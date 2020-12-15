Массовые акции в центре Киева: правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. ФОТО

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают публичную безопасность и правопорядок в правительственном квартале столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактическую разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства и предупреждают о недопустимости каких-либо правонарушений", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в полиции проинформировали, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы.

"Призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт полиции

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