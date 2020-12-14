В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения. ФОТОрепортаж
Сегодня во время торжественного построения в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго состоялось награждение военнослужащих.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части.
Во время церемониала командир полка вручал военнослужащим награды: "Ветеран службы", 20, 15 и 10 лет добросовестной службы, "За тяжелое ранение", "За достижения в военной службе", "За образцовость в военной службе", присвоение очередного воинского звания, отличие Кировоградской области "За мужество и отвагу".
Военнослужащие при построении почтили минутой молчания память погибших побратимов.
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Всякие министерства, ГБР, обладминистрации и т.п. закупают дорогие авто, а Героя - грамоту!?
А надо наоборот: бойцам - авто, министрам и всяким чиновникам - грамоту!