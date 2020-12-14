Силовики разогнали 11-й "Марш мудрости" в Минске, задержаны около 40 протестующих. ФОТОрепортаж

В Минске пенсионеры собрались у Красной церкви на 11-й марш протеста против насилия и беззакония.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

Около сотни пенсионеров собрались на Площади Независимости в Минске с национальными флагами.

Проспект был перекрыт, поэтому они начали митинговать на площади, ходили вокруг елки и кричали "Уходи!", "Да здравствует Беларусь!". Площадь окружили желтые автобусы и маршрутки с силовиками, шествие разогнали, протестующих задержали и посадили в автобусы.

Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

После задержаний открыли вход на станцию метро "Площадь Ленина".

Силовики не пропускают на площадь даже общественный транспорт.

Отмечается, что на Марше пенсионеров задержаны около 40 человек, они доставлены в Октябрьское РОВД Минска. Возле отделения милиции дежурит скорая помощь.

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