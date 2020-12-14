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Новости Фото Силовики
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Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат для контрабанды сигарет в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня около 5 часов утра в ходе реализации оперативной информации, неподалеку от населенного пункта Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области пограничники отделения "Великий Бычкив" совместно с оперативными сотрудниками Мукачевского пограничного отряда обнаружили гексакоптер и 700 пачек безакцизных сигарет, заранее расфасованных в 5 небольших пакетов.

Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ 01
Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Буковине у контрабандистов сигарет изъяты 4 мотодельтаплана, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ 03
Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ 04

За последний месяц на участке Мукачевского пограничного отряда было обнаружено и изъято два летательных аппарата - дельтаплан и автожир, которые использовались контрабандистами для перемещения сигарет на украинском-румынском участке границы.

Также смотрите: В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3639) Госпогранслужба (6466) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+15
І ЩО???? Те що в Румунії будуть курити контрабандні цигарки якось відбивається на економіці України? На кого ці тупі висери від прикордонної служби розраховані? Ви боріться з нелегальним імпортом,від якого країна втрачає мільярди, і відчитуйтесь так браво.
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15.12.2020 00:05
+8
Это та же контрабанда, которую победил ******* или новую подбросили?
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14.12.2020 23:59
+5
Байдуже як вони виготовлені,якщо в Україні,то люди отримали гроші за їхнє виробництво, а після продажі гроші все рівно потратять в Україні. А ти далекий , мабуть другої частини не прочитав, де я про імпорт пишу?
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15.12.2020 01:32
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Это та же контрабанда, которую победил ******* или новую подбросили?
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14.12.2020 23:59 Ответить
Це як раз показник того що перестали возити контрабанду за хабарі і тепер вигадують нові способи перекидання товарів через кордон. Дивно що контрабандисти ще не використовують важкі БПЛА які можуть по 100-200кг вантажів переносити за раз.
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15.12.2020 09:34 Ответить
Перестали возить за взятки? Ты точно про Украину говоришь?
Элементарная экономика: Кастомный грузоподъемный коптер - 5 000$. Средняя взятка таможне за среднюю партию сигарет - 500$. Окупаемость - 10 поставок. Это неделя времени. Ежедневно через границу осуществляются десятки переправок. Реально, никто с этим не борется, т.к. реальная борьба вызовет такой всплеск "социальной напряженности", что янтарная мафия покажется детской забавой.
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15.12.2020 10:31 Ответить
І ЩО???? Те що в Румунії будуть курити контрабандні цигарки якось відбивається на економіці України? На кого ці тупі висери від прикордонної служби розраховані? Ви боріться з нелегальним імпортом,від якого країна втрачає мільярди, і відчитуйтесь так браво.
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15.12.2020 00:05 Ответить
ты что?? совсем недалёкий??700 пачек безакцизных сигарет(изготовлены незаконно и никуда никаких налогов не пошло!!и какая разница где их курить будут??в румынии ,польше венгрии или в той же украине??)
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15.12.2020 00:40 Ответить
Байдуже як вони виготовлені,якщо в Україні,то люди отримали гроші за їхнє виробництво, а після продажі гроші все рівно потратять в Україні. А ти далекий , мабуть другої частини не прочитав, де я про імпорт пишу?
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15.12.2020 01:32 Ответить
да?.а какого йуха я должен платить налоги а ты себе контрабас волочить ни копейки не уплатив?
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15.12.2020 07:08 Ответить
Навряд чи якісь податки платиш,судячи з манери спілкування-дають тобі в конверті пару гривень за розгрузку фур,на якомусь складі. До контрабанди я не маю ніякого відношення. І чому всякі особо обдаровані не розуміють, що я не виправдовую контрабанди, а питаю "ле боротьба з нелегальним ІМПОРТОМ"?
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15.12.2020 10:11 Ответить
В Україні свої економічні відносини. А ти,економіст, йди працюй, поки прораб люлей не виписав
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15.12.2020 14:23 Ответить
извини но с тобой глупо дискутировать на эту тему у тебя очень ограниченное понимание экономики(не в обиду сказано но хватает нескольких фраз чтоб это понять.)
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15.12.2020 10:25 Ответить
О! Ще такої крупної контрабанди не бачив... Чи це для того, щоб "мєсним" румунам насолити, а як же мєсні венгри срані під кришею цього бидла *********** ? У нас "закон" єдиний для всіх меншин!
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15.12.2020 00:32 Ответить
Дякуючи "нашим" контрабандистам, знатиму, що таке гексакоптер та автожир...
Автожир або гіроплан, гірокоптер, ротоплан, обігокрил - гвинтокрилий літальний апарат, важчий за повітря. Підіймальна сила створюється завдяки ротору, що розміщений над фюзеляжем і вільно обертається від дії зустрічного повітряного потоку.
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15.12.2020 01:22 Ответить
Автожир від гвинокрила/гелікоптера/вертольота відрізняється восновному тим, що у першого підйомна та направляюча сили чітко розмежовані між окремими двигунами, а у інших це все поєднане (моє досить нефахове визначення) Саме тому автожирна концепція не отримала подальшого розвитку.
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15.12.2020 03:43 Ответить
дякую, але вже розібрався та поділився з іншими... А кажете, не отримала подальшого розвитку?
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15.12.2020 04:21 Ответить
> А кажете, не отримала подальшого розвитку?
Саме так.
Використання вже давно існуючих технологій без їх вдосконалення якимись покидьками не є розвитком.
Створити щось аби подивитись очами птахів на землю
і
Створити щось аби переправити партію цигарок через південний Буг
дві абсолютно різні речі.
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15.12.2020 05:59 Ответить
Изголяются как могут
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15.12.2020 01:31 Ответить
Шановний, не вперше читаю ваші коментарі та вважаю вас виваженим у оцінках... Ну написано ж, що на кордоні з Румунами... Так навіщо ж маніпулюєте? Пам'ятаєте як сказав наш Москаль, що очолював Закарпатську обл.? Що в кожному загостренні стосунків на кордоні, легко проглядається канал, що має + по середині (цитую не дослівно). Як вам, дежавю не відчуваєте? Г+Гдять, нас накручують та крадуть... Не дивно ж, такого бовдура впихнули на найвищу посаду, а більне ще й тішиться, лише овацій йому бракує...
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15.12.2020 12:22 Ответить
Це тільки місцеві румуни таким промишляють. Ну вилетить коптер від нас, а на тій стороні треба його прийняти, забрати контрабас, повідомити спільників що розвантажили і відправити за наступною ходкою. Тільки румун з румунським паспортом може спокійно вночі так довго щось робити у румунський прикордонній зоні.
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15.12.2020 17:12 Ответить
Діло в тому, що місцеві румуни, скоріш за все- громадяни й України? Якщо вам знайоме Закарпаття, то мали б знати про села Біла Церква та Апшиця? Не здивуюсь, якщо вони побудовані виключно на контрабанді...
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15.12.2020 18:26 Ответить
 
 