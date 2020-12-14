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В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения. ФОТОрепортаж

Сегодня во время торжественного построения в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго состоялось награждение военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части.

В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 01

Во время церемониала командир полка вручал военнослужащим награды: "Ветеран службы", 20, 15 и 10 лет добросовестной службы, "За тяжелое ранение", "За достижения в военной службе", "За образцовость в военной службе", присвоение очередного воинского звания, отличие Кировоградской области "За мужество и отвагу".

В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 02
В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 03

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В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 04
В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 05

Военнослужащие при построении почтили минутой молчания память погибших побратимов.

В Кропивницком вручили награды воинам 3-го отдельного полка спецназначения 06

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Автор: 

награда (1800) оборона (5213) спецназ (617) ССО (527) 3 полк спецназа (24) Кировоградская область (633)


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Героям слава!
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14.12.2020 18:44 Ответить
Казарми 3- гусарського елисаветградського полку. В двері можна заїхати верхом на конику.. там і я отримував військовий квиток...
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14.12.2020 18:47 Ответить
Тебе вижу наболело.
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14.12.2020 20:24 Ответить
Не, ну если грамоту считать наградой, то это - совковый капец!
Всякие министерства, ГБР, обладминистрации и т.п. закупают дорогие авто, а Героя - грамоту!?
А надо наоборот: бойцам - авто, министрам и всяким чиновникам - грамоту!
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14.12.2020 19:22 Ответить
Подяка і Шана вам, хлопці! Хай вас Бог береже! Миру, спокою, здоровля та достатку вам і вашим родинам. Загиблим Героям - Вічна Слава!
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14.12.2020 22:37 Ответить
Пишаємося вами, Герої !
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15.12.2020 07:44 Ответить
 
 