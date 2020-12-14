Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат для контрабанды сигарет в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня около 5 часов утра в ходе реализации оперативной информации, неподалеку от населенного пункта Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области пограничники отделения "Великий Бычкив" совместно с оперативными сотрудниками Мукачевского пограничного отряда обнаружили гексакоптер и 700 пачек безакцизных сигарет, заранее расфасованных в 5 небольших пакетов.





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За последний месяц на участке Мукачевского пограничного отряда было обнаружено и изъято два летательных аппарата - дельтаплан и автожир, которые использовались контрабандистами для перемещения сигарет на украинском-румынском участке границы.

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