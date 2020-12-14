Представитель сети строительных фирм в Николаеве предлагала $10 тыс. взятки за избежание налогообложения, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила на предложении взятки представителя межрегиональной коммерческой структуры, которая фигурирует в уголовных производствах по хищению денег госбюджета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия сферы строительства предложила неправомерную выгоду должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. За 10 тыс. долларов взятки представительница застройщика пыталась "решить вопрос" об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.
Установлено, что эта коммерческая структура входит в сеть строительных фирм, подконтрольной фигуранту уголовных производств о присвоении бюджетных денег, в частности выделенных на строительство дорог.
Правоохранители разоблачили фигурантку в Николаеве на попытке передачи взятки должностному ГФС. Сейчас решается вопрос о ее задержании.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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