Минска. Возле отделения милиции дежурит скорая помощь.

Также читайте: Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения"

Силовики разогнали 11-й Марш мудрости в Минске, задержаны около 40 протестующих 01
Силовики разогнали 11-й Марш мудрости в Минске, задержаны около 40 протестующих 02
Силовики разогнали 11-й Марш мудрости в Минске, задержаны около 40 протестующих 03
Силовики разогнали 11-й Марш мудрости в Минске, задержаны около 40 протестующих 04
Силовики разогнали 11-й Марш мудрости в Минске, задержаны около 40 протестующих 05

Автор: 

Беларусь (7899) задержание (6679) пенсионеры (837) силовики (2799)


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Топ комментарии
+3
скорее марш - Тупости... да возьмите уже шины в руки... терпилы....
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14.12.2020 17:15
+3
Нажаль бiлоруси пiшли по шляху рахi... Болотна.. Хабаровск..
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
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14.12.2020 19:22
+2
Пар ушел в свисток - теперь на "марш" собираются около 100-ни пенсов...

Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
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14.12.2020 17:09
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Силовики разогнали 11-й "Марш мудрости" в Минске, задержаны около 40 протестующих.

Народные гулянья. Я так понимаю, самые мудрые остались-таки дома сидеть.
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14.12.2020 17:07 Ответить
Я вот думаю, кто им названия для маршей сочиняет? Или сам себя не похвалишь - никто не похвалит?
Там походу "марш получения п.....й" как начался так и не заканчивался, зачем морочить голову с громкими названиями...
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14.12.2020 18:41 Ответить
Ждём «марша силовиков»)))
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14.12.2020 17:08 Ответить
Пар ушел в свисток - теперь на "марш" собираются около 100-ни пенсов...

Впрочем, у нас вообще никто не собирается - хоть подпиши завтра бубасик вхождение в Едина-Нидилимаю.
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14.12.2020 17:09 Ответить
Сотня пенсионеров ходили вокруг елочки, с этими протестами точно что-то не так.
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14.12.2020 17:10 Ответить
И даже от их режим обделался.
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14.12.2020 17:15 Ответить
Ооооо, я вижу вы и тут всплыли, Игокович-джан.
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14.12.2020 18:40 Ответить
на наступному марші буде чоловік 50 ,самих стійких . все тарган переміг !
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14.12.2020 17:10 Ответить
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
Якщо це не стане сигналом для повалення кремлеплісняви?!
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14.12.2020 17:10 Ответить
если пашинский прийдет, то и я прийду)
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14.12.2020 18:22 Ответить
Не прийдеш все одно.
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15.12.2020 17:29 Ответить
Они какие-то странные . Им нужен новый царь или другая жизнь ?
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14.12.2020 17:11 Ответить
просто новый царь
все остальное их устраивает
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14.12.2020 17:19 Ответить
так надо было обозвать це действо маршем радужности, тогда б сам бацка лично строй возглавил
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14.12.2020 17:13 Ответить
Коли буде тепло,тоді будуть мітингарі.Вони ж не дурні мерзнути.
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14.12.2020 17:14 Ответить
скорее марш - Тупости... да возьмите уже шины в руки... терпилы....
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14.12.2020 17:15 Ответить
комедия.Без цветов нельзя!
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14.12.2020 17:15 Ответить
Любое напоминание фюреру, что он нелегитивный, больно бьет по его самолюбию.
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14.12.2020 17:21 Ответить
ходили вокруг елки и кричали "Уходи!мда у нас ёлку охраняли беркут когда увидели шествие 1 декабря под 100 000 как языком слезало и ёлка была нашей
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14.12.2020 17:26 Ответить
эти совки смешны со своими дурацкими названиями - то у них все "норотное", то "гневное", то "муд.рое" - мудро подставляют ж. под бутылки и вызывают у быков в форме аллергию цветочками.

\\\\\\\\ вестибюль станции "Площадь Ленина" Источник: https://censor.net/ru/p3236869\\\\\\

Ааа, просто мазохисты - ну тогда Пацька пусть разгонит их как делал Ленин.... химическими снарядами
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14.12.2020 17:28 Ответить
В кавычках надо оставить только слово "мудрости", либо употребить другой заголовок, например, " Глупый марш". Результатом таких маршей может быть только отказ опорно-двигательного аппарата марширующих, более ничего, но надо признать, маршировать за 100 лет мы все научились(это конечно плюс), с координатами финиша только проблемы. 🙂
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14.12.2020 17:39 Ответить
Уходи, фашист проклятый! Завтра снова приходи.
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14.12.2020 17:46 Ответить
еще 26 лет терпеть придется ...бацька
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14.12.2020 17:54 Ответить
Уже 11-й.)
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14.12.2020 18:03 Ответить
По іншому і бути не могло. "Незріле суспільство породжує незрілі суспільні стосунки"(В.Ульянов). Білоруське суспільство не готове до демократиних (читай антимосковських) перемін. Для перемоги революції потрібна тривала політична боротьба (ідеологія, програма, носії партії, ЗМІ...) а не "дурілка картонная", нездала навіть на організацію стихійних протестів.
Гідним лідером міг би стати Михайло Жизнєвський, але він одним з перших загинув на Українському Майдані. Герой України посмертно...
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14.12.2020 18:10 Ответить
Абсолютно не цікаво. Дурням закон не писаний. Це я тіпа протестувальників маю на увазі...
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14.12.2020 18:33 Ответить
Чарговы нядзельны мацыён на свежым паветры прошол, як звычайна. Пахадзілі, пагаварылі разышліся. І людзям прыемна і Григориевичу да лампады.
І іх усё менш і менш. Як сказаў бы наш дзеяч мастацтваў:
З кожным днём, мощьно,
Падае працэнт тых хто ходзіць
Па вуліцах сталіцы.
Воскресныя шпацыр выходзіць у іх з моды.

Задаволены бацька, сыта ў яго *** ... ло.
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14.12.2020 18:37 Ответить
А когда 12-й марш тупости ? Это писец.....что должно произойти, чтобы был хоть какой-то результат?
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14.12.2020 18:51 Ответить
Хто їм ці назви придумує, це якась нова технологія впливу чи програмування мас, чи насмішка якась з білорусів, чи що.
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14.12.2020 18:52 Ответить
быстрее всего , то пыня так изголяется.
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14.12.2020 20:41 Ответить
Сцикунам так і належиться. Коли три мента місять ногами чувака, а 50 дємакратаф стоять поряд і кричать "пазор", то це вже повний пістуц...
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14.12.2020 19:06 Ответить
Нажаль бiлоруси пiшли по шляху рахi... Болотна.. Хабаровск..
Навiщо..? Бо їх в цьому запевнили.. i вони повiрили, що легко здолають .. режим Лукашенка..
Весь потенцiал.. руху.. коли реально було змiнити владу.. спустили в унiтаз
Очiкуєм вiдтiк людей.. коли до них дiйде, що час згаяно.. I їм загрожує.. притягнення до вiдповiдальностi, за спробу повалення влади
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14.12.2020 19:22 Ответить
очередной марш дурости.
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14.12.2020 20:40 Ответить
марш младенцев
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14.12.2020 23:24 Ответить
да советские они на всю голову, ничему у нас не научились
пастора явно не хватает
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14.12.2020 23:25 Ответить
А може вони мазахисти?
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15.12.2020 11:25 Ответить
Сила завжди переможе мудрість,тому що мудрість без сили - тупість...Про це ще Гюго сказав...
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15.12.2020 13:04 Ответить
В Минске пенсионеры собрались у Красной церкви на 11-й марш протеста против насилия и беззакония Источник: https://censor.net/ru/p3236869

Це звучить цинічно але весь світ починає тихо ржати з цих протестів белорусів.
Доки вони не визнають що їх ворого Москва діла не буде.
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15.12.2020 17:49 Ответить
 
 