Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО
Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность и правопорядок в правительственном квартале столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактическую разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в полиции проинформировали, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы.
"Призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.
Отметим, что вторник возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".
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В Україні влади немає - є постер з посміхненим клоуном який нічого не вирішує, вирішують олігархічні кола і їх грощі які ховаються за цим клоуном.
Привіт Майдан.
Все це початок Майдана і всі ці люди частина суспільства України.
Чи може хай країною керує авторитетна людина яку поважають навіть вороги.
Точно що не головою...