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Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность и правопорядок в правительственном квартале столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактическую разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в полиции проинформировали, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы.

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 01

"Призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале 02
Фото: сайт полиции

Отметим, что вторник возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".

акция (2425) Киев (25577) Нацполиция (16496)


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Топ комментарии
+37
Не нравится ФОПам блюдо которое они состряпали в 2019 году из ЗЕлёного говна? Странно. Состряпали - ЖРИТЕ. Не хотите жрать ЗАМЕНИТЕ блюдо.
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15.12.2020 09:58
+23
Там 95 % виборців Бубочки та СН, поціновувачів серіалу "скоти" та усілякого квартального шлаку.
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15.12.2020 10:00
+16
Ашотакоє! Нєужели смєтуни зашевєлілісь?
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15.12.2020 09:58
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Перефразуючи "Маніфест комуністичної партії: "Привид бродить в Україні, привид "Майдану"...
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15.12.2020 10:34 Ответить
Возмущение халявщиков,что их опять поимели как лохов не надо называть Майданом.
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15.12.2020 10:48 Ответить
Так я ж не про "Майдан" кажу, а про його привид... Майдан ще попереду... І тоді нам знадобиться і "сіра маса", "гарматне м"ясо"...
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15.12.2020 11:08 Ответить
Чергова помилка. Вимагати треба не вузько корпоративні речі, а загальноукраїнські. Невже ФОПи думають, що вони втримаються на поверхні, якщо вся держава потоне? Зєля - ліквідаційна комісія для України, це вже стало зрозуміло ще минулого року. Коли все завалиться, то будь який озброєний грабіжник буде "владою" і він не буде встановлювати розмір податків, а забере все. Добре, якщо не вб'є, але лише тому, щоб заощадити набої. Нам треба нормальний през, головнокомандувач, уряд, парламент, судді... За Зєлі всього цього не буде. Тому нам треба НОРМАЛЬНИЙ. Якого треба обрати на дострокових. Тоді не тільки ФОПи будуть спокійно працювати і заробляти, а вся країна.
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15.12.2020 11:00 Ответить
Зєля - ліквідаційна комісія для України і це правда. Тільки хто за нього проголосував?
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15.12.2020 19:44 Ответить
Друзі, будете на просторах ютюба - заглянте на Дизель шоу. Там Єгор Григорович і ролі Тараса Григоровича говорить реальні речі, від яких у кацапів підгорають пердаки. Зустріч Пушкіна і Шевченка там визвала навалу кацапоботів, наставили більше 1000 дизлайків. Розумію, багато не поважають дизелістів, але той номер реально стоящий https://youtu.be/6-sdNN4Vxw4?t=774
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15.12.2020 11:44 Ответить
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 3700
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15.12.2020 15:09 Ответить
Починається Майдан...
В Україні влади немає - є постер з посміхненим клоуном який нічого не вирішує, вирішують олігархічні кола і їх грощі які ховаються за цим клоуном.
Привіт Майдан.
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15.12.2020 16:38 Ответить
Я тож за Майдан! Но что если ***** тоже ждет этого Майдана, чтоб перейти Днепр?
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15.12.2020 20:06 Ответить
Як Шевченко зробив Пушкіна, Дізєль Шоу - https://www.youtube.com/watch?v=6-sdNN4Vxw4
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15.12.2020 17:03 Ответить
ccccccууупер!!!
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16.12.2020 01:10 Ответить
сборище жидов, не более)) рассказывают что у них заработки мизерные а через минуту говорят что 8 тыс за 3 недели простоя это копейки))) вот когда они говорят правду?
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15.12.2020 17:06 Ответить
На Майдані були різні верстви населення і ФОПівці теж і євреї до речі теж.

Все це початок Майдана і всі ці люди частина суспільства України.
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16.12.2020 12:50 Ответить
я что то писал про евреев? евреи это хорошая нация, жиды это стан души жадного человека, невзирая на национальность. а на майдане собрались именно жиды. народ их не понимает и не поймет, никакого майдана не будет, так как нет идеи. а кассовые аппараты и первичка должны быть как во всей цивилизации
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16.12.2020 13:54 Ответить
А клоун країною теж повинен керувати як во всій цивілізації ?
Чи може хай країною керує авторитетна людина яку поважають навіть вороги.
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16.12.2020 15:36 Ответить
Ты про медведчука?)))
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16.12.2020 17:52 Ответить
Це ти зараз чим подумав?
Точно що не головою...
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17.12.2020 03:00 Ответить
ну я же не знаю чем думаешь ты и на кого намекаешь))) у кого и путин правитель мира а кому и кобыла невеста)))
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17.12.2020 13:42 Ответить
Гетманцев со свой зарплаткой в комитете зрады и прочими льготами как то:бесплатное здравоохранение в феофании себя и всех, кто рядом; непомерной денежкой для проживания в гостинице или в частном доме жены, улучшение бытовых условий там же, премиальные за тяжкий труд, командировочные без отчета, три копейки в буфете radы за завтрак/обед и даже за ужин, авто премиум с личным водилой,т.п. Какие там акции в Киеве. Таким, как гетманцев, уже ровно пофиг. Ну протрёт ещё раз запотевшие линзы гетманцев. И всё.
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15.12.2020 17:49 Ответить
ПОРА КОМАНДИРАМ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДАТЬ КОМАНДУ НА УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СООБЩНИКОВ !) ИЛИ ОНИ ТОЖЕ ЗА ОДНО !?) ТОГДА СМЫСЛ ТЕРПЕТЬ !!!??? ТОЛЬКО ВПЕРЕД !!! ТОЛЬКО ЗА ПРАВДУ !!!
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15.12.2020 18:18 Ответить
а предприниматели которые не платят налоги и торгуют контрабандой, они не коррупционеры?
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15.12.2020 19:56 Ответить
ВСЕХ ПОД НОЖ !!!
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15.12.2020 20:34 Ответить
и тебя?))
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16.12.2020 12:08 Ответить
А Я ПРИ ЧЁМ !!!???
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16.12.2020 20:20 Ответить
А чого холопи бунтують? Н їм оцінювати дії сцаря і його свити. Бачили очі що купували, жеріть не подавіться. Барани, обравші зелене гімно собі в пастухи і таких як самі баранів до ВР, повинні нести цілком заслужену відповідальність за свою тупість.
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15.12.2020 20:43 Ответить
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