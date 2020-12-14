Активист "Автомайдана" Гриценко: "Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и гнобили"
Пока граждане проявляют равнодушие, система блокирует возможность наказать таких преступников, как замглавы Офиса Президента Олег Татаров.
Об этом пишет в Фейсбуке активист "Автомайдана" Алексей Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока всем пофиг, система просто блокирует любые возможности сажать таких преступников, как Татаров. Делается это обычным способом: у НАБУ решением карманного суда забирают дело, чтобы его похоронить в ГБР..." - написал он.
При этом в соседних Румынии, Чехии и Польше при малейших попытках коррупции на протест выходят сотни тысяч граждан, отметил активист.
"Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и притесняли..." - сделал вывод Гриценко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Татарова передали из НАБУ в ГБР, решение принял скандальный судья Вовк
Напомним, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил забрать дело, в котором фигурируют Татаров и Микитась, у НАБУ и передать ГБР. Выполнить его решение должна генпрокурор Ирина Венедиктова.
В НАБУ заявили, что решение Вовка - незаконное, и обвинили руководство страны в блокировании подозрений коррупционерам. В САП пообещали подать на него апелляцию.
Также на Цензор.НЕТ: НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- преступник является замглавой оп
- суд карманный
- гбр хоронит дела
вот результат деятельности деятеля
хуже не будет (с)
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
??????????????
Рассказать, что солнце встало,
кацапа нульовий user/476982, без завершення на -ко... всі б не здогадались, що ти щирий?