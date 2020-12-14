Гексакоптер для контрабанды сигарет обнаружен на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат для контрабанды сигарет в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сегодня около 5 часов утра в ходе реализации оперативной информации, неподалеку от населенного пункта Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области пограничники отделения "Великий Бычкив" совместно с оперативными сотрудниками Мукачевского пограничного отряда обнаружили гексакоптер и 700 пачек безакцизных сигарет, заранее расфасованных в 5 небольших пакетов.
За последний месяц на участке Мукачевского пограничного отряда было обнаружено и изъято два летательных аппарата - дельтаплан и автожир, которые использовались контрабандистами для перемещения сигарет на украинском-румынском участке границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Элементарная экономика: Кастомный грузоподъемный коптер - 5 000$. Средняя взятка таможне за среднюю партию сигарет - 500$. Окупаемость - 10 поставок. Это неделя времени. Ежедневно через границу осуществляются десятки переправок. Реально, никто с этим не борется, т.к. реальная борьба вызовет такой всплеск "социальной напряженности", что янтарная мафия покажется детской забавой.
Автожир або гіроплан, гірокоптер, ротоплан, обігокрил - гвинтокрилий літальний апарат, важчий за повітря. Підіймальна сила створюється завдяки ротору, що розміщений над фюзеляжем і вільно обертається від дії зустрічного повітряного потоку.
Саме так.
Використання вже давно існуючих технологій без їх вдосконалення якимись покидьками не є розвитком.
Створити щось аби подивитись очами птахів на землю
і
Створити щось аби переправити партію цигарок через південний Буг
дві абсолютно різні речі.