Активист "Автомайдана" Гриценко: "Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и гнобили"

Пока граждане проявляют равнодушие, система блокирует возможность наказать таких преступников, как замглавы Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом пишет в Фейсбуке активист "Автомайдана" Алексей Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока всем пофиг, система просто блокирует любые возможности сажать таких преступников, как Татаров. Делается это обычным способом: у НАБУ решением карманного суда забирают дело, чтобы его похоронить в ГБР..." - написал он.

При этом в соседних Румынии, Чехии и Польше при малейших попытках коррупции на протест выходят сотни тысяч граждан, отметил активист.

"Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и притесняли..." - сделал вывод Гриценко.

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Напомним, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил забрать дело, в котором фигурируют Татаров и Микитась, у НАБУ и передать ГБР. Выполнить его решение должна генпрокурор Ирина Венедиктова.

В НАБУ заявили, что решение Вовка - незаконное, и обвинили руководство страны в блокировании подозрений коррупционерам. В САП пообещали подать на него апелляцию.

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