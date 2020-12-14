В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения. ФОТОрепортаж

Сегодня во время торжественного построения в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго состоялось награждение военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части.

Во время церемониала командир полка вручал военнослужащим награды: "Ветеран службы", 20, 15 и 10 лет добросовестной службы, "За тяжелое ранение", "За достижения в военной службе", "За образцовость в военной службе", присвоение очередного воинского звания, отличие Кировоградской области "За мужество и отвагу".





Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада предоставила гарантии госзащиты военнослужащим Сил специальных операций





Военнослужащие при построении почтили минутой молчания память погибших побратимов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж